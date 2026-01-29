ETV Bharat / sports

ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗില്‍ 'ആറാടി' ലിവര്‍പൂള്‍ പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍; സിറ്റിക്കും ബാഴ്‌സക്കും വമ്പന്‍ ജയം, റയല്‍ വീണു

റയൽ മഡ്രിഡ്, ഇന്‍റര്‍ മിലാൻ, പി.എസ്.ജി എന്നിവര്‍ക്ക് പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കണം.

Champions League
Champions League (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 11:48 AM IST

ഹെെദരാബാദ്: യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീ​ഗിൽ ലിവർപൂളിനു മിന്നും ജയം. ഖരബാഗിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ മറുപടിയില്ലാത്ത ആറ് ​ഗോളുകളുടെ വമ്പൻ വിജയമാണ് റെഡ്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അലക്സിസ് മക്അലിസ്റ്റർ ഇരട്ടഗോൾ നേടിയ മത്സരത്തിൽ സലാഹ്, വിർട്‌സ്, എകിറ്റികെ, കിയെസ എന്നിവർ കൂടി വലകുലുക്കി. തകർപ്പൻ വിജയത്തോടെ 18 പോയിന്‍റുമായി ലിവർപൂൾ അവസാന 16ലേക്ക് മുന്നേറി.

ക്യാപ്‌നൗവില്‍ കോപ്പന്‍ഹേഗനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ഒന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകളുടെ വിജയം ബാഴ്‌സലോണ സ്വന്തമാക്കി. മത്സരത്തിന്‍റെ നാലാം മിനിറ്റില്‍ വിക്ടര്‍ ഡാഡാസണിലൂടെ കോപ്പന്‍ഹേഗനായിരുന്നു മുന്നിലെത്തിയത്. ബാഴ്‌സക്കായി റോബര്‍ട്ട് ലെവന്‍ഡോവ്‌സ്‌കി, ലമീന്‍ യമാല്‍, റാഫീഞ്ഞ, മാര്‍കസ് റാഷ്‌ഫോര്‍ഡ് എന്നിവർ ഗോളുകള്‍ നേടി. വിജയത്തോടെ ബാഴ്‌സലോണ അവസാന 16ലേക്ക് മുന്നേറി.

അതേസമയം ന്യൂകാസിലും പിഎസ്‌ജിയും തമ്മിലുള്ള മത്സരം സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞു. ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോളുകളടിച്ച് കളി അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പിഎസ്‌ജിക്ക് വേണ്ടി വിറ്റീഞ്ഞയും ന്യൂകാസിലിന് വേണ്ടി ജോ വില്ലോക്കും ഗോളടിച്ചു. ഇതോടെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ പിഎസ്‌ജിക്ക് നേരിട്ട് അവസാന 16ലേക്ക് യോഗ്യത നേടാന്‍ സാധിച്ചില്ല.

സമനിലയില്‍ പിരിഞ്ഞതോടെ ഇരുടീമുകളും 14 പോയിന്‍റുകളുമായി 11, 12 സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ലീഗില്‍ മുന്നേറണമെങ്കില്‍ ഇനി പിഎസ്‌ജിക്കും ന്യൂകാസിലിനും പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കണം. ആഴ്‌സണല്‍ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്നു ഗോളുകൾക്ക് കൈറത് അൽമാറ്റിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി. കലാഫിയോരി, ഹാവെർട്‌സ്, മാർട്ടിനെല്ലി എന്നിവർ ഗണ്ണേഴ്‌സിനായി വലകുലുക്കി.

മറ്റൊരു മത്സരത്തില്‍ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ വീഴ്‌ത്തി പോർച്ചുഗൽ ക്ലബ്ബായ ബെൻഫിക്ക. രണ്ടിനെതിരേ നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് കരുത്തരെ ബെൻഫിക്ക തോല്‍പ്പിച്ചത്. റയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ മുൻ പരിശീലകനായ ജോസ് മൗറീഞ്ഞോയാണ് നിലവിൽ ബെൻഫിക്കയ്ക്ക് പരിശീലകന്‍. നിലവിൽ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ് റയലുള്ളത്. എട്ട് മത്സരത്തിൽ അഞ്ച് ജയവും മൂന്ന് തോൽവിയുമടക്കം 15 പോയിന്‍റാണ് റയലിനുള്ളത്. ലിവർപൂൾ, മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി എന്നിവരോടെല്ലാം റയൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില്‍ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

ലീഗ് അവസാന 16ലേക്ക് നേരിട്ടു യോഗ്യത നേടിയ എട്ടു ടീമുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണവും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നിന്നാണ്. ഒന്നാമതായി ആഴ്‌സണലും മൂന്നാമതായി ലിവർപൂൾ, നാലാമതായി ടോട്ടൻഹാം, ആറാമതായി ചെൽസി, എട്ടാമതായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി എന്നിവരാണ് യോഗ്യത ലഭിച്ച പ്രീമിയർ ലീഗ് ടീമുകൾ. ബയേൺ മ്യൂണിക്ക്, ബാഴ്‌സലോണ, സ്​പോർട്ടിങ് സി.പി എന്നിവരാണ് നോക്കൗട്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടിയ മറ്റുള്ളവർ.

പ്ലേ ഓഫ് കളിക്കുന്നവര്‍

റയൽ മഡ്രീഡ്, ഇന്‍റര്‍ മിലാൻ, പി.എസ്.ജി, ന്യൂകാസിൽ, യുവന്‍റസ്, അത്ലറ്റിക്കോ, അറ്റ്ലാന്‍റ, ലെവർക്യൂസൻ, ഡോർട്ട്മുണ്ട്, ഒളിമ്പ്യാക്കോസ്, ക്ലബ് ബ്രൂഷ്, ഗലത്‌സരെ, മൊണാകോ, ഖരബാഗ്, ബോഡോ ഗ്ലിംറ്റ്, ബെനഫിക്ക.

