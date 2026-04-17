ക്യാപ്റ്റന്റെ അഞ്ചാം ഓവർ, അനാവശ്യ നോബോളുകൾ; കാനഡയുടെ ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിൽ ദുരൂഹത!
കാനഡ ക്രിക്കറ്റിൽ ‘ഒത്തുകളി’ വിവാദം, ടി20 ലോകകപ്പിലെ മത്സരത്തിൽ ഐസിസി അന്വേഷണമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്
Published : April 17, 2026 at 3:15 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി നടന്ന ടി20 ലോകകപ്പിലെ കാനഡയുടെ ഒരു മത്സരമുൾപ്പെടെ, കാനഡ ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഐസിസിയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗമാണ് നിലവിൽ രണ്ട് പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്ന് ഇഎസ്പിഎൻ ക്രിക്ക്ഇൻഫോ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. കനേഡിയൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത 'കറപ്ഷൻ, ക്രൈം ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റ്' എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് കാനഡ ക്രിക്കറ്റിലെ അഴിമതിക്കഥകൾ ലോകശ്രദ്ധയിൽ എത്തിയത്.
ലോകകപ്പ് മത്സരത്തിലെ സംശയാസ്ദമായ നീക്കങ്ങൾ
ലോകകപ്പിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെതിരെ നടന്ന മത്സരമാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ളത്. ന്യൂസിലൻഡ് ബാറ്റിംഗിനിടെ അഞ്ചാം ഓവർ എറിഞ്ഞ കാനഡ ക്യാപ്റ്റൻ ദിൽപ്രീത് ബജ്വയുടെ ബൗളിംഗിനെക്കുറിച്ചാണ് സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
ICC is probing Cricket Canada for match-fixing after a dodgy over by skipper Dilpreet Bajwa vs New Zealand in Chennai T20 World Cup.
ലോകകപ്പിന് വെറും മൂന്നാഴ്ച മുൻപ് മാത്രം ടീമിന്റെ നായകനായി നിയമിതനായ 22 വയസ്സുകാരനായ ബജ്വ, ഈ ഓവറിൽ ഒരു നോ ബോളും ലെഗ് സൈഡിലൂടെ വൈഡും എറിയുകയും ആകെ 15 റൺസ് വഴങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടീമിലെ സ്പിന്നർമാർ മികച്ച രീതിയിൽ പന്തെറിഞ്ഞിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നായകന്റെ ഈ ഓവർ സംശയാസ്പദമാണെന്നാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഇടപെടലുകൾ
മറ്റൊരു പ്രധാന അന്വേഷണം കാനഡയുടെ മുൻ കോച്ച് ഖുറം ചോഹാൻ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ കുറിച്ചാണ്. ദേശീയ ടീമിലേക്ക് ചില താരങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ക്രിക്കറ്റ് കാനഡയിലെ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ തനിക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ റെക്കോർഡിംഗുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മത്സരങ്ങൾ ഒത്തുകളിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ ഓഡിയോയിൽ പരാമർശങ്ങളുണ്ട്.
മറ്റൊരു മുൻ കോച്ചായ പുബുദു ദസനായകെയും സമാനമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2024 ടി20 ലോകകപ്പിനുള്ള ടീം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബോർഡ് ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും, അത് സമ്മതിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. നിലവിൽ ക്രിക്കറ്റ് കാനഡയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അഴിമതിക്ക് പുറമെ കാനഡ ക്രിക്കറ്റിനുള്ളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധികളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും മോഷണക്കുറ്റവും ആരോപിച്ച് മുൻ സിഇഒ സൽമാൻ ഖാനെതിരെ കാനഡ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം മറച്ചുവെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പദവിയിലെത്തിയതെന്ന് ഐസിസിയും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, താരങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള ലോകകപ്പ് സമ്മാനത്തുക വൈകുന്നതായും കരാറുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
Also Read: കണ്ണടച്ച് തുറക്കും മുൻപേ പാണ്ഡ്യ ഔട്ട്! അയ്യറുടെ മാന്ത്രിക ക്യാച്ച് കണ്ട് അമ്പരന്ന് രോഹിത്തും സൂര്യയും- വീഡിയോ