തൽക്കാലം പുറത്താക്കില്ല; ചെൽസിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലും കാരിക് തന്നെ യുണൈറ്റഡിന്റെ പരിശീലകൻ
മൈക്കൽ കാരിക്കിന് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കും; പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Published : October 28, 2026 at 11:31 AM IST
മാഞ്ചസ്റ്റർ: മോശം ഫോമിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ മുഖ്യ പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കിന് ക്ലബ്ബ് മാനേജ്മെന്റ് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന ക്ലബ്ബ് ഉന്നതാധികാരികളുടെ നിർണായക യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് ദി അത്ലറ്റിക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ബോൺമൗത്തിനോട് 3-0 ന് തോറ്റതോടെ കാരിക്കിന്റെ ഭാവി പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. എല്ലാ ടൂർണമെന്റുകളിലുമായി കളിച്ച അവസാന 8 മത്സരങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ പോലും ജയിക്കാൻ യുണൈറ്റഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ അരങ്ങേറ്റക്കാരായ കോമോയോട് 4-1 ന് തോറ്റതിന് പിന്നാലെയാണ് ബോൺമൗത്തിനെതിരെയുള്ള തിരിച്ചടി. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ 8 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറും 7 പോയിന്റുമായി 16-ാം സ്ഥാനത്താണ് യുണൈറ്റഡ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ 40 വർഷത്തിനിടയിലെ ക്ലബ്ബിന്റെ ഏറ്റവും മോശം തുടക്കമാണ്.
എങ്കിലും, തിങ്കളാഴ്ച ക്ലബ്ബ് സഹഉടമ സർ ജിം റാറ്റ്ക്ലിഫ്, സി.ഇ.ഒ ഒമർ ബെറാഡ, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫുട്ബോൾ ജേസൺ വിൽകോക്സ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിൽ കാരിക്കിനും കളിക്കാർക്കും കൂടുതൽ സമയം നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച സ്റ്റാംഫോർഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ ചെൽസിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വമ്പൻ പോരാട്ടത്തിലും കാരിക് തന്നെയാകും യുണൈറ്റഡിനെ നയിക്കുക.
🚨 Manchester United have decided to continue with Michael Carrick as head coach. Despite Bournemouth and Como defeats, #MUFC hierarchy decides to give Carrick more time to fix things. Player also informed. Up next: Chelsea-Man United on Saturday. Carrick will be there. https://t.co/ujUzSOj1oB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2026
ടീമിനുള്ളിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ
ബോൺമൗത്തിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിനെ ബെഞ്ചിലിരുത്തിയത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. "കേവലം കായികപരമായ കാരണങ്ങളാൽ" ആണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കോമോയോടേറ്റ തോൽവിക്ക് ശേഷം ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് പരിശീലകൻ കാരിക്കിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ ആഴ്ച അർജന്റീന താരം ലിസാൻഡ്രോ മാർട്ടീനസും ക്ലബ്ബ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.
ബോൺമൗത്തിനോട് തോറ്റെങ്കിലും യുണൈറ്റഡിന്റെ മുൻ ഇതിഹാസ താരം കൂടിയായ കാരിക്കിന് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ആരാധകർ കൈയ്യടികൾ നൽകി. എന്നാൽ കളിക്കാർ ടണലിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള കൂവലോടെയാണ് ആരാധകർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചത്.
ഭൂതകാല നേട്ടങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ തകർച്ചയും
2025-26 സീസണിൽ റൂബൻ അമോറിമിന് പകരക്കാരനായി എത്തി, അവസാന 17 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 39 പോയിന്റുകൾ നേടി യുണൈറ്റഡിനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചതിനും ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് യോഗ്യത നേടിക്കൊടുത്തതിനുമാണ് കാരിക്കിന് രണ്ട് വർഷത്തെ സ്ഥിര കരാർ നൽകിയത്. എന്നാൽ ആ ഫോം ഈ സീസണിൽ തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. കാരാബാവോ കപ്പിൽ നിന്ന് ബ്രൈറ്റനോട് തോറ്റ് യുണൈറ്റഡ് ഇതിനകം പുറത്തായിക്കഴിഞ്ഞു.
താരമെന്ന നിലയിൽ 12 വർഷം (2006-2018) യുണൈറ്റഡിനായി 464 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച കാരിക് അഞ്ച് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടങ്ങളും ഒരു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗും നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2013-ൽ സർ അലക്സ് ഫെർഗൂസൻ വിരമിച്ച ശേഷം യുണൈറ്റഡിന് പ്രീമിയർ ലീഗ് കിരീടം നേടാനായിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം വന്ന ഏഴാമത്തെ സ്ഥിര പരിശീലകനാണ് കാരിക്. ഹോസെ മൗറീഞ്ഞോ (2017-18), ഒലെ ഗണ്ണാർ സോൾഷ്യർ (2020-21) എന്നിവരുടെ കീഴിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയതാണ് ഫെർഗൂസന് ശേഷമുള്ള ക്ലബ്ബിന്റെ മികച്ച നേട്ടം.
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