ബാഡ്മിന്റണ് ലോകകപ്പില് ഇന്ത്യൻ പടയോട്ടം: സിന്ധുവും ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യവും രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ
ലോക ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്: പിവി സിന്ധുവിനും ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യത്തിനും അനായാസ വിജയം.
Published : August 17, 2026 at 7:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബി.ഡബ്ല്യു.എഫ് ലോക ബാഡ്മിന്റണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് മിന്നും തുടക്കം. മുൻ ലോക ചാമ്പ്യൻ പിവി സിന്ധുവും മലയാളിയായ ട്രീസ ജോളി ഉൾപ്പെട്ട വനിതാ ഡബിൾസ് സഖ്യവും പുരുഷ ഡബിൾസ് സഖ്യവും രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭരാക്കുകയായിരുന്നു.
വെറും 29 മിനിറ്റിൽ സിന്ധുവിന്റെ പടയോട്ടം
തന്റെ കരിയറിലെ പത്താമത് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ സിന്ധു അയർലൻഡിന്റെ സോഫിയ നോബിളിനെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് തകർത്തു (സ്കോർ: 21-7, 21-11). വെറും 29 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് മത്സരം നീണ്ടുനിന്നത്. ആദ്യ ഗെയിമിൽ 8-0 ന്റെ വമ്പൻ ലീഡോടെ തുടങ്ങിയ സിന്ധുവിന് മുന്നിൽ 141-ാം റാങ്കുകാരിയായ അയർലൻഡ് താരത്തിന് മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ സോഫിയ ചെറിയ പ്രതിരോധം ഉയർത്തിയെങ്കിലും അനുഭവസമ്പന്നയായ സിന്ധു 13 പോയിന്റുകളിൽ 10 എണ്ണവും സ്വന്തമാക്കി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ കാനഡയുടെ വെൻ യു ഷാംഗ് ആണ് സിന്ധുവിന്റെ എതിരാളി.
Top seed An Se Young 🇰🇷 takes on Kaloyana Nalbantova 🇧🇬.#BWFWorldChampionships #NewDelhi2026 pic.twitter.com/uOGUxVRhTU— BWF (@bwfmedia) August 17, 2026
ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യത്തിന്റെ കുതിപ്പ്
വനിതാ ഡബിൾസിൽ ട്രീസ ജോളി - ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് സഖ്യം സ്പെയിന്റെ പൗല ലോപ്പസ് - ലൂസിയ റോഡ്രിഗസ് സഖ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി (21-9, 21-13). 33 മിനിറ്റ് നീണ്ട മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഗെയിമിൽ 11-5 ന് മുന്നിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം വെറും 13 മിനിറ്റിൽ ആദ്യ ഗെയിം സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം ഗെയിമിൽ സ്പാനിഷ് സഖ്യം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചെങ്കിലും 11-8 ന് ലീഡ് പിടിച്ച ട്രീസയും ഗായത്രിയും കളി കൈവിട്ടില്ല.
മത്സരശേഷം കോർട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗായത്രി സംസാരിച്ചു. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കാണികളുടെ വലിയ പിന്തുണ ഊർജ്ജം നൽകിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ താരം, കോർട്ടിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലെയും വേഗതയിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്താണ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ 16-ാം സീഡായ അമേരിക്കൻ സഖ്യമാണ് ഇവരുടെ എതിരാളികൾ.
വാക്കോവർ വിജയവുമായി അർജുൻ-ഹരിഹരൻ സഖ്യം
പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ എം.ആർ അർജുൻ - ഹരിഹരൻ അംശകരുണൻ സഖ്യവും രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു. അയർലൻഡിന്റെ സ്കോട്ട് ഗിൽഡിയ - പോൾ റെയ്നോൾഡ്സ് സഖ്യത്തിനെതിരെ ആദ്യ ഗെയിം 21-16 ന് നേടിയ ഇന്ത്യൻ സഖ്യം, രണ്ടാം ഗെയിമിൽ 6-4 ന് മുന്നിട്ടുനിൽക്കവെ അയർലൻഡ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് അവർ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ 15-ാം സീഡായ കൊറിയൻ സഖ്യത്തെയാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം നേരിടുക.
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