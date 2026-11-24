സെനഗലോ മൊറോക്കോയോ? ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ കിരീടത്തിൽ കായിക കോടതിയുടെ വിധി ഇന്ന്
ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് കപ്പ് കിരീടം ആർക്ക്? സെനഗലിന്റെ അപ്പീലിൽ നിർണ്ണായക വിധി ഇന്ന്.
Published : November 24, 2026 at 9:26 AM IST
ലൊസാൻ: ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് കപ്പ് ഫൈനലിലെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കിരീടജേതാക്കളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന കായിക കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി ഇന്ന് പുറത്തുവരും. ഫൈനലിൽ മൊറോക്കോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി നേടിയ കിരീടം തിരിച്ചെടുത്ത നടപടിക്കെതിരെ സെനഗൽ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് കോടതി വിധി പറയുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ നടന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ആതിഥേയരായ മൊറോക്കോയെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് (1-0) സെനഗൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, മത്സരത്തിനിടെ സെനഗൽ താരങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാർച്ചിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി ഈ ഫലം റദ്ദാക്കി. പകരം മൊറോക്കോയെ 3-0 ന് വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് സെനഗൽ കായിക രംഗത്തെ പരമോന്നത കോടതിയായ CAS-നെ സമീപിച്ചത്.
മൂന്നംഗ ജഡ്ജിമാരടങ്ങുന്ന പാനലാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുഭാഗത്തിന്റേയും വാദങ്ങൾ കേട്ട കോടതി, നവംബർ അവസാനത്തോടെ വിധി പറയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിധിയുടെ വിശദമായ രേഖാമൂലമുള്ള പകർപ്പും ഇന്ന് പുറത്തുവിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
For those calling for Senegal to be stripped of their AFCON title because they left the pitch, have you forgotten what they were subjected to throughout the game? The blatant bias in refereeing, the constant decisions in Morocco’s favour, and the repeated interruptions whenever Senegal tried to win the ball or launch an attack. Even the incidents involving Mendy’s towels, with Moroccan players surrounding him and taking them, were disgraceful. Saibiri Ba Yes, Senegal walked off the pitch in protest, but they returned. The referee never abandoned the game or declared Morocco the winners. Mané convinced his teammates to come back and finish the game like real men, and they did. Morocco got the penalty they wanted. They missed it. Brahim Díaz attempted a Panenka and threw away their opportunity to become champions. Senegal then played another 30 minutes, scored, won the game, and lifted the trophy. Senegal came back, completed the game, and won on the pitch. Morocco had their opportunity and failed to take it. You cannot strip a team of a trophy because you disagree with the circumstances of their victory. And let’s be serious for a second, Senegal have pictures celebrating with the trophy in Morocco. Are those pictures Photoshop? Does Morocco have pictures lifting it too? Because I’m trying to understand how you can strip a team of a title they already celebrated, received their medals for, and lifted on the pitch. Are we asking Senegal to return the pictures too?— Appie Culé (@appiecule) November 23, 2026
വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം
ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ നിശ്ചിത സമയത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ മൊറോക്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായി റഫറി പെനാൽറ്റി വിധിച്ചതോടെയാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സെനഗൽ താരങ്ങൾ മൈതാനം വിട്ടിറങ്ങിയതോടെ ഏകദേശം 15 മിനിറ്റോളം കളി തടസ്സപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കോംഗോയിൽ നിന്നുള്ള റഫറി ജീൻ-ജാക്വസ് എൻഡാല താരങ്ങളെ അനുനയിപ്പിച്ച് തിരികെ എത്തിച്ച ശേഷമാണ് മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചത്.
കളി പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ മൊറോക്കോയുടെ ബ്രാഹിം ഡയസ് എടുത്ത പെനാൽറ്റി സെനഗൽ ഗോൾകീപ്പർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ വിജയഗോൾ നേടിയ സെനഗൽ കിരീടം ചൂടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരത്തിനിടെ ഗാലറിയിലും ആരാധകർ തമ്മിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു.
നിയമവശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
മത്സരം പൂർത്തിയാക്കുകയും ഫലം നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഫുട്ബോൾ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് റഫറിയുടെ തീരുമാനമാണ് അന്തിമമെന്നാണ് സെനഗലിന്റെ പ്രധാന വാദം. ഇത് സെനഗലിന് അനുകൂലമായേക്കാം.
എന്നാൽ, റഫറിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ മൈതാനം വിടുകയോ കളിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ടീമിനെ പരാജിതരായി പ്രഖ്യാപിക്കാനും ടൂർണമെന്റില് നിന്ന് പുറത്താക്കാനും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന AFCON ടൂർണമെന്റ് ചട്ടങ്ങളാണ് CAF അച്ചടക്ക സമിതി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. ഈ ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ മൊറോക്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വിധി വരാനാണ് സാധ്യത.
CAS വിധിക്കെതിരെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, കായിക തർക്കത്തിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കടക്കാതെ സാങ്കേതികമായ പിഴവുകൾ മാത്രമേ അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാകൂ. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ വിധി നിർണ്ണായകമാകും. അടുത്ത ജൂണിൽ കെനിയ, ഉഗാണ്ട, ടാൻസാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് അടുത്തിരിക്കെയാണ് ഈ നിർണ്ണായക വിധി വരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
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