ETV Bharat / sports

മൈതാനം വിട്ടത് വിനയായി; കപ്പടിച്ച സെനഗലിന് 'റെഡ് കാർഡ്', മൊറോക്കോയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത കിരീടം!

ഫൈനൽ ഫലം അട്ടിമറിച്ചു, മൊറോക്കോ ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസ് കപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ.

AFCON Cup 2025
File Photo: AFCON Cup 2025 (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 18, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് 2025 ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഫൈനൽ ഫലം കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ (കാഫ്) തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. ജനുവരി 18ന് നടന്ന കലാശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സെനഗൽ മൊറോക്കോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, മത്സരത്തിനിടെ സെനഗൽ താരങ്ങൾ മൈതാനം വിട്ടുപോയതിനെത്തുടർന്ന് കിരീടം മൊറോക്കോയ്ക്ക് നൽകാൻ കാഫ് അപ്പീൽ ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

മത്സരത്തിലെ വിവാദം

നിശ്ചിത സമയത്തിന്‍റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ സ്കോർ സമനിലയിൽ നിൽക്കെ മൊറോക്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി അനുവദിച്ചതോടെയാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. റഫറിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സെനഗൽ താരങ്ങൾ കളി തുടരാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും മൈതാനത്ത് നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്‌തു. 17 മിനിറ്റോളം കളി തടസ്സപ്പെട്ടു.

പിന്നീട് കളി പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ മൊറോക്കോ താരം ബ്രാഹിം ഡയസ് എടുത്ത പെനാൽറ്റി സെനഗൽ ഗോൾകീപ്പർ തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടന്ന അധികസമയത്ത് പാപ്പെ ഗുയേ നേടിയ ഗോളിലൂടെ സെനഗൽ 1-0 ന് വിജയിച്ച് കിരീടം ചൂടുകയായിരുന്നു.

കോടതിയുടെ നിർണ്ണായക വിധി

മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ നടന്ന അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ സെനഗൽ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ചതായി കാഫ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആഫ്‌കോണ്‍ നിയമങ്ങളിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 82 ലംഘിച്ചതാണ് സെനഗലിന് തിരിച്ചടിയായത്. റഫറിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കളി ഉപേക്ഷിക്കുകയോ മൈതാനത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ടീമിനെ തോറ്റതായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ഈ നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 84 പ്രകാരം സെനഗൽ 3-0 ന് പരാജയപ്പെട്ടതായും മൊറോക്കോയെ വിജയിയായും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മൊറോക്കോയ്ക്കും ശിക്ഷകൾ

മൊറോക്കോയെ ചാമ്പ്യന്മാരായി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും നിരവധി അച്ചടക്ക ലംഘനങ്ങൾക്ക് അവർ പിഴയൊടുക്കണം:

  • മൊറോക്കൻ താരം ഇസ്‌മായീല്‍ സൈബാരി മോശം പെരുമാറ്റത്തിന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. താരത്തിന് രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അതിൽ ഒരു മത്സരം സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തു. എന്നാല്‍ താരത്തിന് നേരത്തെ ചുമത്തിയിരുന്ന ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ പിഴ ഒഴിവാക്കി.
  • ബോൾ ബോയ്‌സ്: മത്സരത്തിനിടെ ബോൾ ബോയ്‌സിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അനാവശ്യ ഇടപെടലുകൾക്ക് മൊറോക്കൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ 50,000 ഡോളർ പിഴയൊടുക്കണം.
  • വാര്‍ ഇടപെടൽ: വാർ റിവ്യൂ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായ ബാഹ്യ ഇടപെടലുകൾക്ക് മൊറോക്കോയ്ക്ക് ചുമത്തിയ ഒരു ലക്ഷം ഡോളർ പിഴ അപ്പീൽ ബോർഡ് ശരിവെച്ചു.
  • ലേസർ പ്രയോഗം: കാണികൾ ലേസർ ഉപയോഗിച്ച സംഭവത്തിൽ മൊറോക്കോ നൽകേണ്ട പിഴ 10,000 ഡോളറായി കുറച്ചു.

മൈതാനത്ത് സെനഗൽ ജയിച്ചെങ്കിലും അച്ചടക്ക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ കിരീടം മൊറോക്കോയുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്ന അപൂർവമായ സാഹചര്യത്തിനാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.