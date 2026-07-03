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മെസ്സിയെ പൂട്ടാൻ പ്രത്യേക തന്ത്രമില്ല, ലക്ഷ്യം അർജന്‍റീന ടീം മുഴുവൻ: കേപ് വെർദെ

മെസ്സിയെ മാത്രമല്ല, അർജന്‍റീനയെ മൊത്തം പൂട്ടും: കേപ് വെർദെ കോച്ച്.

Cabo Verde
Cabo Verde Ready for Argentina Challenge in Round of 32 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 2:42 PM IST

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മിയാമി: ഫിഫ ലോകകപ്പ് റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്‍റീനയെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന കേപ് വെർദെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. മിയാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന നിർണ്ണായക നോക്കൗട്ട് മത്സരത്തിൽ അർജന്‍റീനയുടെ പേര് കേട്ട് തങ്ങൾ ഭയപ്പെടില്ലെന്ന് കേപ് വെർദെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ ബുബിസ്റ്റ വ്യക്തമാക്കി.

സ്‌പെയിൻ, ഉറുഗ്വേ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവരടങ്ങിയ ശക്തമായ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സമനിലകളോടെയാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയത്. തങ്ങളെ ആരും കുറച്ചുകാണേണ്ടതില്ലെന്നും സ്വന്തം യോഗ്യത കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയതെന്നും പരിശീലകൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

CAPE VERDE VS ARGENTINA
CAPE VERDE VS ARGENTINA (AP)

മെസ്സിയെ മാത്രമല്ല, അർജന്‍റീന ടീമിനെ മുഴുവൻ തളയ്ക്കും

ലയണൽ മെസ്സി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനാണെന്ന് തങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്ന് കോച്ച് ബുബിസ്റ്റ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ മെസ്സിയെ മാത്രം തളയ്ക്കാനല്ല, മറിച്ച് അർജന്‍റീന ടീമിനെ മുഴുവനായി നേരിടാനാണ്. നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്മാർക്കെതിരെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ധൈര്യത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടി നല്ലൊരു മത്സരം പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കളി ആസ്വദിക്കുന്നതോടൊപ്പം എതിരാളികളെ മറികടക്കാനുള്ള കടുത്ത പോരാട്ടവീര്യം താരങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

CAPE VERDE VS ARGENTINA
CAPE VERDE VS ARGENTINA (AP)

അർജന്‍റീനയുടെ കളി പരമാവധി ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രതിരോധ താരം സ്റ്റോപ്പിരയും വ്യക്തമാക്കി. മെസ്സിയുടെ വ്യക്തിഗത മികവിനെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അർജന്‍റീന ടീമിനെ ഒത്തൊരുമയോടെ നേരിടാനാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇതുവരെ കളിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും സഹതാരങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും 38 കാരനായ ഈ ഡിഫെൻഡർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

റഫറിയിങ് വിവാദങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല

അർജന്‍റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി റഫറിമാർ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്ന ചർച്ചകളെ കോച്ച് ബുബിസ്റ്റ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കളിയിൽ മാത്രമാണെന്നും റഫറിയിങ് തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

CAPE VERDE VS ARGENTINA
CAPE VERDE VS ARGENTINA (AP)

മികച്ചൊരു റഫറിയിങ് പാനൽ ആയിരിക്കും മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് കരുതാനാണ് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. മൈതാനത്ത് കൃത്യമായ അച്ചടക്കത്തോടെയും ഫെയർ പ്ലേയോടും കൂടി കളിക്കാനാണ് കേപ് വെർദെ ശ്രമിക്കുക. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച് വരുന്ന അർജന്‍റീനയെ അട്ടിമറിക്കാൻ കടുത്ത നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയാണ് കേപ് വെർദെ നാളെ ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത്.

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TAGGED:

FIFA 2026
ARGENTINA VS CABO VERDE
LIONEL MESSI WORLD CUP
CAPE VERDE VS ARGENTINA
FIFA WORLD CUP 2026

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