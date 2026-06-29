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മെസ്സിപ്പടയെ നേരിടാൻ ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം; കേപ് വെർദെ ക്യാപ്റ്റനെതിരെ ബലാത്സംഗ ആരോപണവുമായി യുവതി

കേപ് വെർദെ ക്യാപ്റ്റനെതിരെ ബലാത്സംഗ ആരോപണം, അർജന്‍റീനയുമായുള്ള മത്സരത്തിന് മുൻപ് കനത്ത തിരിച്ചടി.

RYAN MENDES
RYAN MENDES (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 2:31 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്‍റെ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിലേക്ക് ചരിത്ര യോഗ്യത നേടിയ കേപ് വെർദെ ടീമിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി ക്യാപ്റ്റൻ റയാൻ മെൻഡസിനെതിരെ ബലാത്സംഗ ആരോപണം. ടൂർണമെന്‍റിലെ കറുത്ത കുതിരകളായി മാറിയ കേപ് വെർദെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്‍റീനയെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങവെയാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്.

ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ അതിക്രമം; പരാതിയുമായി യുവതി

ബ്രസീലിയൻ മാധ്യമമായ 'ഗ്ലോബോ' പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 27-30 തീയതികളിൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ നടന്ന ഫിഫ സീരീസ് ടൂർണമെന്‍റിനിടെയാണ് സംഭവം. ടീമിന്‍റെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററായി ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന ബ്രസീലിയൻ യുവതിയാണ് 36-കാരനായ മെൻഡസിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. ഓക്‌ലൻഡിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി താരം തന്നെ ശാരീരികമായും ലൈംഗികമായും ഉപദ്രവിച്ചു എന്നാണ് യുവതിയുടെ ആക്ഷേപം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ യുവതി ലൈംഗിക അതിക്രമ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയയായി. ഇക്കാര്യം ടീമിലെ മൂന്ന് ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളെ അറിയിച്ചെങ്കിലും അവർ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

RYAN MENDES
RYAN MENDES (GETTY)

നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഫിഫ

ലൈംഗിക അതിക്രമ ആരോപണങ്ങളെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ന്യൂസിലാൻഡ് അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഫിഫ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ നിലവിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് ഫിഫ അറിയിച്ചു.

ടീമിന്‍റെ വിശ്വസ്‌തനായ ക്യാപ്റ്റൻ

ഈ ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത താരമാണ് മെൻഡസ്. കേപ് വെർദെയ്ക്കായി 100 അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 22 ഗോളുകൾ താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാൻസിലും യു.എ.ഇ പ്രോ ലീഗിലും കരിയറിലെ ഭൂരിഭാഗം സമയവും ചിലവഴിച്ച താരം, നിലവിൽ ടർക്കിഷ് രണ്ടാം ഡിവിഷൻ ക്ലബ്ബായ 'ഇഗ്ദിറിന്' വേണ്ടിയാണ് കളിക്കുന്നത്.

RYAN MENDES
RYAN MENDES (GETTY)

ലോകകപ്പിലെ അത്ഭുത മുന്നേറ്റം

ഇത്തവണത്തെ 48 ടീമുകൾ അണിനിരക്കുന്ന ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ തീരത്തെ 10 അഗ്നിപർവ്വത ദ്വീപുകളുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ കേപ് വെർദെയുടേത്. വമ്പന്മാരായ ഉറുഗ്വേയെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളി ഗ്രൂപ്പ് എച്ചിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇവർ നോക്കൗട്ടിലെത്തിയത്. ലോകകപ്പ് നോക്കൗട്ടിൽ യോഗ്യത നേടുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ജനസംഖ്യാപരമായും ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമാണ് കേപ് വെർദെ. മിയാമിയിലെ ഹാർഡ് റോക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അർജന്‍റീനയ്‌ക്കെതിരെ നിർണ്ണായക മത്സരം നടക്കാനിരിക്കെ ക്യാപ്റ്റനെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം ടീമിന്‍റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരാധകര്‍.

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TAGGED:

FIFA 2026
RYAN MENDES RAPE CASE
CAPE VERDE CAPTAIN ACCUSED
FIFA WORLD CUP 2026
CAPE VERDE VS ARGENTINA

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