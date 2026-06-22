ഗാലറിയിൽ ജേഴ്സിയണിഞ്ഞ് അമ്മ; വിസ തടസ്സങ്ങൾ തോറ്റ വേദിയിൽ വോസിഞ്ഞയുടെ കണ്ണീർ മധുരമായി!
ആഫ്രിക്കൻ കൊച്ചുദ്വീപിൽ നിന്ന് മയാമിയിലെ വിഐപി സ്യൂട്ടിലേക്ക്, ലോകകപ്പിന്റെ ഹൃദയം തൊട്ട അമ്മക്കഥ!
Published : June 22, 2026 at 1:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫുട്ബോൾ മൈതാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വെറും കളിയുടേത് മാത്രമല്ല, വലിയ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെയും വികാരങ്ങളുടെയും വേദികൂടിയാണ്. ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ കേപ് വെർദെയുടെ നാൽപ്പതുകാരനായ ഗോൾകീപ്പർ വോസിഞ്ഞയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ അന കാൻഡിഡ എവോറയ്ക്കും പറയാനുള്ളത്.
ചരിത്ര വിജയത്തിനിടയിലെ കണ്ണീർ
ലോകകപ്പിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശക്തരായ സ്പെയിനെ ഗോൾരഹിത സമനിലയിൽ തളച്ച് കേപ് വെർദെ ചരിത്രം കുറിച്ചപ്പോൾ വോസിഞ്ഞ എന്ന ഗോൾകീപ്പർ മൈതാനത്ത് കണ്ണീരണിഞ്ഞിരുന്നു. ആ കണ്ണീരിന് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു. മത്സരശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വോസിഞ്ഞ ആ സങ്കടം പങ്കുവെച്ചു: 'എന്നെ വളർത്തിയ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരിച്ചുപോയി, അവർക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിസ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇവിടെയെത്താൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല. അതോർത്താണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത്.' അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ തീരത്തെ സാവോ വിസെന്റെ എന്ന കൊച്ചു ദ്വീപിലിരുന്ന് ടിവിയിലൂടെയാണ് അന മകന്റെ അവിസ്മരണീയ പ്രകടനം കണ്ടത്.
ഒരു ഫുട്ബോൾ ലോകം ഒന്നിച്ചപ്പോൾ
വോസിഞ്ഞയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ലോകമെമ്പടുമുള്ള ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെയും അധികൃതരുടെയും ഹൃദയം തൊട്ടു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയെ യു.എസിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വലിയ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. വോസിഞ്ഞയുടെ ബന്ധു ജോലി ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയും 23 വർഷമായി കേപ് വെർദെയിൽ താമസിക്കുന്നതുമായ ലിൻ ജി എന്ന ചൈനീസ് വ്യവസായിയാണ് ഇതിന് ആദ്യം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്. പിന്നാലെ ഫിഫയും, കേപ് വെർദെ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും, സർക്കാർ അധികൃതരും കൈകോർത്തതോടെ വിസ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി.
𝐕𝐎𝐙𝐈𝐍𝐇𝐀’𝐒 𝐌𝐎𝐌 𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄 🥹💙— 433 (@433) June 20, 2026
Vozinha’s mom has arrived in Miami ✈️ after finally receiving her visa. She’ll be supporting her son on Monday as Cape Verde 🇨🇻 face Uruguay 🥹💪
The Cape Verde goalkeeper became a global hero after his performance against Spain. Now,… pic.twitter.com/jC9TppOUoY
മയാമിയിലെ വൈകാരിക നിമിഷം
അങ്ങനെ, 24 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ അന വെള്ളിയാഴ്ച ഫ്ലോറിഡയിൽ വിമാനമിറങ്ങി. തിങ്കളാഴ്ച ഉറുഗ്വേയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ മയാമി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഒരു വിഐപി സ്യൂട്ടിലിരുന്ന് അന തന്റെ മകന്റെ കളി നേരിട്ടു കണ്ടു! മകന്റെ പേരും നമ്പരും എഴുതിയ ജേഴ്സിയും കേപ് വെർദെയുടെ പതാകയുമേന്തിയാണ് അവർ സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയത്.
മത്സരത്തിന് മുൻപ് ഫിഫ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ വികാരാധീനയായി അന പറഞ്ഞു: "എന്നെ ഇവിടെയെത്താൻ സഹായിച്ച എല്ലാ ആരാധകർക്കും നല്ലവരായ മനുഷ്യർക്കും നന്ദി. വോസിഞ്ഞയുടെ അമ്മയായതിൽ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു. കമോൺ ബ്ലൂ ഷാർക്സ്!"
The mum of Cabo Verde goalkeeper Vozinha sends a message of thanks to football fans worldwide! 💙— FIFA (@FIFAcom) June 21, 2026
🗣️ " strength and courage, blue sharks!" - her message to cabo verde ahead of attending their match against uruguay in miami. pic.twitter.com/rr1AOTsD05
പോരാട്ട വീര്യത്തിന്റെ കഥ
കളി ചൂടുപിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ സ്റ്റേഡിയം സ്ക്രീനിൽ വോസിഞ്ഞയുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ആരാധകർ വലിയ ഹരത്തോടെയാണ് അനയോടൊപ്പം ആർത്തുവിളിച്ചത്. മത്സരം 2-2 എന്ന നിലയിൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ, കൂടുതൽ കരുത്തരായ ഉറുഗ്വേയ്ക്കെതിരെ കേപ് വെർദെ മറ്റൊരു വിലപ്പെട്ട പോയിന്റ് കൂടി സ്വന്തമാക്കി.
25-ാം വയസ്സിൽ മാത്രം പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിലേക്ക് വരികയും, കരിയറിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാരണം കളി നിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വരെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത വോസിഞ്ഞയ്ക്ക്, തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയിൽ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നൽകിയ ഊർജ്ജം ചെറുതല്ല. വിസ നിഷേധിച്ച സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് മയാമിയിലെ ഗാലറിയിലേക്കുള്ള അമ്മ അനയുടെ യാത്ര, ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ ഏടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
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