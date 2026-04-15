കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചെസ്: കിരീടപ്പോരിൽ വൈശാലി; സിന്ദാരോവ്-ഗുതേഷ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോരാട്ടം ഉറപ്പിച്ചു
കാൻഡിഡേറ്റ്സ് 2026: വൈശാലിക്ക് ലീഡ്, ഗുതേഷ് - സിന്ദാരോവ് ഫൈനൽ പോരാട്ടം ഉറപ്പിച്ചു.
Published : April 15, 2026 at 2:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചെസ് ടൂർണമെന്റില് ഇന്ത്യയുടെ ആർ. വൈശാലി കിരീടപ്പോരാട്ടത്തിൽ നിർണ്ണായക മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ 13-ാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ കസാക്കിസ്ഥാന്റെ ബിബിസാര അസൗബയേവയ്ക്കൊപ്പം വൈശാലി ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിടുകയാണ്. അതേസമയം, പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ യുവതാരം ജാവോഖിർ സിന്ദാരോവ് ഒരു റൗണ്ട് ബാക്കിനിൽക്കെ കിരീടം ഉറപ്പിച്ചു. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡി. ഗുകേഷിനെയാണ് സിന്ദാരോവ് നേരിടുക.
വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം
വനിതാ വിഭാഗം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റ് ആവേശകരമായ അന്ത്യത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. 13-ാം റൗണ്ടിൽ ചൈനയുടെ സോങ്യി താനിനോട് സമനില വഴങ്ങിയെങ്കിലും 7.5 പോയിന്റോടെ വൈശാലി ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. യുക്രെയ്നിന്റെ അന്ന മുസിചുക്കിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബിബിസാര അസൗബയേവയും 7.5 പോയിന്റുമായി വൈശാലിക്കൊപ്പമുണ്ട്. ചൈനയുടെ സു ജിനർ (7 പോയിന്റ്) ആണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ.
അവസാന റൗണ്ടിൽ വൈശാലി റഷ്യയുടെ കാറ്ററീന ലാഗ്നോയെയും, അസൗബയേവ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ദിവ്യ ദേശ്മുഖിനെയുമാണ് നേരിടുന്നത്. മികച്ച ഫോമിലുള്ള അസൗബയേവ അവസാന റൗണ്ടിലും വിജയം തുടരുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
Standings | After Round 13 | FIDE Candidates & Women's Candidates 2026
🇺🇿 Javokhir Sindarov has won the FIDE Candidates with a round to spare, while the FIDE Women's Candidates remains wide open heading into the final round! ♟️🔥
വൈശാലിക്ക് എങ്ങനെ വിജയിക്കാം?
കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ടൂർണമെന്റ് ജയിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാകാൻ വൈശാലിക്ക് മുന്നിൽ ചില സാധ്യതകളുണ്ട്:
- അവസാന മത്സരത്തിൽ വൈശാലി ജയിക്കുകയും, അസൗബയേവ ദിവ്യ ദേശ്മുഖിനോട് പരാജയപ്പെടുകയോ സമനില വഴങ്ങുകയോ ചെയ്താല് വൈശാലിക്ക് കിരീടം ഉറപ്പിക്കാം.
- വൈശാലി സമനില വഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അസൗബയേവ പരാജയപ്പെടേണ്ടി വരും.
- ഇരുവരും ഒരേ പോയിന്റില് ടൂർണമെന്റ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിജയിയെ കണ്ടെത്താൻ ടൈ-ബ്രേക്കർ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തും. 15+10 സമയക്രമത്തിലുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളും തുടർന്ന് ബ്ലിറ്റ്സ്, അർമ്മഗെദ്ദൻ രീതിയിലുള്ള മത്സരങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും.
സിന്ദാരോവ് കിരീടത്തിലേക്ക്
പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ 20 കാരനായ ജാവോഖിർ സിന്ദാരോവ് അജയ്യമായ കുതിപ്പാണ് നടത്തിയത്. 9.5 പോയിന്റോടെയാണ് സിന്ദാരോവ് കിരീടം നേടിയത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള അനീഷ് ഗിരിയേക്കാൾ രണ്ട് പോയിന്റ് മുന്നിലാണ് താരം. അവസാന മത്സരത്തിൽ അനീഷ് ഗിരിയുമായി സമനില പാലിച്ചതോടെയാണ് സിന്ദാരോവ് കിരീടം ഉറപ്പിച്ചത്.
Players of the Day – Round 13
Commentators’ picks: 🇺🇿 Javokhir Sindarov & Bibisara Assaubayeva 🇰🇿
Javokhir, securing the FIDE Candidates title with a round to spare, and Bibisara, following a strong win, are the Players of the Day for Round 13! 🔥♟️
📷 Michal Walusza / FIDE
ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ആൻഡ്രി എസിപെൻകോയെ പരാജയപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയ സിന്ദാരോവ് പിന്നീട് തിരിഞ്ഞുനോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കുന്ന ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഡി. ഗുകേഷിനെ സിന്ദാരോവ് വെല്ലുവിളിക്കും.
