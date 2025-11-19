ETV Bharat / sports

സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയില്‍ കാലിക്കറ്റ്‌ എഫ്‌സി ഒന്നാമതെത്തി; തൃശൂർ മാജികിനെ ഒരു ഗോളിന് വീഴ്‌ത്തി

14 പോയിന്‍റുമായി കാലിക്കറ്റ്‌ പട്ടികയിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി.

Calicut FC beat Thrissur
Calicut FC beat Thrissur (SLK)
തൃശൂർ: സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയിൽ കാലിക്കറ്റ്‌ എഫ്‌സി പട്ടികയിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനത്തേക്ക് മുന്നേറി. ഏഴ് കളികളിൽ 14 പോയിന്‍റാണ് ടീമിന്‍റെ സമ്പാദ്യം. ഇന്നലെ കോർപറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഏഴാം റൗണ്ടിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തൃശൂർ മാജിക് എഫ്‌സി കാലിക്കറ്റ് തോൽപ്പിച്ചു. ഫെഡ്രിക്കോ ബുവാസോയാണ് കാലിക്കറ്റിനായി നിർണായക ഗോൾ നേടിയത്. 13 പോയിന്‍റുമായി തൃശൂർ രണ്ടാമതാണ്.

SUPER LEAGUE KERALA
SUPER LEAGUE KERALA (SLK)

മത്സരത്തിന്‍റെ പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ കാലിക്കറ്റ്‌ ഗോളിന് അടുത്തെത്തി. ഫെഡ്രിക്കോ ബുവാസോയുടെ ത്രൂ ബോൾ മുഹമ്മദ്‌ റോഷൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും തൃശൂരിന്‍റെ ഗോൾകീപ്പർ ലക്ഷ്മികാന്ത്‌ കട്ടിമണി രക്ഷകനായി. തൊട്ടുപിന്നാലെ കാലിക്കറ്റിന്‍റെ അജ്‌സല്‍ പോസ്റ്റിന്‍റെ കോർണറിലേക്ക് പൊക്കിയിട്ട പന്തും കട്ടിമണി കൈപ്പിടിയിലാക്കി. ആദ്യപകുതിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ കാലിക്കറ്റിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഗോൾ പിറന്നില്ല. രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അർജുനെ പിൻവലിച്ച കാലിക്കറ്റ്‌ ക്യാപ്റ്റൻ പ്രശാന്തിനെ കൊണ്ടുവന്നു.

Kerala Super League POINT TABLE
POINT TABLE (SLK)

പിന്നാലെ ഫൈസൽ അലി, ഫ്രാൻസിസ് അഡോ എന്നിവരെ തൃശൂരും ആഷിഖ്, അരുൺ എന്നിവരെ കാലിക്കറ്റും കളത്തിലിറക്കി. അറുപത്തിയൊൻപതാം മിനിറ്റിൽ ബുവാസോയുടെ പാസ് സ്വീകരിച്ച് അജ്‌സല്‍ എടുത്ത ഷോട്ട് ക്രോസ്സ് ബാറിന് മുകളിലൂടെ പറന്നു. ബിബിൻ അജയനെ ഫൗൾ ചെയ്‌ത കാലിക്കറ്റിന്‍റെ ആഷിഖിന് റഫറി മഞ്ഞക്കാർഡ് നൽകി.

എൺപത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ കളിയുടെ വിധിയെഴുതിയ ഗോൾ വന്നു. പകരക്കാരൻ ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്‌ വലതു വിങിൽ നിന്ന് നൽകിയ ക്രോസ്സ് ഫെഡ്രിക്കോ ബുവാസോ ഹെഡ്ഡ് ചെയ്‌തു വലയിലെത്തിച്ചു (1-0). ആദ്യ പാദത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ തൃശൂർ ഒരു ഗോളിന് കാലിക്കറ്റിനെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. 10580 കാണികൾ മത്സരം കാണാൻ ഗ്യാലറിയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം മഹാരാജാസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഏഴാം റൗണ്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊമ്പൻസ് എഫ്‍സി ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് ഫോഴ്‌സ കൊച്ചിയെ തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു.

SUPER LEAGUE KERALA
SUPER LEAGUE KERALA (SLK)

ബുധനാഴ്ച (നവംബർ 19) ഏഴാം റൗണ്ടിലെ അവസാന മത്സരത്തിൽ കണ്ണൂർ വാരിയേഴ്‌സ് എഫ്‌സി, മലപ്പുറം എഫ്‌സിയെ നേരിടും. കണ്ണൂർ ജവഹർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി 7.30 ന് കിക്കോഫ്. മത്സരം സോണി ടെൻ 2, ഡി ഡി മലയാളം, സ്പോർട്‌സ്.കോമിലും (sports.com) എന്നിവയില്‍ തൽസമയം കാണാം. യു എ ഇയിൽ ഇത്തിസാലാത്തിന്‍റെ ഇ വിഷൻ ചാനലിൽ (നമ്പർ 742) മത്സരം കാണാം.

