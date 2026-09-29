പ്രശസ്തി എന്റെ സമാധാനം കെടുത്തി; പഴയ സാധാരണ ജീവിതമാണ് നല്ലതെന്ന് വോസിന്യ
പ്രശസ്തി സമ്മാനിച്ച ദുരിതങ്ങൾ; സമാധാനവും സ്വകാര്യതയും നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കേപ് വെർദെ താരം വോസിന്യ.
Published : September 29, 2026 at 9:53 AM IST
ലിസ്ബൺ: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിൽ ഇടംനേടിയ കേപ് വെർദെയുടെ ഗോൾകീപ്പർ വോസിന്യയ്ക്ക്, ഈ പ്രശസ്തി സമ്മാനിക്കുന്നത് കടുത്ത മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും തന്റെ പഴയ സാധാരണ ജീവിതം തിരികെ ലഭിക്കാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് 40-കാരനായ ഈ വെറ്ററൻ താരം തുറന്നുപറഞ്ഞു. 'എനിക്ക് എന്റെ സമാധാനവും സ്വൈര്യജീവിതവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ യാതൊരു സ്വകാര്യതയുമില്ലായെന്ന് പ്രമുഖ മാധ്യമമായ ദി ഒബ്സർവറോട് വോസിന്യ പറഞ്ഞു.
ഹീറോയിൽ നിന്ന് ആഗോള സൂപ്പർതാരത്തിലേക്ക്
വെറും അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ചെറിയൊരു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ കേപ് വെർദെയെ ലോകകപ്പിന്റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടം വരെ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചതോടെയാണ് വോസിന്യ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ സ്പെയിൻ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവർക്കെതിരായ മത്സരങ്ങളിൽ ഗോൾവലയ്ക്ക് മുന്നിൽ വോസിന്യ കാത്ത അസാധ്യ പ്രകടനമാണ് താരത്തെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്. ലോകത്തെ മികച്ച ഗോൾകീപ്പർക്കുള്ള 'യാഷിൻ ട്രോഫി' നാമനിർദ്ദേശ പട്ടികയിലും താരം ഇടംപിടിച്ചു.
ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വെറും 56,000 ഫോളോവേഴ്സ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന വോസിന്യയ്ക്ക് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ഉണ്ടായ ജനപ്രീതി അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു. നിലവിൽ 2.8 കോടി (28 Million) ഫോളോവേഴ്സാണ് താരത്തിന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ളത്.
സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം
ഈ അപ്രതീക്ഷിത പ്രശസ്തി വോസിന്യയുടെ നിത്യജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും ബാധിച്ചു. ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോലും ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പരീക്ഷണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എവിടെപ്പോയാലും ആരാധകർ ഫോട്ടോകൾക്കും ഓട്ടോഗ്രാഫുകൾക്കുമായി വളയുന്നു, മറ്റുചിലർ മൊബൈൽ ക്യാമറകളുമായി പിന്തുടരുന്നു. തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് താനെന്ന് വോസിന്യ പറയുന്നു.
Cabo Verde goalkeeper Vozinha says he misses his old life after gaining 28 million Instagram followers during the World Cup— Dexerto (@Dexerto) September 28, 2026
"I've lost my peace and tranquillity. I no longer have any privacy" pic.twitter.com/rvYhs1cvrJ
ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വോസിന്യയെ മാത്രമല്ല, കേപ് വെർദെയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. താരത്തിന്റെ അമ്മ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ദിവസേന നിരവധി ആരാധകരാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ പ്രശസ്തിയോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ താൻ തികച്ചും നിസ്സഹായനാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പഴയ ജീവിതമാണ് എനിക്കിഷ്ടം
ലോകകപ്പിന് ശേഷം പോർച്ചുഗലിലെ രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബായ ഷാവേസിൽ നിന്ന് ചിലിയൻ വമ്പന്മാരായ കോളോ-കോളോയിലേക്ക് താരം മാറിയിരുന്നു. കരിയറിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും കളിക്ക് പുറത്തുള്ള ജീവിതം ദുസ്സഹമാണെന്നാണ് താരം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
"പലർക്കും പ്രശസ്തരാകാനാണ് ആഗ്രഹം. എന്നാൽ അവർ അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ," വോസിന്യ പറഞ്ഞു. "ഇന്നത്തെ ഈ ആഡംബര ജീവിതവും എന്റെ പഴയ സാധാരണ ജീവിതവും മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, ഞാൻ എന്റെ പഴയ ജീവിതമേ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ." മൈതാനത്ത് കേപ് വെർദെയുടെ ചരിത്ര പുരുഷനായി മാറിയെങ്കിലും, മൈതാനത്തിന് പുറത്ത് തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വകാര്യത എങ്ങനെ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന ചിന്തയിലാണ് ഈ സൂപ്പർ ഗോൾകീപ്പര്.
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