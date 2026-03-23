ഗണ്ണേഴ്‌സിന്‍റെ കോട്ട തകർത്തു; കാരബാവോ കപ്പിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മുത്തമിട്ടു

ആഴ്‌സണലിനെ തകർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ഒൻപതാം കാരബാവോ കപ്പ്, റെക്കോർഡുമായി പെപ് ഗ്വാർഡിയോള.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 23, 2026 at 1:06 PM IST

ലണ്ടൻ: ആവേശകരമായ കാരബാവോ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ആഴ്‌സണലിനെ തകർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് കിരീടം. ലണ്ടനിലെ വിഖ്യാതമായ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് സിറ്റി കിരീടമുയർത്തിയത്. രണ്ടാം പകുതിയിൽ വെറും നാല് മിനിറ്റിനിടെ നിക്കോ ഒറെയ്‌ലി നേടിയ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് സിറ്റിയുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്.

മത്സരത്തിന്‍റെ 60-ാം മിനിറ്റ് വരെ ഇരുടീമുകളും ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. ആഴ്‌സണൽ പ്രതിരോധം ശക്തമായി നിലകൊണ്ടെങ്കിലും 60-ാം മിനിറ്റിൽ നിക്കോ ഒറെയ്‌ലിയിലൂടെ സിറ്റി ആദ്യ ഗോൾ നേടി. നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ (64-ാം മിനിറ്റ്) ഒറെയ്‌ലി തന്റെ രണ്ടാം ഗോളും കണ്ടെത്തിയതോടെ ആഴ്‌സണൽ തകർന്നു. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ സിറ്റിയെക്കാൾ 9 പോയിന്‍റ് മുന്നിലുള്ള ആഴ്‌സണലിനെതിരെയുള്ള ഈ വിജയം സിറ്റിയുടെ പോരാട്ടവീര്യത്തിന്‍റെ തെളിവായി.

റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി പെപ് ഗ്വാർഡിയോള

വിജയത്തോടെ അഞ്ച് തവണ ലീഗ് കപ്പ് നേടുന്ന ആദ്യ പരിശീലകനെന്ന റെക്കോർഡ് പെപ് ഗ്വാർഡിയോള സ്വന്തമാക്കി. നാല് തവണ കിരീടം നേടിയ ഇതിഹാസ പരിശീലകരായ സർ അലക്‌സ് ഫെർഗൂസൺ, ജോസ് മൗറീഞ്ഞോ, ബ്രയാൻ ക്ലോഫ് എന്നിവരെയാണ് പെപ് മറികടന്നത്. ഈ ടൂർണമെന്‍റില്‍ കളിച്ച 39 മത്സരങ്ങളിൽ 29 എണ്ണത്തിലും വിജയിച്ച ഗ്വാർഡിയോളയുടെ ടീം 83 ഗോളുകൾ അടിച്ചപ്പോൾ വഴങ്ങിയത് വെറും 26 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ്. 2018-ൽ ഇതേ ആഴ്‌സണലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പെപ് സിറ്റിക്കൊപ്പമുള്ള തന്‍റെ ആദ്യ കിരീടം നേടിയത്.

ഒൻപതാം കിരീടവുമായി സിറ്റി

സിറ്റിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒൻപതാമത് ലീഗ് കപ്പ് കിരീടമാണിത്. 2018 മുതൽ 2021 വരെ തുടർച്ചയായി നാല് തവണ സിറ്റി ഈ കപ്പ് നേടിയിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ (10 തവണ) കിരീടം നേടിയ ലിവർപൂളിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സിറ്റിയുടെ സ്ഥാനം.

"ഈ വിജയം അഭിമാനം നൽകുന്ന നിമിഷമാണ്. ഈ സീസണിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ആഴ്‌സണലിനെ തോൽപ്പിക്കാനായത് സവിശേഷമായ നേട്ടമാണ്," വിജയത്തിന് ശേഷം സിറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ ബെർണാഡോ സിൽവ പറഞ്ഞു.

അന്താരാഷ്ട്ര ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഏപ്രിൽ 4-ന് എഫ്എ കപ്പ് ക്വാർട്ടറിൽ ലിവർപൂളിനെതിരെയാണ് സിറ്റിയുടെ അടുത്ത മത്സരം. തുടർന്ന് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ചെൽസിയെയും അവർ നേരിടും. ഒരു മത്സരം കുറച്ച് കളിച്ച സിറ്റി നിലവിൽ ലീഗിൽ ആഴ്‌സണലിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.

