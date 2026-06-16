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യമാലിനും രക്ഷിക്കാനായില്ല; സ്പെയിനെ ഗോളില്ലാ സമനിലയിൽ പൂട്ടി കുഞ്ഞന്‍ കേപ് വെർദെ

വെറും 5 ലക്ഷം ജനസംഖ്യ, എതിരാളികൾ സൂപ്പർ താരനിര, ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ അവിശ്വസനീയ അട്ടിമറി സമനില നേടി കേപ് വെർദെ.

Spain vs Cape Verde
Spain vs Cape Verde (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 12:14 AM IST

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ഹെെദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ്ണ അക്ഷരങ്ങളാൽ എഴുതപ്പെടേണ്ട ഒരു അവിശ്വസനീയ അട്ടിമറിക്കാണ് കായികലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ, തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലോകകപ്പ് കളിക്കാനെത്തിയ കൊച്ചു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ കേപ് വെർദെ, മുൻ ലോകചാമ്പ്യന്മാരും യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിലെ രാജാക്കന്മാരുമായ സ്പെയിനെ ഗോളില്ലാ സമനിലയിൽ (0-0) തളച്ചു. ടൂർണമെന്‍റിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ കിരീടസാധ്യതയുള്ള ടീമുകളിലൊന്നിനെതിരെ കേപ് വെർദെ നേടിയ ഈ പോയിന്‍റ്, ഈ ലോകകപ്പിലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അദ്ഭുത ഫലമായി മാറി.

മതിലായി വോസിഞ്ഞ; തകർന്ന് സ്‌പാനിഷ് ആക്രമണം

യൂറോപ്പിലെ വമ്പൻ ക്ലബ്ബുകളിൽ കളിക്കുന്ന സൂപ്പർ താരങ്ങളെയെല്ലാം അണിനിരത്തിയാണ് സ്പെയിൻ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. മത്സരം ആരംഭിച്ച് ആദ്യ മിനിറ്റ് മുതൽ പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും സ്പെയിൻ ആധിപത്യം പുലർത്തിയെങ്കിലും കേപ് വെർദെയുടെ പ്രതിരോധക്കോട്ട തകർക്കാൻ അവർക്കായില്ല. സ്പെയിന്‍റെ വഴിമുടക്കിയത് കേപ് വെർദെയുടെ 40-കാരനായ ഗോൾകീപ്പർ വോസിഞ്ഞയുടെ അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനമായിരുന്നു.

ആദ്യ പകുതിയിൽ ബാഴ്‌സലോണയുടെ സൂപ്പർ ഫോർവേഡ് ഫെറാൻ ടോറസ് തൊടുത്ത മനോഹരമായ ഒരു ഷോട്ട് പോസ്റ്റിൽ ഇടിച്ചു മടങ്ങി. പിന്നീട് ടോറസ് ഉതിർത്ത മറ്റൊരു ശക്തമായ ഷോട്ട് വോസിഞ്ഞ തട്ടിയകറ്റുകയും ചെയ്‌തു. പെഡ്രിയുടെ ഗോളെന്നുറച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളും, ഹാഫ് ടൈമിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്പെയിൻ നടത്തിയ മികച്ചൊരു ശ്രമവും വോസിഞ്ഞയുടെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങി. ഒന്നാം പകുതിയിൽ സ്‌പാനിഷ് പടയെ ഗോൾ നേടാൻ അനുവദിക്കാതെ കേപ് വെർദെ പൂർണ്ണമായും നിഷ്പ്രഭരാക്കി.

ലാമിൻ യമാൽ വന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല

രണ്ടാം പകുതിയിലും സ്പെയിൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയതോടെ കേപ് വെർദെ പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് വലിഞ്ഞു. മത്സരം കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് ഭയന്ന സ്‌പാനിഷ് കോച്ച് ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവെന്‍റെ, കൗമാര വിസ്‌മയം ലാമിൻ യമാലിനെ ഇറക്കിയെങ്കിലും കേപ് വെർദെയുടെ ഉരുക്കുകോട്ട തകർക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല.

മത്സരത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സ്പെയിനെ ഞെട്ടിച്ച് വിജയം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരവും കേപ് വെർദെയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. കളി അവസാനിക്കാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ കേപ് വെർദെയുടെ ഡിനി ബോർഗസ് തൊടുത്ത മിന്നും ഹെഡ്ഡർ കീപ്പർ ഉനായ് സിമോൺ കഷ്ടിച്ചാണ് രക്ഷപെടുത്തിയത്.

അഞ്ചര ലക്ഷത്തിന്‍റെ കരുത്ത്

വെറും അഞ്ചര ലക്ഷം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ദ്വീപ് സമൂഹമാണ് കേപ് വെർദെ. തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പിൽ തന്നെ ലോക ഫുട്ബോളിലെ വമ്പന്മാരെ സമനിലയിൽ തളച്ചതോടെ കേപ് വെർദെ ഗ്രൂപ്പിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കി. മത്സരത്തിന് മുമ്പ് സ്‌പാനിഷ് പരിശീലകൻ ലൂയിസ് ഡി ലാ ഫുവെന്‍റെ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് കേപ് വെർദെ പുറത്തെടുത്തത്. രണ്ടാമതൊരു ലോകകിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ സ്പെയിനിന് ഈ സമനില വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ്.

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TAGGED:

FIFA 2026
SPAIN VS CAPE VERDE
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