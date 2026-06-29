ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ യുസ്റ്റാക്വിയോയുടെ വെടിക്കെട്ട് ഗോൾ; കാനഡയ്ക്ക് ചരിത്രജയം
മത്സരത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ സ്റ്റീഫൻ യുസ്റ്റാക്വിയോ നേടിയ തകർപ്പൻ ഗോളാണ് കാനഡയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
Published : June 29, 2026 at 8:02 AM IST
ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ച് കാനഡയ്ക്ക് ചരിത്രനേട്ടം. റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കാനഡ ആദ്യമായി ലോകകപ്പിൻ്റെ അവസാന പതിനാറിൽ ഇടംനേടിയത്. ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ മധ്യനിര താരം സ്റ്റീഫൻ യുസ്റ്റാക്വിയോ നേടിയ മിന്നും ഗോളാണ് കാനഡയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
ആവേശം നിറഞ്ഞ ആദ്യ പകുതി
ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മികച്ച മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി കാനഡയെ ഞെട്ടിച്ചു. എന്നാൽ ഫൈനൽ തേർഡിലെ അപാകതകൾ അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി. ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കാനഡ കളം നിറഞ്ഞുകളിച്ചു. മോയ്സ് ബോംബിറ്റോയുടെ തകർപ്പൻ ഹെഡ്ഡർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരം ഓബ്രി മോഡിബ ഗോൾ ലൈനിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ താജോൺ ബുക്കാനൻ്റെ ഉഗ്രനൊരു ഷോട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗോൾകീപ്പർ റോൺവെൻ വില്യംസ് അസാമാന്യ രീതിയിൽ തട്ടിയകറ്റുകയും ചെയ്തു.
Co-hosts Canada win their first-ever knockout match at the @FIFAWorldCup and become the first team to qualify for the Round of 16! 🙌🇨🇦 pic.twitter.com/QOMqnLAkMF— FIFA (@FIFAcom) June 28, 2026
വില്യംസിൻ്റെ പ്രതിരോധവും ഡേവിസിൻ്റെ വരവും
രണ്ടാം പകുതിയിലും കാനഡ ആക്രമണം ശക്തമാക്കി. താനി ഒലുവാസേയിയുടെ ഗോൾശ്രമം വില്യംസ് തടഞ്ഞെങ്കിലും റീബൗണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച കനേഡിയൻ താരങ്ങളെ സമയോചിതമായി തടഞ്ഞു. 75-ാം മിനിറ്റിൽ സൂപ്പർ താരം അൽഫോൺസോ ഡേവിസ് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയതോടെ കാനഡയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് വേഗതയേറി. അമേരിക്കയും മെക്സിക്കോയും കാനഡയും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ ലോകകപ്പിൽ സ്വന്തം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാനഡ പുറത്തെടുത്തത്. മുൻ ലോകകപ്പുകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം കടക്കാൻ വിഷമിച്ച കാനഡയുടെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമാണിത്.
കാനഡയെ രക്ഷിച്ച യുസ്റ്റാക്വിയോ മാജിക്
മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെയാണ് 92-ാം മിനിറ്റിൽ കാനഡ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം എത്തിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രതിരോധ നിര ക്ലിയർ ചെയ്ത പന്ത് ബോക്സിൻ്റെ തൊട്ടുപുറത്ത് യുസ്റ്റാക്വിയോയുടെ കാലുകളിലാണ് എത്തിയത്. പന്തിൻ്റെ വേഗത നിയന്ത്രിച്ച് താരം തൊടുത്ത ലോങ് റേഞ്ചർ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ഗോളി വില്യംസിനെ മറികടന്ന് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇടത് മൂലയിലേക്ക് തുളച്ചുകയറി. മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന വിസിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ ലോസ് ഏഞ്ചൽസ് സ്റ്റേഡിയം കനേഡിയൻ ആരാധകരുടെ ആർപ്പുവിളികളാൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയായിരുന്നു.
ചരിത്രമെഴുതി കാനഡ
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ലോകകപ്പിൻ്റെ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ കാനഡയ്ക്ക് ഈ വിജയം വെറുമൊരു ജയത്തിനപ്പുറം, രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സുവർണ നിമിഷമാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യപരിശീലകൻ ജെസ്സി മാർഷിൻ്റെ കൃത്യമായ തന്ത്രങ്ങളും അവസാന നിമിഷം വരെ പോരാടാനുള്ള കളിക്കാരുടെ വീര്യവുമാണ് കാനഡയെ ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. 48 ടീമുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ടൂർണമെൻ്റിൽ ആദ്യമായാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് 32 ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അടുത്ത റൗണ്ടിൽ നെതർലൻഡ്സോ മൊറോക്കോയോ ആകും കാനഡയുടെ എതിരാളികൾ. വരാനിരിക്കുന്ന കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഈ ആവേശകരമായ വിജയം കാനഡയ്ക്ക് നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുതല്ല. തോറ്റെങ്കിലും ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയതിൻ്റെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ലോകകപ്പിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നത്.
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