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ലോകകപ്പില്‍ ഗോള്‍ മഴ, ഖത്തറിനെതിരെ ചരിത്രവിജയം സ്വന്തമാക്കി കാനഡ, കണ്ണീരായി ഇസ്‌മായെലിൻ്റെ പരിക്ക്

ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ കാനഡ നേടുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വിജയമാണിത്.

CANADA VS QATAR MATCH fifa world cup 2026 David Hat Trick CANADA beats qatar
ഗോള്‍ നേട്ടം ആഘോഷിക്കുന്ന ഡേവിഡ് (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 7:05 AM IST

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ടൊറൻ്റോ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ൽ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കാനഡ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി വിജയം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. വാൻകൂവറിലെ ബിസി പ്ലേസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ സ്വന്തം ആരാധകരെ സാക്ഷിയാക്കി കാനഡ എതിരില്ലാത്ത ആറ് ഗോളുകൾക്കാണ് (6-0) ഖത്തറിനെ തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കിയത്. പുരുഷ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ കാനഡ നേടുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വിജയമാണിത്. കളിയിലുടനീളം കനേഡിയൻ പട കാഴ്ച്ചവെച്ച ആക്രമണ ഫുട്ബോളിന് മുന്നിൽ ഖത്തർ പ്രതിരോധം വെറും തരിപ്പണമായി മാറുകയായിരുന്നു.

ജൊനാഥൻ ഡേവിഡിൻ്റെ ചരിത്ര ഹാട്രിക്ക്

കാനഡയുടെ സൂപ്പർ ഫോർവേഡ് ജൊനാഥൻ ഡേവിഡിൻ്റെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. മത്സരത്തിൻ്റെ 29, 45+2, 90+1 മിനിറ്റുകളിൽ ഗോൾ നേടിക്കൊണ്ട് താരം കാനഡയ്ക്കായി തൻ്റെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഹാട്രിക് സ്വന്തമാക്കി. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കനേഡിയൻ താരം ഹാട്രിക് നേടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. കാനഡയ്ക്കായി കൈൽ ലാറിൻ (16-ാം മിനിറ്റ്), നഥാൻ സാലിബ (63-ാം മിനിറ്റ്) എന്നിവരും ഗോളുകൾ നേടി. ഇതിനുപുറമെ ഖത്തർ താരം മുഹമ്മദ് മനായിയുടെ പിഴവിൽ നിന്ന് ഒരു സെൽഫ് ഗോളും കാനഡയുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തി.

CANADA VS QATAR MATCH FIFA WORLD CUP 2026 DAVID HAT TRICK CANADA BEATS QATAR
വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന കാനഡ (AP)

കടുത്ത ഫൗളുകളും ചുവപ്പ് കാർഡുകളും; ഖത്തർ ഒമ്പത് പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങി

CANADA VS QATAR MATCH FIFA WORLD CUP 2026 DAVID HAT TRICK CANADA BEATS QATAR
പരിക്കേല്‍ക്കുന്ന ഇസ്മായെല്‍ കോനെ (AP)

കാനഡയുടെ അതിവേഗ മുന്നേറ്റങ്ങളെ തടയാൻ ഖത്തർ താരങ്ങൾ പലപ്പോഴും കടുത്ത ഫൗളുകളെയാണ് ആശ്രയിച്ചത്. ഇത് അവർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറി. മത്സരത്തിൻ്റെ 33-ാം മിനിറ്റിൽ ഹൊമാം അഹമ്മദും, 53-ാം മിനിറ്റിൽ അസ്സിം മാഡിബോയും ചുവപ്പ് കാർഡ് കണ്ട് പുറത്തുപോയി. ഒമ്പത് പേരുമായി കളി തുടരേണ്ടി വന്ന ഖത്തറിന് പിന്നീട് കാനഡയുടെ ഗോൾമഴ തടയാൻ സാധിച്ചതേയില്ല.

CANADA VS QATAR MATCH FIFA WORLD CUP 2026 DAVID HAT TRICK CANADA BEATS QATAR
മത്സരത്തില്‍ നിന്നും (AP)

വിജയത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനിടയിലും കണ്ണീരായി ഇസ്മായെൽ കോനെയുടെ പരിക്ക്

കാനഡയ്ക്ക് ഈ ചരിത്ര വിജയം വലിയ ആഘോഷങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും മത്സരത്തിനിടെയുണ്ടായ ഒരു ദാരുണ സംഭവം ആരാധകരെ സങ്കടത്തിലാഴ്ത്തി. കാനഡയുടെ മിഡ്ഫീൽഡർ ഇസ്മായെൽ കോനെയ്ക്ക് മത്സരത്തിനിടയിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഖത്തറിൻ്റെ അസ്സിം മാഡിബോയുടെ അതിക്രൂരമായ ടാക്കിളിനെത്തുടർന്ന് കോനെയുടെ കാൽ ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങുകയായിരുന്നു. മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഇരു ടീമിലെയും കളിക്കാർ തമ്മിൽ വലിയ വാക്കേറ്റത്തിന് ഇത് കാരണമായി. ഒടുവിൽ സ്ട്രെച്ചറിലാണ് കോനെയെ മൈതാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്.

കാനഡ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാമത്

ഈ വമ്പൻ വിജയത്തോടെ ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ കാനഡ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് കളികളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിൻ്റും മികച്ച ഗോൾ വ്യത്യാസവുമായി കാനഡ ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ മറികടന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. കാനഡയുടെ ലോകകപ്പ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഈ വിജയം വലിയ ഊർജ്ജമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

CANADA VS QATAR MATCH
FIFA WORLD CUP 2026
DAVID HAT TRICK
CANADA BEATS QATAR
ISMAEL KONE INJURY

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