അമ്മയെ ബോധംകെടുത്തിയ ആ ഗോൾ ലോകകപ്പിലെ മികച്ചത്; അർജന്റീനയെ വിറപ്പിച്ച സിഡ്നിക്ക് ചരിത്ര നേട്ടം!
2026 ലോകകപ്പിലെ മികച്ച ഗോളായി അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ കേപ് വെർദെയുടെ സിഡ്നി ലോപ്പസ് കബ്രാൾ നേടിയ വിസ്മയ ഗോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
Published : July 28, 2026 at 11:14 AM IST
മിയാമി: ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഗോളായി കേപ് വെർദെയുടെ പ്രതിരോധ താരം സിഡ്നി ലോപ്പസ് കബ്രാൾ അർജന്റീനയ്ക്കെതിരെ നേടിയ ഗോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം പിറന്ന 308 ഗോളുകളിൽ നിന്നും ഫിഫ തിരഞ്ഞെടുത്ത 12 മികച്ച ഗോളുകളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ സിഡ്നിയുടെ ഗോൾ ഒന്നാമതെത്തിയത്.
ഉസ്ബെക്കിസ്താന്റെ എൽദോർ ഷൊമുറോദോവ്, ഹെയ്തിയുടെ വിൽസൺ ഇസിദോർ എന്നിവരുടെ ഗോളുകളെ പിന്തള്ളിയാണ് കബ്രാൾ ഈ ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ മാക്സി റോഡ്രിഗസ്, ഡീഗോ ഫോർലാൻ, ജെയിംസ് റോഡ്രിഗസ്, ബെഞ്ചമിൻ പവാർഡ്, റിച്ചാർലിസൺ എന്നിവരുടെ നിരയിലേക്ക് ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനും ഇടംപിടിച്ചു.
The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026
Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG
അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ച എക്സ്ട്രാ ടൈം ഗോൾ
മിയാമി ഗാർഡൻസിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 മത്സരത്തിലാണ് കേപ് വെർദെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയെ നേരിട്ടത്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ അർജന്റീനയുടെ അലക്സിസ് മാക് അലിസ്റ്ററെ വെട്ടിച്ച് കയറി സിഡ്നി കബ്രാൾ ബോക്സിന് പുറത്ത് നിന്നും തൊടുത്ത തകർപ്പൻ കർവിങ് ഷോട്ട് അർജന്റീനൻ ഗോൾകീപ്പർ എമിലിയാനോ മാർട്ടിനസിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി പോസ്റ്റിന്റെ ടോപ്പ് കോർണറിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഈ ഗോളോടെ മത്സരം 2-2 എന്ന സമനിലയിലായെങ്കിലും ഒടുവിൽ 3-2 ന് കേപ് വെർദെ പരാജയം സമ്മതിച്ചു.
ഗോൾ കണ്ട അമ്മ ബോധംകെട്ടു വീണു!
ഗോൾ നേട്ടത്തിന് ശേഷം കബ്രാൾ സഹതാരങ്ങളെ വെട്ടിച്ച് ഗാലറിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറി തന്റെ അമ്മയെയും കാമുകിയെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച ആഘോഷം ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളിലൊന്നായി മാറി. ഗോളടിച്ചാൽ ഗാലറിയിലേക്ക് ഓടിയെത്തുമെന്ന് മത്സരത്തിന് മുൻപ് സിഡ്നി ഇവർക്ക് വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സിഡ്നി അടിച്ച ഗോളിന്റെ ആവേശത്തിൽ അമ്മ തെരേസ ബോധരഹിതയായി വീണിരുന്നു. സിഡ്നി അരികിലെത്തുമ്പോൾ മറ്റ് കാണികൾ അമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു.
മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് അഞ്ചാം ഡിവിഷനിൽ; ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പിലെ താരം
വെറും മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ജർമ്മൻ അഞ്ചാം ഡിവിഷനിൽ കളിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന സിഡ്നി ലോപ്പസ് കബ്രാളിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണിത്. ബ്രസീലിന്റെ ഇതിഹാസ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് മാഴ്സലോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ സിഡ്നിയുടെ ഗോളിനാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. മത്സരം കഴിഞ്ഞയുടൻ മാഴ്സലോ തനിക്ക് അഭിനന്ദന സന്ദേശം അയച്ചതായി സിഡ്നി വ്യക്തമാക്കി. വമ്പന്മാരായ സ്പെയിനെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ച കേപ് വെർദെ ടീം തങ്ങളുടെ കന്നി ലോകകപ്പ് സാന്നിധ്യം സിഡ്നിയുടെ ഈ പുരസ്കാര നേട്ടത്തോടെ അവിസ്മരണീയമാക്കി.
Also Read: ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര: സരൻഷ് ജെയിന് കന്നി വിളി; ജഡേജയും ബുമ്രയും തിരിച്ചെത്തി