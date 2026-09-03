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മാന്ത്രിക ബോളിങ്ങുമായി അത്തപ്പത്തു; 5 റൺസിന് 7 വിക്കറ്റ്! മെൻഡിസിന്‍റെ റെക്കോർഡും തകർന്നു

വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ്: 7 വിക്കറ്റും ഹാട്രിക്കും; ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ചാമരി അത്തപ്പത്തു.

CHAMARI ATHAPATHTHU WOMENS ASIA CUP 2026 HIGHLIGHTS CHAMARI ATHAPATHTHU HAT TRICK SRI LANKA VS INDONESIA
Women's Asia Cup: Chamari Athapaththu Claims Historic Hat-Trick and 7 Wickets as Sri Lanka Crush Indonesia (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 3:25 PM IST

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ദുബായ്: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ച പ്രകടനവുമായി ശ്രീലങ്കൻ ക്യാപ്റ്റനും ഓൾറൗണ്ടറുമായ ചാമരി അത്തപ്പത്തു. ദുബായിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യക്കെതിരെ 7 വിക്കറ്റും ഹാട്രിക്കും നേടിയ ചാമരിയുടെ തകർപ്പൻ ബോളിങ് മികവിൽ ശ്രീലങ്ക 75 റൺസിന്‍റെ വമ്പൻ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത ശ്രീലങ്ക നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 124 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഇന്തോനേഷ്യയെ ചാമരി അത്തപ്പത്തുവിന്‍റെ മാന്ത്രിക ബോളിങ് വെറും 49 റൺസിന് എറിഞ്ഞിട്ടു. വെറും 3.3 ഓവറിൽ 5 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങിയാണ് ചാമരി 7 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയത് (3.3-0-5-7). തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പന്തുകളിൽ വിക്കറ്റ് നേടി വനിതാ ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഹാട്രിക് നേടുന്ന ആദ്യ ശ്രീലങ്കൻ താരമെന്ന ബഹുമതിയും ചാമരി സ്വന്തമാക്കി. കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് താരം 5 വിക്കറ്റ് നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത്.

ചാമരി കുറിച്ച പ്രധാന റെക്കോർഡുകൾ

  • പൂർണ്ണ അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്: വനിതാ ടി20യിൽ ഒരു പൂർണ്ണ അംഗരാജ്യത്തിലെ കളിക്കാരിയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനം.
  • ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ചരിത്രം: വനിതാ ഏഷ്യാ കപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിങ് പ്രകടനം. (2018-ൽ തായ്‌ലൻഡിന്‍റെ വോങ്‌പാക ലിയാങ്‌പ്രാസെർട്ട് കുറിച്ച 5 വിക്കറ്റ് റെക്കോർഡാണ് തകർത്തത്).
  • മെൻഡിസിൻ്റെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു: പുരുഷ-വനിതാ ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ശ്രീലങ്കൻ താരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം. 2012-ൽ സിംബാബ്‌വെക്കെതിരെ 8 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റെടുത്ത അജാന്ത മെൻഡിസിന്‍റെ റെക്കോർഡാണ് ചാമരി മറികടന്നത്.

തകർച്ചയിൽ നിന്നും കരകയറി ശ്രീലങ്ക

മത്സരത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 62 റൺസിന് 6 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തകർന്ന ശ്രീലങ്കയെ നിലക്ഷിക സിൽവയുടെ (35 പന്തിൽ 50) അർധസെഞ്ചുറിയാണ് രക്ഷിച്ചത്. കാവ്യ കാവിന്ദിയുമൊത്ത് (50 റൺസ് കൂട്ടുകെട്ട്) നിലക്ഷിക നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് സ്കോർ 120 കടത്തിയത്.

ബോളിങ്ങിൽ സുഗന്ധിക കുമാരി (3-1-3-1), കാവ്യ കാവിന്ദി, കവിഷ ദിൽഹാരി എന്നിവരും മികച്ച പിന്തുണ നൽകി. നിലവിൽ 4 പോയിന്‍റും +4.129 നെറ്റ് റൺറേറ്റുമായി ശ്രീലങ്ക ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമതാണ്. സെപ്റ്റംബർ 6-ന് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ അടുത്ത മത്സരം.

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TAGGED:

CHAMARI ATHAPATHTHU
WOMENS ASIA CUP 2026 HIGHLIGHTS
CHAMARI ATHAPATHTHU HAT TRICK
SRI LANKA VS INDONESIA
CHAMARI ATHAPATHTHU 7 WICKETS

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