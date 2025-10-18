ETV Bharat / sports

സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയില്‍ നാളെ ആവേശപ്പോരാട്ടം; കാലിക്കറ്റും മലപ്പുറവും നേര്‍ക്കുനേര്‍, മത്സരം കാണാാന്‍ വഴി ഇതാ

പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകുന്നേരം 7:30ന് ആണ് മത്സരം.

Calicut FC vs Malappuram FC
കാലിക്കറ്റ് , മലപ്പുറം താരങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തില്‍ (SLK MEDIA)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഫുട്‌ബോളില്‍ നാളെ ആവേശപ്പോരാട്ടം. നിലവിലെ ചാമ്പ്യൻമാരായ കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സി മലപ്പുറം എഫ്.സിയെ നേരിടും. മഞ്ചേരിയിലെ പയ്യനാട് സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ വൈകുന്നേരം 7:30ന് ആണ് മത്സരം. ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെ തോൽവിയറിയാതെ മുന്നേറുന്ന മലപ്പുറം, തങ്ങളുടെ അപരാജിത കുതിപ്പ് തുടരാനുള്ള ഉറച്ച ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. അതേസമയം, ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കൊച്ചിക്കെതിരെ ജയിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ തൃശ്ശൂർ മാജിക് എഫ്.സിയോട് അടിപതറിയ കാലിക്കറ്റിന് ഒരു തിരിച്ചുവരവിനായി നാളെ ജയം അനിവാര്യമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Calicut FC vs Malappuram FC:
മലപ്പുറം താരങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തില്‍ (SLK MEDIA)

നിലവിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് പോയിന്‍റുമായി മലപ്പുറം ലീഗ് പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും, മൂന്ന് പോയിന്‍റുള്ള കാലിക്കറ്റ് എഫ് .സി നാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ് നില്‍ക്കുന്നത്. മൂന്ന് കളികളിൽ രണ്ട് ജയവുമായി 6 പോയിന്‍റോടെ തൃശൂരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഇരുടീമുകൾക്കും പട്ടികയിൽ മുന്നേറണമെങ്കില്‍ നാളെ ജയിക്കണം. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയ രണ്ട് തവണയും വിജയം കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സിക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു. പയ്യനാട് നടന്ന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് കാലിക്കറ്റ് ജയിച്ചപ്പോൾ, സ്വന്തം ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ രണ്ടിനെതിരെ ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു സീസൺ 1 ജേതാക്കളുടെ വിജയം.

കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കാലിക്കറ്റിനായി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഗനി നിഗം ഇത്തവണ മലപ്പുറം നിരയിലാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ ഇരു ടീമുകളുടെയും ഗോൾകീപ്പർമാരായ ഹജ്‌മലിന്‍റേയും (കാലിക്കറ്റ്) അസ്ഹറിന്‍റേയും (മലപ്പുറം) പ്രകടനം ഏറെ നിർണായകമാകും. സീസണിൽ ഇരുവരും മികച്ച ഫോമിലാണ്. തൃശ്ശൂരിനെതിരെയും കൊച്ചിക്കെതിരെയും കോഴിക്കോടിനായി നിർണായക സേവുകൾ നടത്തി ഹജ്‌മല്‍ തിളങ്ങിയപ്പോൾ, കണ്ണൂരിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ അസ്ഹറായിരുന്നു മലപ്പുറത്തിന്‍റെ താരം.

റോയ് കൃഷ്‌ണയെയും സെബാസ്റ്റ്യൻ റിങ്കണിനെയും പോലുള്ള പ്രധാന താരങ്ങൾ ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇരു ടീമിന്‍റേയും ആരാധകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധക പിന്തുണയുള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ കളിക്കളത്തിലെന്നപോലെ ഗാലറികളിലും ആവേശം അണപൊട്ടും. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്‌സ്.കോമിലും (sports.com) എന്നിവയില്‍ തൽസമയം കാണാം.

Calicut FC vs Malappuram FC
കാലിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ പരിശീലനത്തില്‍ (SLK MEDIA)
  1. Also Read:ഗുജറാത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായി ജഡേജയുടെ ഭാര്യ; 100 കോടിയുടെ ആസ്‌തി, ആരാണ് റിവാബ ജഡേജ
  2. Also Read:പാക് വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ മൂന്ന് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; ത്രിരാഷ്‌ട്ര പരമ്പരയിൽനിന്ന് പിന്മാറി അഫ്‌ഗാന്‍

TAGGED:

CALICUT FC VS MALAPPURAM FC
MALAPPURAM FC UNBEATEN STREAK
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള 2025
SUPER LEAGUE KERALA SCHEDULE
SUPER LEAGUE KERALA 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.