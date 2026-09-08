ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ്: ഫെയ്നൂർദിനെതിരെ മികച്ച തുടക്കം ലക്ഷ്യമിട്ട് ബാഴ്സ; അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് ലിവർപൂൾ പരീക്ഷണം
ലാ ലിഗയിലെ ഗോൾവേട്ട ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലും തുടരാൻ ബാഴ്സ; ഫെയ്നൂർദിനെതിരെ ഹാൻസി ഫ്ലിക് തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുമോ?
Published : September 8, 2026 at 8:04 PM IST
മാഡ്രിഡ്: യൂറോപ്യൻ ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിലെ രാജാക്കന്മാരെ നിശ്ചയിക്കുന്ന യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിന്റെ പുതിയ സീസണിന് ഇന്ന് ആവേശകരമായ തുടക്കം. ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ മത്സരങ്ങളിൽ സ്പാനിഷ് വമ്പന്മാരായ ബാഴ്സലോണ ഡച്ച് ക്ലബ്ബ് ഫെയ്നൂർദിനെ നേരിടുമ്പോൾ, അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് നേരിടാനുള്ളത് കരുത്തരായ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബ്ബ് ലിവർപൂളിനെയാണ്. ലിവർപൂളിന്റെ ആൻഫീൽഡിലാണ് അത്ലറ്റിക്കോയുടെ കടുത്ത പോരാട്ടം.
ഗോളടിച്ചു കൂട്ടി ബാഴ്സ; ഫ്ലിക്കിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ മാറ്റത്തിന് സാധ്യത
പുതിയ പരിശീലകൻ ഹാൻസി ഫ്ലിക്കിന്റെ കീഴിൽ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലാണ് ബാഴ്സലോണ സീസൺ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാ ലിഗയിൽ കളിച്ച നാല് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച അവർ 17 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോൾ വഴങ്ങിയത് രണ്ട് ഗോളുകൾ മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ വലൻസിയയെ എതിരില്ലാത്ത 5 ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബാഴ്സ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലേക്ക് വരുന്നത്.
എന്നാൽ അടുത്ത 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് നിർണായക ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ ഫെയ്നൂർദിനെതിരെ ബാഴ്സ നിരയിൽ ഫ്ലിക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേക്കും. പുതിയ താരം ഗബ്രിയേൽ ജീസസ് ആദ്യ ഇലവനിൽ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. യുവ വിങ്ങർ ജെസ്സി ബിസിവു ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം, മത്സരങ്ങളുടെ ആധിക്യം കണക്കിലെടുത്ത് സൂപ്പർ താരം ലാമിൻ യമാലിന് കുറഞ്ഞ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം കളി സമയം നൽകാനാണ് കോച്ചിന്റെ തീരുമാനം.
കനലണയാതെ അത്ലറ്റിക്കോ; പ്രതികാരത്തിന് സിമിയോണി
കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇതേ ഘട്ടത്തിൽ ആൻഫീൽഡിൽ വെച്ച് ലിവർപൂളിനോട് 3-2 ന് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് വിർജിൽ വാൻ ഡൈക് നേടിയ വൈകി വന്ന ഗോളാണ് ലിവർപൂളിന് തകർപ്പൻ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. ആ തോൽവിക്ക് ആൻഫീൽഡിന്റെ മണ്ണിൽ വെച്ച് തന്നെ മറുപടി നൽകാനാണ് ഡീഗോ സിമിയോണിയും സംഘവും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Your fantasy campaign starts today! 🥳— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2026
Beat the 18:45 CET deadline 🚨
Play now 👉 https://t.co/WK327k5Atw #UCLfantasy pic.twitter.com/VDz1mpitIk
പുതിയ കോച്ച് ആൻഡോണി ഇരഓളയ്ക്ക് കീഴിൽ ഈ സീസണിൽ ലിവർപൂൾ അത്ര സ്ഥിരതയാർന്ന പ്രകടനമല്ല പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് മുതലെടുത്ത് അതിവേഗ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ ലിവർപൂൾ പ്രതിരോധം തകർക്കാനാകും അത്ലറ്റിക്കോയുടെ ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ ലീഗ് മത്സരത്തിൽ അത്ലറ്റിക് ബിൽബാവോയോട് 3-0 ന് തോറ്റത് അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണെങ്കിലും പുതിയ താരം ജൂലിയൻ അൽവാരസിന്റെ വരവ് ടീമിന് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. മുന്നേറ്റ നിരയിൽ അൽവാരസിനൊപ്പം മറ്റൊരു പുതിയ സൈനിംഗ് ആയ ജോനാഥൻ ഡേവിഡും അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.
ഹോം ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ ലിവർപൂൾ വിജയത്തോടെ തുടങ്ങാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ, കനത്ത പോരാട്ടത്തിലൂടെ സ്പാനിഷ് കരുത്ത് കാട്ടാനാണ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ പുറപ്പാട്.
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