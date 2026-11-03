മത്സരത്തിനിടെ ഗോൾകീപ്പറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു; സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ താരം ഡി മിഗ്വലിനു ദാരുണാന്ത്യം
ഗോൾകീപ്പറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച സ്പാനിഷ് സ്ട്രൈക്കർ ജീസസ് ഡി മിഗ്വൽ അന്തരിച്ചു.
Published : November 3, 2026 at 4:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്പാനിഷ് രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ക്ലബ് സിഡി ടെനറിഫെയുടെ (CD Tenerife) പ്രമുഖ ഫോർവേഡ് താരം ജീസസ് ഡി മിഗ്വൽ (30) അന്തരിച്ചു. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ എതിർ ടീം ഗോൾകീപ്പറുമായി ഉണ്ടായ മാരകമായ കൂട്ടിയിടിയെ തുടർന്ന് തലയ്ക്കും നെഞ്ചിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ (ICU) വെച്ച് നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യം.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ നടുക്കിയ ദുരന്തം
എസ്റ്റാഡിയോ ഹെലിയോഡോറോ റോഡ്രിഗസ് ലോപ്പസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അൻഡോറ ക്ലബിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിലാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ നടുക്കിയ സംഭവമുണ്ടായത്. മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന പന്തിനായി ഡി മിഗ്വൽ മുന്നേറുന്നതിനിടെ അൻഡോറ ഗോൾകീപ്പർ ജീസസ് ഒവോനോയുമായി താരം ശക്തമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒവോനോയുടെ കൈകൾ ഡി മിഗ്വലിന്റെ നെഞ്ചിൽ കനത്ത ആഘാതത്തിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഹൃദയാഘാതം; കളി ഉപേക്ഷിച്ചു
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ താരം ഉടൻ തന്നെ മൈതാനത്ത് ബോധരഹിതനായി വീണു. കളിക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ വിളിക്കുകയും അടിയന്തര ശുശ്രൂഷകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ താരത്തിന് ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായെങ്കിലും (Cardiac Arrest) മെഡിക്കൽ സംഘം സി.പി.ആറിലൂടെ (CPR) ഹൃദയമിടിപ്പ് വീണ്ടെടുത്തു. റഫറി ഉടൻ തന്നെ അൻഡോറ ഗോൾകീപ്പർ ഒവോനോയ്ക്ക് നേരിട്ട് ചുവപ്പ് കാർഡ് കാണിക്കുകയും മത്സരം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
ആരോഗ്യനില വഷളായി
തുടർന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റല് ഓഫ് ന്യൂസ്ട്രാ സെനോര ഡി കാൻഡലേറിയയിലെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച താരത്തിന്റെ നില ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഗുരുതരമെങ്കിലും സ്ഥിരതയുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാവുകയും താരത്തിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
അനുശോചന പ്രവാഹം
"ഹൃദയം തകർന്ന്, തൊണ്ടയിടറി, ഇത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ താരം ജീസസ് ഡി മിഗ്വലിന്റെ വേർപാട് അറിയിക്കുന്നത്," എന്ന് സിഡി ടെനറിഫെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്നും ക്ലബ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. റോയൽ സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനും (RFEF) അൻഡോറ ക്ലബും താരത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.
Also Read: 34,000 സീറ്റുകൾക്ക് 84 ലക്ഷം അപേക്ഷകർ! ഇന്ത്യ-പാക് ലോകകപ്പ് പോരാട്ടത്തിന് റെക്കോർഡ് ഡിമാൻഡ്