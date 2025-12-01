സച്ചിന്റെ 'സെഞ്ചുറി' റെക്കോര്ഡ് മറികടക്കുമോ വിരാട് കോലി; സാധ്യത ഇങ്ങനെ..!
അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ 83-ാമത്തെ സെഞ്ചുറിയാണ് കോലി റാഞ്ചിയില് സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : December 1, 2025 at 8:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിന മത്സരത്തില് മിന്നും സെഞ്ചുറിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം വിരാട് കോലി പുറത്തെടുത്തത്. 102 പന്തില് നിന്നാണ് താരം സെഞ്ചുറിയിലെത്തിയത്. ടെസ്റ്റിലും ഏകദിനത്തിലുമായി അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ 83-ാമത്തെ സെഞ്ചുറിയാണ് കോലി റാഞ്ചിയില് സ്വന്തമാക്കിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതല് സെഞ്ചുറി നേടിയവരുടെ പട്ടികയില് രണ്ടാമനാണ് താരം. 100 സെഞ്ചുറി നേടിയ സച്ചിന് തെണ്ടുല്ക്കറാണ് പട്ടികയില് ഒന്നാമത് നില്ക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോലി സച്ചിന്റെ 100 സെഞ്ച്വറികൾ എന്ന റെക്കോർഡ് തകർക്കുമോയെന്നാണ് ആരാധകർ ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം, ഏകദിനത്തിൽ മാത്രം കോലിക്ക് നൂറാം സെഞ്ച്വറിയിലെത്താൻ സാധ്യത കുറവാണ്.
ഒരു ഫോർമാറ്റും 17 സെഞ്ച്വറിയും
വിരാട് കോലി ഇതുവരെ 30 ടെസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറികൾ, 52 ഏകദിന സെഞ്ച്വറികൾ, ഒരു ടി20 അന്താരാഷ്ട്ര സെഞ്ച്വറികളാണ് നേടിയത്. 100 എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലെത്താൻ താരത്തിനു 17 സെഞ്ച്വറികൾ കൂടി ആവശ്യമാണ്. ടി20യിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും കോലി വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിനാൽ, റൺസും സെഞ്ച്വറിയും നേടാൻ ഒരു ഫോര്മാറ്റ് മാത്രമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും കോലിക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്ന അവസരങ്ങൾ ഇനി ലഭ്യമല്ല. 17 സെഞ്ച്വറികൾ നേടാൻ താരം ഏകദിനങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.
" 𝗔𝘄𝗮𝗿𝗲 & 𝗹𝗼𝗼𝗸𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝗯𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗹𝗲 𝗱𝗮𝘆"— BCCI (@BCCI) December 1, 2025
virat kohli on the mental phase he is at at this point of time.#TeamIndia | #INDvSA | @imVkohli | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/j5Nl6ihXQN
2027 ലോകകപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം വരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏകദേശം 35 ഏകദിന മത്സരങ്ങളുണ്ട്. ഈ 35 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി കോലി 17 സെഞ്ച്വറികൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം, കോലി ഓരോ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലും ഒരു സെഞ്ച്വറിയെങ്കിലും നേടേണ്ടിവരും. എങ്കിൽ മാത്രമേ 2027 ആകുമ്പോഴേക്കും 100 സെഞ്ച്വറികൾ എന്ന റെക്കോർഡ് നേടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയൂ. ലോക ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മികച്ച ബാറ്റര് ഫോമിലാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും സെഞ്ച്വറി നേടുക അസാധ്യമാണ്.
കോലിയുടെ കരിയർ റെക്കോർഡ്
ആറ് ഇന്നിംഗ്സുകളിലും സെഞ്ച്വറി നേടിയ റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതിനാൽ, അടുത്ത 35 മത്സരങ്ങളിൽ കോലി തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിൽ കളിച്ചാൽ, ആറ് മുതൽ ഏഴ് വരെ സെഞ്ച്വറികൾ കൂടി നേടാനാകും. അങ്ങനെയെങ്കില് ആകെ സെഞ്ച്വറികളുടെ എണ്ണം 89 അല്ലെങ്കിൽ 90 ൽ എത്തും. എന്നാലും, സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡിന് 10 സെഞ്ച്വറികൾ അകലെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം.
A knock of an emperor! ⚡👑— Star Sports (@StarSportsIndia) November 30, 2025
The blade of the King shreds yet another record! Take a bow, @imVkohli. 🙌#INDvSA 1st ODI, LIVE NOW 👉 https://t.co/BBkwein9oF pic.twitter.com/iZYPNcZLbP
ലോകകപ്പുകളല്ല റെക്കോർഡുകളാണ് പ്രധാനം
കോലി ഒരിക്കലും റെക്കോർഡുകൾക്കായി കളിക്കുന്ന താരമല്ല. 2027 ലെ ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നതാണ് താരത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ നൂറാം സെഞ്ച്വറി നേടുന്നതിനായി അദ്ദേഹം സ്വയം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡ് തകർക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ കോലിയുടെ നേട്ടങ്ങള് താരത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി "മഹത്തായ" കളിക്കാരനായി നിലനിർത്തും.
Also Read: ഫിഫ അറബ് കപ്പിന് ഇന്ന് ദോഹയില് തുടക്കമാകും; ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില് ഖത്തറും ഫലസ്തീനും നേര്ക്കുനേര്