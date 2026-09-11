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വമ്പന്മാരുടെ ഗോൾവേട്ട; ബോഡോയെയും സബാഹിനെയും തരിപ്പണമാക്കി ബയേണും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും!

ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗില്‍ എതിരാളികളെ ഗോൾമഴയിൽ മുക്കി ബയേൺ മ്യൂണിക്കും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും.

BAYERN MUNICH VS BODO GLIMT MANCHESTER UNITED VS SABAH മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് VS സബാഹ് ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് VS ബോഡോ ഗ്ലിംറ്റ്
Bayern Munich and Manchester United Secure Dominant Wins in Champions League Openers (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 10:24 AM IST

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ഹെെദരാബാദ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിന്‍റെ പുതിയ സീസണിന് ഗോൾമഴയോടെ തുടക്കം കുറിച്ച് യൂറോപ്യൻ വമ്പന്മാരായ ബയേൺ മ്യൂണിക്കും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും. ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് എതിരില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് നോർവീജിയൻ ക്ലബ്ബായ ബോഡോ/ഗ്ലിംറ്റിനെ തരിപ്പണമാക്കിയപ്പോൾ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓൾഡ് ട്രാഫോർഡിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് മറുപടിയില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്ക് അസർബൈജാൻ കരുത്തരായ സബാഹിനെ തുരത്തി. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളിൽ തന്നെ ആധികാരിക വിജയം നേടിയ ഇരു ടീമുകളും തങ്ങളുടെ യൂറോപ്യൻ കിരീടമോഹങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറയിട്ടു.

രണ്ടാം പകുതിയിലെ 'ബയേൺ കൊടുങ്കാറ്റ്

സ്വന്തം തട്ടകമായ അലിയൻസ് അരീനയിൽ ബോഡോ/ഗ്ലിംറ്റിന്‍റെ കടുത്ത പ്രതിരോധക്കോട്ട തകർക്കാൻ ആദ്യ പകുതിയിൽ വിൻസെന്‍റ് കൊമ്പനിയുടെ ബയേൺ പടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ലൂയിസ് ഡയസിന്‍റെ ഹെഡ്ഡറും ജോഷ്വ കിമ്മിഷിന്‍റെ പോസ്റ്റിലിടിച്ച ലോങ് റേഞ്ചറുമടക്കം പത്തോളം തവണ ബയേൺ സന്ദർശക ഗോൾമുഖം വിറപ്പിച്ചെങ്കിലും ആദ്യ പകുതി ഗോളില്ലാതെ അവസാനിച്ചു.

എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ കളി മാറി. പരിക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായി ആദ്യ ഇലവനിൽ തിരിച്ചെത്തിയ യുവതാരം ജമാൽ മുസിയാലയിലൂടെ 47-ാം മിനിറ്റിൽ ബയേൺ ഗോൾവേട്ടയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. 61-ാം മിനിറ്റിൽ മിഷേൽ ഒലീസെയുടെ ഫ്രീവിക്കിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സൂപ്പർ താരം ഹാരി കെയ്ൻ തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ലീഡ് രണ്ടാക്കി ഉയര്‍ത്തി. 77-ാം മിനിറ്റിൽ അൽഫോൺസോ ഡേവിസും 83-ാം മിനിറ്റിൽ ഒലീസെയും ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ബയേൺ ജയം ഉറപ്പിച്ചു. 87-ാം മിനിറ്റിൽ ബോഡോ/ഗ്ലിംറ്റ് താരം ഓഡിൻ ജോർട്ടുഫ് ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തായതോടെ സന്ദർശകരുടെ തകർച്ച പൂർത്തിയായി. ഇൻജുറി ടൈമിൽ ഒലീസെ തന്‍റെ രണ്ടാം ഗോളും കണ്ടെത്തിയതോടെ ബയേൺ 5-0ന്‍റെ വമ്പൻ വിജയം ആഘോഷിച്ചു.

യുണൈറ്റഡിന് ഉജ്ജ്വല തിരിച്ചുവരവ്

മൂന്ന് വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് വേദികളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ഇത് സ്വപ്‌നതുല്യമായ തുടക്കമായി. പുതിയ സ്ഥിരം പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കരിക്കിന് കീഴിൽ സ്വന്തം മൈതാനത്തിറങ്ങിയ റെഡ് ഡെവിൾസ് ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ സബാഹിനെ നിലംപരിശാക്കി. 27-ാം മിനിറ്റിൽ ബ്രസീലിയൻ താരം മാറ്റിയൂസ് കുൻഹയിലൂടെയാണ് യുണൈറ്റഡ് ഗോൾ അക്കൗണ്ട് തുറന്നത്. ഇത് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ യുണൈറ്റഡ് നേടുന്ന ആദ്യ ഗോൾ കൂടിയായി.

തുടർന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്, ബെഞ്ചമിൻ സെസ്കോ എന്നിവർ കൂടി ലക്ഷ്യം കണ്ടതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് 3-0ന് മുന്നിലെത്തി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പ്രതിരോധ താരം ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടിനസ് ടീമിന്‍റെ നാലാം ഗോൾ നേടി പട്ടിക തികച്ചു. കളി പൂർണ്ണമായും കൈപ്പിടിയിലായതോടെ, വരാനിരിക്കുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള നിർണായക പ്രീമിയർ ലീഗ് പോരാട്ടം മുൻനിർത്തി ബ്രയാൻ എംബ്യൂമോ, സെസ്കോ, യുറി ടീലമൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളെ പിൻവലിച്ച് കരിക്ക് യുണൈറ്റഡിന്‍റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കവും നടത്തി.

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TAGGED:

BAYERN MUNICH VS BODO GLIMT
MANCHESTER UNITED VS SABAH
മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് VS സബാഹ്
ബയേൺ മ്യൂണിക്ക് VS ബോഡോ ഗ്ലിംറ്റ്
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