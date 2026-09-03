മാന്ത്രിക ബോളിങ്ങുമായി അത്തപ്പത്തു; 5 റൺസിന് 7 വിക്കറ്റ്! മെൻഡിസിന്റെ റെക്കോർഡും തകർന്നു
വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ്: 7 വിക്കറ്റും ഹാട്രിക്കും; ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ചാമരി അത്തപ്പത്തു.
Published : September 3, 2026 at 3:25 PM IST
ദുബായ്: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ച പ്രകടനവുമായി ശ്രീലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റനും ഓൾറൗണ്ടറുമായ ചാമരി അത്തപ്പത്തു. ദുബായിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യക്കെതിരെ 7 വിക്കറ്റും ഹാട്രിക്കും നേടിയ ചാമരിയുടെ തകർപ്പൻ ബോളിങ് മികവിൽ ശ്രീലങ്ക 75 റൺസിന്റെ വമ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 124 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്തോനേഷ്യയെ ചാമരി അത്തപ്പത്തുവിന്റെ മാന്ത്രിക ബോളിങ് വെറും 49 റൺസിന് എറിഞ്ഞിട്ടു. വെറും 3.3 ഓവറിൽ 5 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയാണ് ചാമരി 7 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയത് (3.3-0-5-7). തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പന്തുകളിൽ വിക്കറ്റ് നേടി വനിതാ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ ശ്രീലങ്കൻ താരമെന്ന ബഹുമതിയും ചാമരി സ്വന്തമാക്കി. കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് താരം 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്.
Chamari Athapaththu's unreal spell earns her the 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 in Match 6️⃣#DPWorldWomensAsiaCup2026 #SLWvINDOW #ACC pic.twitter.com/k5UFqXVdzB— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 2, 2026
ചാമരി കുറിച്ച പ്രധാന റെക്കോർഡുകൾ
- പൂർണ്ണ അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്: വനിതാ ടി20യിൽ ഒരു പൂർണ്ണ അംഗരാജ്യത്തിലെ കളിക്കാരിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനം.
- ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ചരിത്രം: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനം. (2018-ൽ തായ്ലൻഡിന്റെ വോങ്പാക ലിയാങ്പ്രാസെർട്ട് കുറിച്ച 5 വിക്കറ്റ് റെക്കോർഡാണ് തകർത്തത്).
- മെൻഡിസിൻ്റെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു: പുരുഷ-വനിതാ ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. 2012-ൽ സിംബാബ്വെക്കെതിരെ 8 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റെടുത്ത അജാന്ത മെൻഡിസിന്റെ റെക്കോർഡാണ് ചാമരി മറികടന്നത്.
തകർച്ചയിൽ നിന്നും കരകയറി ശ്രീലങ്ക
മത്സരത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 62 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ശ്രീലങ്കയെ നിലക്ഷിക സിൽവയുടെ (35 പന്തിൽ 50) അർധസെഞ്ചുറിയാണ് രക്ഷിച്ചത്. കാവ്യ കാവിന്ദിയുമൊത്ത് (50 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട്) നിലക്ഷിക നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് സ്കോർ 120 കടത്തിയത്.
ബോളിങ്ങിൽ സുഗന്ധിക കുമാരി (3-1-3-1), കാവ്യ കാവിന്ദി, കവിഷ ദിൽഹാരി എന്നിവരും മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. നിലവിൽ 4 പോയിന്റും +4.129 നെറ്റ് റൺറേറ്റുമായി ശ്രീലങ്ക ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതാണ്. സെപ്റ്റംബർ 6-ന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ അടുത്ത മത്സരം.
Also Read: ചെന്നൈയിൽ ഒളിമ്പിക് സിറ്റിയും മോട്ടോർസ്പോർട്സ് ഹബ്ബും; മാസ്റ്റര് പ്ലാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്