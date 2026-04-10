കുതിപ്പ് തുടർന്ന് ആർ വൈശാലി: കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചെസ്സിൽ ചരിത്ര നേട്ടത്തിനരികെ; പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് തോൽവി
Published : April 10, 2026 at 1:18 PM IST
സൈപ്രസ്: ലോക ചെസ്സ് കിരീടത്തിനായുള്ള പോരാളിയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചെസ്സ് ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യൻ താരം ആർ. വൈശാലിക്ക് ഉജ്ജ്വല മുന്നേറ്റം. പത്താം റൗണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ആറ് പോയിന്റുകളുമായി വൈശാലി ഏകപക്ഷീയമായ ലീഡ് സ്വന്തമാക്കി. എന്നാൽ ഓപ്പൺ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആർ. പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ജാവോഖിർ സിന്ദരോവിനോട് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ കിരീട സാധ്യതകൾക്ക് മങ്ങലേറ്റു.
ടൂർണമെന്റിലുടനീളം മികച്ച ഫോം തുടരുന്ന വൈശാലി, പത്താം റൗണ്ടിൽ ഉക്രെയ്നിന്റെ കരുത്തുറ്റ താരം അന്ന മുസിചുക്കിനെയാണ് സമനിലയിൽ തളച്ചത്. പക്വതയാർന്ന നീക്കങ്ങളിലൂടെ കളി നിയന്ത്രിച്ച വൈശാലി ഒരവസരത്തിൽ പോലും മുസിചുക്കിന് ആധിപത്യം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. നിലവിൽ 6 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ് താരം.
🇺🇿 Javokhir Sindarov and 🇮🇳 Vaishali Rameshbabu continue to hold their leads in the FIDE Candidates and Women’s Candidates, respectively! ♟️🔥#FIDECandidates #FIDEWomensCandidates #FIDE #Chess pic.twitter.com/jFRMkGtoMM— International Chess Federation (@FIDE_chess) April 9, 2026
5.5 പോയിന്റുകൾ വീതമുള്ള ചൈനയുടെ സു ജിനറും അന്ന മുസിചുക്കുമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ഇനി നാല് റൗണ്ടുകൾ കൂടി ബാക്കിനിൽക്കെ വൈശാലിക്ക് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറയുകയാണ്. മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ താരമായ ദിവ്യ ദേശ്മുഖിനു പത്താം റൗണ്ട് നിരാശയുടേതായിരുന്നു. റഷ്യൻ താരം അലക്സാന്ദ്ര ഗോര്യാച്കിനയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച പിഴവ് ദിവ്യയ്ക്ക് തോൽവി സമ്മാനിച്ചു.
പ്രഗ്നാനന്ദ പുറത്തേക്ക്
ഓപ്പൺ വിഭാഗത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ജാവോഖിർ സിന്ദരോവ് തന്റെ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. പ്രഗ്നാനന്ദയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അത്യന്തം ആവേശകരമായ നീക്കങ്ങളാണ് സിന്ദരോവ് നടത്തിയത്. ഒരു കരുവിനെ ബലികൊടുത്ത് പ്രഗ്നാനന്ദയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയ സിന്ദരോവ്, പിന്നീട് കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ വിജയത്തോടെ 8 പോയിന്റുകൾ നേടിയ സിന്ദരോവ്, രണ്ടാമതുള്ള അനീഷ് ഗിരിയേക്കാൾ രണ്ട് പോയിന്റ് മുന്നിലെത്തി.
തോൽവിയോടെ 4 പോയിന്റില് തുടരുന്ന പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് ഇനി കിരീട പോരാട്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരിക അസാധ്യമാണ്. ഫാബിയാനോ കരുവാന, ഹികാരു നകാമുറ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു.
🇺🇿 Javokhir Sindarov took a major step toward glory this afternoon at the FIDE Candidates, defeating 🇮🇳 R Praggnanandhaa in a striking game. With only four rounds remaining, 🇺🇿 Sindarov now leads the field by a full two points.— International Chess Federation (@FIDE_chess) April 9, 2026
പത്താം റൗണ്ട് ഫലങ്ങൾ:
വനിതാ വിഭാഗം:
- ആർ. വൈശാലി (6) - അന്ന മുസിചുക് (5.5) — സമനില
- ദിവ്യ ദേശ്മുഖ് (4.5) - അലക്സാന്ദ്ര ഗോര്യാച്കിന (5) — ദിവ്യയ്ക്ക് തോൽവി
- ബിബിസാര അസൗബയേവ (5) - സു ജിനർ (5.5) — ബിബിസാരയ്ക്ക് ജയം
ഓപ്പൺ വിഭാഗം:
- ആർ. പ്രഗ്നാനന്ദ (4) - ജാവോഖിർ സിന്ദരോവ് (8) — പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് തോൽവി
- അനീഷ് ഗിരി (6) - ഹികാരു നകാമുറ (4.5) — സമനില
- ഫാബിയാനോ കരുവാന (5) - വെയ് യി (4.5) — സമനില
