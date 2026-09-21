ETV Bharat / sports

ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി വാഹനാപകടം; കാലിക്കറ്റ് എഫ്.സി താരം റിജോൺ ജോസിന് ദാരുണാന്ത്യം

ജെ.ഡി.റ്റിയിൽ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് റിജോൺ ജോസും ഗനി അഹമ്മദും ബൈക്കിൽ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ എതിർദിശയിൽ വന്ന മറ്റൊരു ബൈക്കുമായി ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു

Rijohn Jose Bike Accident Gani Ahmed Nigam Injured Super League Kerala News Kozhikode Bike Accident
റിജോൺ ജോസ്, അപകടത്തിൽ പെട്ട ബൈക്ക് (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ക്ലബ്ബായ കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിയുടെ പ്രതിരോധനിര താരം റിജോൺ ജോസ് (29) അന്തരിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെ മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിന് സമീപമുള്ള മേൽപാലത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ റിജോണിനൊപ്പം ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന സഹതാരം ഗനി അഹമ്മദ് നിഗമിനും പരിക്കേറ്റു.

പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ അപകടം
വെള്ളിമാടുകുന്ന് ജെഡിറ്റി ഗ്രൗണ്ടിലെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം താമസസ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു താരങ്ങൾ. ഇതിനിടെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് എതിർദിശയിൽ വന്ന മറ്റൊരു ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് റോഡിൽ കാഴ്ച പരിമിതമായതും വാഹനം തെന്നിമാറിയതുമാകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. രണ്ട് ബൈക്കുകളിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് പേർക്കും പരിക്കേറ്റു.

Rijohn Jose Bike Accident Gani Ahmed Nigam Injured Super League Kerala News Kozhikode Bike Accident
അപകടത്തിൽ പെട്ട ബൈക്ക് (Special Arrangement)

ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും റിജോൺ ജോസിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റ് രണ്ട് പേരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകും.

ഭാവിയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്ന താരം
രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് അപകട വിവരം അറിഞ്ഞതെന്ന് കാലിക്കറ്റ് എഫ്സി അസിസ്റ്റൻ്റ് കോച്ച് ബിബി തോമസ് പറഞ്ഞു. പുറത്തുപോയി തിരികെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ബൈക്കിൽ വരുന്നതിനിടെ പെയ്ത മഴ കാരണം വഴിയിൽ കയറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നെന്നും തുടർന്ന് തിരികെ യാത്ര തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നും ബിബി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി. കെപിഎൽ, എസ്എൽകെ തുടങ്ങിയ ടൂർണമെൻ്റുകളിൽ ടീമുകൾക്കായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച, ഭാവിയിൽ ഏറെ സാധ്യതകളുണ്ടായിരുന്ന താരമായിരുന്നു റിജോൺ.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് കായികലോകത്തിന് വലിയൊരു നഷ്ടമാണെന്നും കോച്ച് അനുസ്മരിച്ചു. അപകടസമയത്ത് റിജോണോടൊപ്പം ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന സഹതാരം ഗനി അഹമ്മദിന് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലതുകാലിനേറ്റ പരിക്ക് സംബന്ധിച്ച് സ്കാനിങ്ങും എംആർഐ പരിശോധനകളും നടന്നുവരികയാണെന്നും നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ബിബി തോമസ് പറഞ്ഞു.

Rijohn Jose Bike Accident Gani Ahmed Nigam Injured Super League Kerala News Kozhikode Bike Accident
അപകടത്തിൽ പെട്ട ബൈക്ക് (Special Arrangement)

കായികലോകത്തിന് തീരാനഷ്ടം
സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയുടെ പുതിയ സീസൺ ആരംഭിക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെയാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ദുരന്തം. ശനിയാഴ്ച കോഴിക്കോട് ഇഎംഎസ് കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസുമായി കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിയുടെ ആദ്യമത്സരം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് അപകടം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ടീമിൻ്റെ ജഴ്സി പ്രകാശനവും താരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചടങ്ങും ഗംഭീരമായി നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിലും കാലിക്കറ്റ് എഫ്സിക്കായി കളിച്ച റിജോൺ ജോസ്, ഫോഴ്സ കൊച്ചി, എഫ്സി കേരള, എഫ്സി ഡെക്കാൻ, വയനാട് യുണൈറ്റഡ്, ജോർജ് ടെലഗ്രാഫ് എന്നീ ക്ലബ്ബുകൾക്കായും ബൂട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കേരളത്തിനായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുള്ള താരമാണ് ഗനി അഹമ്മദ് നിഗം. ഐഎസ്എല്ലിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ്, ഹൈദരാബാദ് എഫ്സി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ക്ലബ്ബുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഗനി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ചൊരു കരിയർ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന യുവതാരത്തിൻ്റെ അകാലത്തിലുള്ള മരണം കേരള ഫുട്ബോളിനും കോഴിക്കോട്ടെ കായികപ്രേമികൾക്കും തീരാനഷ്ടമാണ്. ഫുട്ബോൾ രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ റിജോൺ ജോസിൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

Also Read:- ഷൂട്ടിങ് റേഞ്ചിൽ മെഡൽ വേട്ടയുമായി ഇന്ത്യ; മൂന്ന് വെള്ളിയും ഒരു വെങ്കലവും, ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടീം ക്വാർട്ടറിൽ

TAGGED:

RIJOHN JOSE BIKE ACCIDENT
GANI AHMED NIGAM INJURED
SUPER LEAGUE KERALA NEWS
KOZHIKODE BIKE ACCIDENT
CALICUT FC PLAYER DIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.