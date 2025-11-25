ETV Bharat / sports

കാലിക്കറ്റ് 17 പോയിന്‍റുമായി ഒന്നാമതാണ്. 10 പോയിന്‍റുള്ള മലപ്പുറം നാലാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 10:25 AM IST

കോഴിക്കോട്: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്‌ത്തിയ മലബാർ ഡെർബിയിൽ കാലിക്കറ്റ് എഫ്‌സിക്ക് മിന്നും ജയം. മലപ്പുറം എഫ്‌സിയെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് സ്വന്തം തട്ടകത്തില്‍ കാലിക്കറ്റ് തോല്‍പ്പിച്ചത്. എട്ട് റൗണ്ട് മത്സരം പൂർത്തിയായപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് 17 പോയിന്‍റുമായി ഒന്നാമതാണ്. 10 പോയിന്‍റുള്ള മലപ്പുറം നാലാം സ്ഥാനത്താണ് നില്‍ക്കുന്നത്. ജയത്തോടെ സെമി ഫൈനൽ ടിക്കറ്റ് നേടുന്ന ആദ്യ ടീമായി മാറി കാലിക്കറ്റ്‌ എഫ്‌സി. 34,173 കാണികളായിരുന്നു മത്സരം കാണാൻ ഗ്യാലറിയിലെത്തിയത്.

മത്സരത്തില്‍ ജോനാഥൻ പെരേര, മുഹമ്മദ് അജ്‌സല്‍, ഫെഡറിക്കോ ബുവാസോ എന്നിവർ കാലിക്കറ്റിനായി വലകുലുക്കിയപ്പോള്‍. മലപ്പുറത്തിനായി എയ്തോർ അൽഡലി ആശ്വാസ ഗോൾ കണ്ടെത്തി. ഒൻപതാം മിനിറ്റിൽ കോർണറിൽ നിന്നുള്ള പന്ത് ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ മലപ്പുറം ക്യാപ്റ്റൻ ഹക്കുവും പിന്നാലെ ബദറും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തുപോയി. പന്ത്രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ കാലിക്കറ്റ്‌ ലീഡ് നേടി. റിട്ടേൺ ബോൾ പിടിച്ചെടുത്ത്ജോനാഥൻ പെരേര പറത്തിയ ലോങ് റേഞ്ചർ പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ മലപ്പുറത്തിന്‍റെ യുവ ഗോൾ കീപ്പർ ജസീമിന്‍റെ മുഴുനീള ഡൈവിന് പോലും ഗോൾ തടയാനായില്ല.

ആദ്യ പകുതിയിൽ മലപ്പുറത്തിന്‍റെ ഗനി അഹമ്മദ്‌ നിഗം, എൽ ഫോർസി, ഇർഷാദ് എന്നിവർക്കും കാലിക്കറ്റിന്‍റെ ജോനാഥൻ പെരേരക്കും മഞ്ഞക്കാർഡ് ലഭിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ മലപ്പുറം ഇഷാൻ പണ്ഡിത, എയ്തോർ അൽഡലിർ എന്നിവരെ കൊണ്ടുവന്നു. അൻപത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ റോഷലിനെ ഫൗൾ ചെയ്‌ത ഗനി അഹമ്മദ്‌ നിഗം രണ്ടാം മഞ്ഞക്കാർഡും ചുവപ്പും വാങ്ങി കളം വിട്ടു.

അറുപതാം മിനിറ്റിൽ എൽ ഫോർസിയുടെ ഗോളുറച്ച പാസ് ഇഷാൻ പണ്ഡിത അടിച്ചത് കാലിക്കറ്റ്‌ ഗോൾ കീപ്പർ ഹജ്‌സലിന്‍റെ കാലിലേക്കായിരുന്നു. പിന്നാലെ കാലിക്കറ്റ് ബ്രൂണോ കൂഞ്ഞ, അരുൺ കുമാർ എന്നിവർക്ക് അവസരം നൽകി. എൺപതാം മിനിറ്റിൽ മലപ്പുറം സമനില പിടിച്ചു. ഫ്രീകിക്ക് ഗോളാക്കി മാറ്റിയത് പകരക്കാരനായി എത്തിയ നായകൻ എയ്തോർ അൽഡലിർ (1-1). കളി അവസാനിക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ശേഷിക്കേ മുഹമ്മദ്‌ അജ്‌സലിന്‍റെ ഹെഡ്ഡർ കാലിക്കറ്റിന് വീണ്ടും ലീഡ് നൽകി (2-1). ലീഗിൽ അജ്‌സല്‍ ആറ് ഗോളുമായി ടോപ് സ്കോറർ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു.

ഇഞ്ചുറി സമയത്ത് ഫെഡറിക്കോ ബുവാസോ നേടിയ ഗോൾ കാലിക്കറ്റിന്‍റെ വിജയം ആധികാരികമാക്കി (3-1). മഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന ആദ്യപാദത്തിൽ മലപ്പുറവും കാലിക്കറ്റും മൂന്ന് ഗോൾ വീതമടിച്ച് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്‌ച (നവംബർ 27) ഒൻപതാം റൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സി, ഫോഴ്‌സ കൊച്ചി എഫ്‌സിയെ നേരിടും. തൃശൂർ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 ന് കിക്കോഫ്. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്‌സ്.കോമിലും (sports.com) എന്നിവയില്‍ തൽസമയം കാണാം. യു എ ഇയിൽ ഇത്തിസാലാത്തിന്‍റെ ഇ വിഷൻ ചാനലിൽ (നമ്പർ 742) മത്സരം കാണാം.

Also Read: തുടര്‍തോല്‍വികള്‍ക്ക് വിരാമം: ഉശിരുകാണിച്ച് കൊച്ചി ഫോഴ്‌സ, കണ്ണൂരിനെ തകര്‍ത്തത് നാലുഗോളിന്

