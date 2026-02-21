ദോഹയിൽ അൽകാരസ് കുതിപ്പ്; ഖത്തർ ഓപ്പൺ ഫൈനലിൽ ആർതർ ഫിൽസിനെ നേരിടും
ഖത്തർ ഓപ്പൺ: റൂബ്ലേവിനെ തകർത്ത് അൽകാരസ് ഫൈനലിൽ.
ദോഹ: ഖത്തർ ഓപ്പൺ സെമിയില് നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ ആന്ദ്രേ റൂബ്ലേവിനെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി സ്പാനിഷ് താരം കാർലോസ് അൽകാരസ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് താരം ആർതർ ഫിൽസിനെയാണ് അൽകാരസ് നേരിടുക.
രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ 7-6 (7-3), 6-4 എന്ന സ്കോറിനാണ് അൽകാരസ് റൂബ്ലേവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യമായി ഖത്തർ ഓപ്പൺ ഫൈനലിലെത്തുന്ന അൽകാരസിന്റെ കരിയറിലെ 34-ാം ടൂർ ലെവൽ ഫൈനലാണിത്. നേരത്തെ കളിച്ച ഫൈനലുകളിൽ 25 ജയവും 8 തോൽവിയുമാണ് താരത്തിന്റെ റെക്കോർഡ്. 2026ൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടം നേടിയ അൽകാരസ് ഇതോടെ തുടർച്ചയായ 11 വിജയങ്ങൾ തികച്ചു.
സെമി ഫൈനലിൽ റൂബ്ലേവ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അൽകാരസിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ആദ്യ സെറ്റിൽ രണ്ട് ബ്രേക്ക് പോയിന്റുകൾ റൂബ്ലേവ് സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അൽകാരസ് അതിജീവിച്ച് മുന്നേറി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 4-2 ന് മുന്നിലായിരുന്ന അൽകാരസിനെതിരെ റൂബ്ലേവ് തിരിച്ചടിച്ച് 5-5 എന്ന നിലയിലെത്തിച്ചു. സെറ്റിനായി സെർവ് ചെയ്ത അൽകാരസിന് സെറ്റ് പോയിന്റ് ലഭിച്ചെങ്കിലും റൂബ്ലേവ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മത്സരം ടൈബ്രേക്കറിലേക്ക് എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ടൈബ്രേക്കറിൽ (7-3) ആധിപത്യം പുലർത്തി അൽകാരസ് സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.
രണ്ടാം സെറ്റിൽ അൽകാരസ് വേഗത്തിൽ 3-0 ന് മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും റൂബ്ലേവ് വീണ്ടും ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്ന് 3-3 എന്ന നിലയിലെത്തിച്ചു. മത്സരത്തിനായി സെർവ് ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് മാച്ച് പോയിന്റുകൾ അൽകാരസിന് നഷ്ടമായെങ്കിലും, ഒടുവിൽ ആറാം മാച്ച് പോയിന്റില് താരം വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.
ആർതർ ഫിൽസ് ഫൈനലിൽ
മറ്റൊരു സെമി ഫൈനലിൽ ജാക്കൂബ് മെൻസിക്കിനെ 6-4, 7-6 (7-4) എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ആർതർ ഫിൽസ് ഫൈനലിൽ കടന്നത്. ഒരു മണിക്കൂറും 38 മിനിറ്റും കൊണ്ടാണ് ഫിൽസ് വിജയം കണ്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച ജാനിക് സിന്നറെ പുറത്താക്കിയ മെൻസിക്കിന് പക്ഷേ ഫിൽസിനെതിരെ നിർണ്ണായക നിമിഷങ്ങളിൽ പിഴച്ചു.
മത്സരശേഷം അല്കാരസ് പ്രതികരിച്ചു. ' കോർട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഓരോ മത്സരത്തെയും ഞാൻ സമീപിക്കുന്ന രീതിയിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. മെച്ചപ്പെടാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അത് ഫലം നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ പക്വത നേടുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വിജയത്തിന് ശേഷം അൽകാരസ് പറഞ്ഞു.
