കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് കെസിഎൽ ഫൈനലിൽ; ആലപ്പിയെ 36 റൺസിന് തകർത്തു
ആലപ്പി റിപ്പിൾസിനെ വീഴ്ത്തി കാലിക്കറ്റ് കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന്; എതിരാളികൾ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസ്
Published : September 5, 2026 at 6:50 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കെസിഎൽ സെമിഫൈനലിൽ ആലപ്പി റിപ്പിൾസിനെ 36 റൺസിന് തകർത്ത് കാലിക്കറ്റ് ഗ്ലോബ്സ്റ്റാർസ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത കാലിക്കറ്റ്, 20 ഓവറിൽ 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 218 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ സ്കോർ പടുത്തുയർത്തി. എന്നാൽ, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ആലപ്പിക്ക് 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 182 റൺസ് മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് നിർണായക വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി കാലിക്കറ്റിന് തകർപ്പൻ ജയമൊരുക്കിയ ജോസ് പെരയിലാണ് 'പ്ലെയർ ഓഫ് ദി മാച്ച്'. കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ തൃശൂർ ടൈറ്റൻസാണ് കാലിക്കറ്റിന്റെ എതിരാളികൾ.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ കാലിക്കറ്റിന് ഓപ്പണർമാർ നൽകിയത് സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കമാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ രോഹനും വരുൺ നായനാരും ചേർന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് വീശിയതോടെ ടീം സ്കോർ അതിവേഗം കുതിച്ചു. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും 83 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒൻപതാം ഓവറിലെ ആദ്യ പന്തിൽ 45 റൺസെടുത്ത (27 പന്തിൽ 5 ഫോറും 2 സിക്സും) ക്യാപ്റ്റൻ രോഹൻ പുറത്തായതോടെയാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിഞ്ഞത്. തുടർന്നെത്തിയ അഖിൽ സ്കറിയ (4), ജോസ് പെരയിൽ (5) എന്നിവർ വേഗത്തിൽ മടങ്ങി.
തുടർന്ന് നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഒന്നിച്ച അബ്ദുൾ ബാസിതും വരുൺ നായനാരും ചേർന്ന് 47 റൺസ് ബോർഡിലേക്ക് ചേർത്തു. ഇതിനിടെ വരുൺ തകർപ്പൻ അർധ സെഞ്ച്വറി (42 പന്തിൽ 59 റൺസ്) പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ 16 ഓവർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്കോറിങ് വേഗം കൂട്ടാനായി വരുണിനെ പിൻവലിച്ച് കൃഷ്ണദേവനെ കളത്തിലിറക്കിയ ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ തന്ത്രം കൃത്യമായി ഫലിച്ചു. നേരിട്ട രണ്ടാം പന്തിൽ തന്നെ സിക്സർ പറത്തി കൃഷ്ണദേവൻ കളം നിറഞ്ഞു. ആ ഓവറിൽ 4 സിക്സറുകൾ ഉൾപ്പെടെ 26 റൺസാണ് കൃഷ്ണദേവനും ബാസിതും ചേർന്ന് അടിച്ചെടുത്തത്. വെറും 17 പന്തുകളിൽ നിന്ന് 55 റൺസാണ് ഈ സഖ്യം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 24 പന്തിൽ 6 സിക്സറുകൾ അടക്കം 53 റൺസ് നേടിയ അബ്ദുൾ ബാസിത് പിന്നീട് റണ്ണൗട്ടായി.
അവസാന ഓവറുകളിൽ സൽമാൻ നിസാറിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ് കൂടി ചേർന്നതോടെ കാലിക്കറ്റിന്റെ സ്കോർ 218-ൽ എത്തി. സൽമാൻ നിസാർ 7 പന്തിൽ 19 റൺസും, കൃഷ്ണ ദേവൻ 11 പന്തിൽ 24 റൺസും നേടി പുറത്താകാതെ നിന്നു. ആലപ്പി റിപ്പിൾസിന് വേണ്ടി അജിത് രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
219 റൺസെന്ന കൂറ്റൻ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ ആലപ്പി റിപ്പിൾസിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വൻ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിട്ടത്. ഒന്നാം ഓവറിൽ തന്നെ നായകൻ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ (4) പുറത്തായി. അഖിൻ സത്താറിന്റെ പന്തിൽ ഹരികൃഷ്ണന് എടുത്ത ക്യാച്ചാണ് അസറുദ്ദീനെ മടക്കിയത്. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ ആകാഷ് പിള്ളയും (2) പുറത്തായതോടെ ആലപ്പി പ്രതിരോധത്തിലായി. എന്നാൽ, ഈ തകർച്ചയിൽ പതറാതെ ഒത്തുചേർന്ന സച്ചിൻ ബേബിയും കെ.എ. അരുണും ചേർന്ന് ടീമിനെ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. അരുൺ സിക്സറുകളുമായി കളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ സച്ചിൻ ബേബി മികച്ച പിന്തുണയേകി. അനായാസം റൺസ് കണ്ടെത്തിയ ഈ സഖ്യം പത്താം ഓവറിൽ തന്നെ ടീം സ്കോർ 100 കടത്തി. മൂന്നാം വിക്കറ്റിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് 152 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് പടുത്തുയർത്തിയത്.
എന്നാൽ ജോസ് പെരയിൽ എറിഞ്ഞ 17-ാം ഓവർ മത്സരത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി. ആ ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിൽ 73 റൺസെടുത്ത (46 പന്തിൽ 5 ഫോറും 4 സിക്സും) സച്ചിൻ ബേബിയെ സൽമാൻ നിസാറിന്റെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് ജോസ് പെരയിൽ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ സിബിൻ ഗിരീഷും റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്തായി. തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ സെഞ്ചുറിക്ക് അരികെ വെച്ച് കെ.എ. അരുണും (46 പന്തിൽ 3 ഫോറും 7 സിക്സും അടക്കം 82 റൺസ്) വീണതോടെ ആലപ്പിയുടെ വിജയപ്രതീക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചു.
നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ 8 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 182 റൺസ് എടുക്കാനേ ആലപ്പിക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ. കാലിക്കറ്റിനായി 4 ഓവറിൽ 33 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങി 3 വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയ ജോസ് പെരയിലാണ് ബൗളിങ്ങിൽ തിളങ്ങിയത്. അഖിൽ സ്കറിയയും ഇബ്നുല് അഫ്താബും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം നേടി.
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