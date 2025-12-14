ആദ്യ സെമിയിൽ ‘മലബാർ ഡർബി’; കാലിക്കറ്റ് vs കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ്, സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയില് ഇന്ന് തീ പാറും
കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം 7.30-ന് മത്സരം ആരംഭിക്കും.
Published : December 14, 2025 at 1:46 PM IST
കോഴിക്കോട്: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള രണ്ടാം സീസണിലെ സെമി ഫൈനൽ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് കളമൊരുങ്ങുന്നു. ആവേശകരമായ സെമി മത്സരങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ഇ.എം.എസ് കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തുടക്കമാകും. വൈകുന്നേരം 7.30-ന് നടക്കുന്ന 'മലബാർ ഡെർബി'യിൽ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി തങ്ങളുടെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ, ആദ്യ നേട്ടം മോഹിക്കുന്ന കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്സ് എഫ്.സിയെ നേരിടും.
തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങളിലൂടെ ലീഗിൽ ആധിപത്യമുള്ള കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സി, കിരീടം നിലനിര്ത്താനാണ് ഇന്നിറങ്ങുന്നത്. കാലിക്കറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതായാണ് സെമിയിലെത്തിയത്. 10 കളിയിൽ ഏഴ് ജയം, ഒരു തോൽവി, രണ്ട് സമനില അടക്കം 23 പോയിന്റാണ് സമ്പാദ്യം. കണ്ണൂരാകട്ടെ മൂന്ന് വീതം ജയവും തോൽവിയും നാല് സമനിലയുമായി 13 പോയിന്റോടെ നാലാമതാണ്.
ഈ സീസണിൽ ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ച യുവതാരം അജ്സലാണ് കാലിക്കറ്റിന്റെ തുറുപ്പുചീട്ട്. ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് പോരാട്ടത്തിൽ, മലപ്പുറത്തിന്റെ കെന്നഡിയുടെ പിന്നിൽ രണ്ടാമതായുള്ള താരത്തിന്റെ മികച്ച ഫോമും, സന്തുലിതമായ ടീം ലൈനപ്പും കാലിക്കറ്റിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. ഈ സീസണിൽ മികച്ച വിജയ വിജയ റെക്കോർഡുള്ള കാലിക്കറ്റ് എഫ് സി മുഖ്യ പരിശീലകൻ എവർ ഡെമാൾഡേ തന്റെ ആദ്യ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള സെമി ഫൈനലിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ്.
മറുവശത്ത്, സെമിഫൈനലിൽ മികച്ച വിജയം നേടി തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനാണ് മാനുൽ സാഞ്ചേസ് മുരിയസിന്റേയും സംഘത്തിന്റേയും ലക്ഷ്യം. സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് പതിപ്പുകളിലും ഒരേ ടീമിനെ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിച്ച റെക്കോർഡുള്ള മാനുവൽ സാഞ്ചസ് മുരിയസ് മികച്ച താരങ്ങളെ തന്നെ ഇന്ന് കാലിക്കറ്റിനെതിരെ അണിനിരത്തും. ലവ്സാംബ, സർഡിനെറോ, അസീർ ഗോമസ് തുടങ്ങിയ മികച്ച വിദേശ താരങ്ങളും, സ്റ്റാർ സ്ട്രൈക്കർ സിനാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയാളീ താരങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങുന്ന കണ്ണൂർ നിര ശക്തരാണ്. നാളെ (ഡിസംബർ 15) തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം സെമി ഫൈനലിൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്.സി, മലപ്പുറം എഫ്.സിയെ നേരിടും.
ടിക്കറ്റും തത്സമയ സംപ്രേഷണവും
- മത്സരത്തിനായുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ടിക്കറ്റ് ജീനി (Ticketgenie) ആപ്പിലും, സ്റ്റേഡിയം ബോക്സ് ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണ്.
- സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫൈനൽ മത്സരത്തിന്റെ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്സ്.കോമിലും (sports.com) എന്നിവയില് തൽസമയം കാണാം. യു എ ഇയിൽ ഇത്തിസാലാത്തിന്റെ ഇ വിഷൻ ചാനലിൽ (നമ്പർ 742) മത്സരം കാണാം.
