ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടത്തില് മുത്തമിട്ട് അല്കാരസ്; ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം ജോക്കോവിച്ചിനെ കീഴടക്കി
നാലു സെറ്റ് നീണ്ട ആവേശ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ജോക്കോവിച്ചിനെ അൽകാരസ് തോല്പ്പിച്ചത്.
Published : February 2, 2026 at 11:52 AM IST
മെൽബൺ: ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നീസില് പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി സ്പെയിന്റെ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരം കാർലോസ് അൽകാരസ്. റോഡ് ലേവർ അരീനയിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിനെയാണ് അൽകാരസ് തോല്പ്പിച്ചത്. പത്ത് തവണ ചാമ്പ്യനായ ജോക്കോയെ 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 എന്ന സ്കോറിനാണ് വീഴ്ത്തിയത്. 24 വയസ്സും 101 ദിവസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ റാഫേൽ നദാൽ സ്ഥാപിച്ച 16 വർഷത്തെ റെക്കോർഡ് മറികടന്ന്, കരിയർ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പുരുഷ കളിക്കാരനായി അൽകാരസ് മാറി. താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ കിരീടമാണിത്.
നാലു സെറ്റ് നീണ്ട ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ടെന്നിസ് ഇതിഹാസത്തെ അൽകാരസ് കീഴടക്കിയത്. ആദ്യ സെറ്റില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ജോക്കോ 6-2 എന്ന സ്കോറോടെ ലീഡ് നേടിയിരുന്നു. എന്നാല് രണ്ടാം സെറ്റിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അൽകാരസ് തന്റെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുകയും രണ്ടാം സെറ്റ് 6-2 ന് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
The Great Wall of Carlos 💪@Infosys • #AusOpenWithInfosys • #sotd— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
🎥: @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis pic.twitter.com/HXjuhrAn53
തുടർന്ന് മൂന്നാം സെറ്റിൽ അൽകാരസ് 6-3 ന് സെറ്റ് ലീഡ് നേടി. നാലാം സെറ്റിൽ അൽകാരസ് ലീഡ് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ജോക്കോവിച്ച് പരാജയം ഒഴിവാക്കാൻ ശക്തമായി പോരാടി. ഒടുവിൽ കാർലോസ് അൽകാരസ് തിരിച്ചടിച്ച് നാലാം സെറ്റ് 7-5 ന് സ്വന്തമാക്കി. ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ, വിംബിൾഡൺ, യുഎസ് ഓപ്പൺ എന്നിവയിലെ രണ്ട് വിജയങ്ങൾക്കൊപ്പം, അല്കാരസിന്റെ ഏഴാമത്തെ മേജർ കിരീടമാണിത്.
അതസമയം തന്റെ 25-ാം ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം കിരീടത്തിനായി ജോക്കോവിച്ചിനു ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. 38-കാരനായ ജോക്കോവിച്ച് തന്റെ കരിയറിൽ ആദ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പായി. മെൽബണിന്റെ റെക്കോർഡ് ചാമ്പ്യനായ ജോക്കോ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന് അടുത്തെത്തിയെങ്കിലും അല്കാരസ് ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതി.
VAMOS! pic.twitter.com/lZRKXUzGx2— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ മത്സരം മുതൽ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാം ഫൈനലുകൾ വരെ നിരവധി കിരീട നിർണയ മത്സരങ്ങളിൽ ഇരുതാരങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഴ്ച രണ്ട് ഒളിമ്പിക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാക്കളെയാണ് അല്കാരസ് തോൽപ്പിച്ചത്, ആദ്യം അലക്സാണ്ടർ സ്വെരേവിനെതിരായ അഞ്ച് സെറ്റ് നീണ്ട പോരാട്ടവും തുടർന്ന് ജോക്കോവിച്ചിനെതിരെ വാശിയേറിയ ഫൈനലും.