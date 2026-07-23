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മെസ്സിക്കൊപ്പം കളിക്കാൻ കാസെമിറോ; ബ്രസീലിയൻ താരത്തെ സ്വന്തമാക്കി ഇന്‍റര്‍ മയാമി, ഒപ്പം വിവാദവും!

മയാമിയിൽ വമ്പൻ താരനിര; കാസെമിറോയും എത്തി! ട്രാൻസ്‌ഫറിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ലീഗ് അധികൃതർ.

Inter Miami Sign Casemiro
Inter Miami Sign Casemiro (IANS, AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 10:20 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് വിട്ട ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ മിഡ്‌ഫീൽഡർ കാസെമിറോ ഇനി അമേരിക്കൻ മേജർ ലീഗ് സോക്കർ ക്ലബ്ബായ ഇന്‍റര്‍ മയാമിയിൽ കളിക്കും. താരത്തെ ടീമിലെത്തിച്ചതായി മയാമി ഒഫീഷ്യലായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ ട്രാൻസ്‌ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായ ഇടപെടലുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് എം.എൽ.എസ് അധികൃതർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കരാർ 2027 വരെ; മെസ്സിക്കൊപ്പം പന്തുതട്ടും

2025-ലെ എം.എൽ.എസ് കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരായ ഇന്‍റര്‍ മയാമിയുമായി 2027 വരെയുള്ള കരാറിലാണ് 34-കാരനായ കാസെമിറോ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. കരാർ 2029 ജൂൺ വരെ നീട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിലുണ്ട്. ലയണൽ മെസ്സി, അർജന്‍റീനൻ മിഡ്‌ഫീൽഡർ റോഡ്രിഗോ ഡി പോൾ, ജർമ്മൻ ബെർട്ടെറേം എന്നിവരടങ്ങുന്ന മയാമിയുടെ വമ്പൻ നിരയിലേക്കാണ് കാസെമിറോയുടെ വരവ്.

Casemiro
Casemiro (AP)

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡുമായി നാല് വർഷത്തെ കരാർ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പരസ്‌പര സമ്മതത്തോടെയാണ് താരം ക്ലബ്ബ് വിട്ടത്. എം.എൽ.എസ് നിയമപ്രകാരം കാസെമിറോയുടെ 'ഡിസ്‌കവറി റൈറ്റ്സ്' കൈവശം വച്ചിരുന്ന എൽ.എ ഗാലക്‌സി ക്ലബ്ബുമായി ധാരണയിലെത്തിയ ശേഷമാണ് മയാമി ഈ ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

കിരീടങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ

ബ്രസീലിയൻ ക്ലബ്ബായ സാവോപോളോയിലൂടെ കരിയർ ആരംഭിച്ച കാസെമിറോ കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി യൂറോപ്പിലെ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളായ റയൽ മാഡ്രിഡ്, എഫ്.സി പോർട്ടോ, മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് എന്നിവർക്കായാണ് കളിച്ചത്. റയൽ മാഡ്രിഡിനൊപ്പം അഞ്ച് യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളും മൂന്ന് ലാ ലിഗ കിരീടങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ കരിയറിൽ ആകെ 21 ട്രോഫികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലബ്ബ് കരിയറിൽ 663 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 73 ഗോളുകളും 61 അസിസ്റ്റുകളും താരം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ബ്രസീലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ശേഷമാണ് ഈ സൂപ്പർ താരം അമേരിക്കയിലേക്ക് വണ്ടി കയറുന്നത്.

Lionel Messi
Lionel Messi (GETTY)

ലക്ഷ്യം ജയം മാത്രം: കാസെമിറോ

"തുടർന്നും വിജയിക്കുക, വളരുക എന്നതാണ് ഒരു കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്. ക്ലബ്ബിന്‍റെ പ്രൊജക്റ്റും എന്നെ ഇവിടെയെത്തിക്കാൻ അവർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ക്ലബ്ബ് എന്നിൽ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് മൈതാനത്തും പരിശീലനത്തിലും നൂറു ശതമാനവും നൽകി ഞാൻ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കും," ഇന്‍റര്‍ മയാമിയിൽ ചേർന്ന ശേഷം കാസെമിറോ പറഞ്ഞു.

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