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ബ്രൈഡൻ കാർസിന് വിലക്ക്; പാകിസ്‌താനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ സോണി ബേക്കർ

നൈറ്റ് ക്ലബ്ബ് വിവാദം: പാകിസ്‌താനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ബ്രൈഡൻ കാർസിനെ ഒഴിവാക്കി, അന്വേഷണം.

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Brydon Carse (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2026 at 11:01 AM IST

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ഹെെദരാബാദ്: നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിലുണ്ടായ വിവാദ സംഭവങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ ബ്രൈഡൻ കാർസിനെ പാകിസ്‌താനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിനുള്ള ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. സംഭവത്തിൽ ക്രിക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. ലോർഡ്‌സില്‍ നടക്കുന്ന രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ താരം ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും കാർസിന് പകരക്കാരനായി ഹാംഷെയറിന്‍റെ വലംകൈയ്യൻ പേസർ സോണി ബേക്കറെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായും ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയ്ൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വിവാദമായി പോലീസ് വിലങ്ങുവെച്ച വീഡിയോ

ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റിൽ വൻ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിന് പുറത്ത് വെച്ച് പോലീസ് കാർസിനെ വിലങ്ങുവെക്കുന്നതിന്‍റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഇ.സി.ബി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.

'ദി ടെലിഗ്രാഫ്' പത്രം പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ വീഡിയോയിൽ, കാർസിന്‍റെ കൈകൾ പിന്നിലേക്ക് കെട്ടി പോലീസ് വിലങ്ങുവെച്ചിരിക്കുന്നതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതായും കാണാം. ഈ സമയം താരം തന്‍റെ ഡർഹാം ടീമിലെ സഹതാരം മാത്യു പോട്‌സിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്‌സും ഈ വീഡിയോയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ട്.

വിജയാഘോഷം കയ്യാങ്കളിയിൽ കലാശിച്ചു

പാകിസ്‌താനെതിരായ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൽ കാർസ് ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ലീഡ്‌സില്‍ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്‍റെ പ്ലെയിങ് ഇലവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് കൗണ്ടി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഡർഹാമിനായി കളിക്കാൻ താരത്തെ റിലീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കൗണ്ടി മത്സരത്തിൽ ഡെർബിഷെയറിനെ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ ഡർഹാമിനെ കാർസ് സഹായിച്ചു. മത്സരത്തിൽ താരം 82 റൺസ് വഴങ്ങി രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുകയും 26 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഈ ആഭ്യന്തര വിജയത്തിന് ശേഷം സഹതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ആഘോഷിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് വിവാദ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞായറാഴ്‌ച ഇ.സി.ബി അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു: "കഴിഞ്ഞ രാത്രി ഡെർബിയിൽ വെച്ച് ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടന്നതായി ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും."

പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ പ്രതികരിച്ച ഇന്നിങ്സിനും 103 റൺസിനും തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് നിലവിൽ 1-0 ന് മുന്നിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് മത്സരം ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ ലോർഡ്‌സ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് ആരംഭിക്കും.

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TAGGED:

CARSE OUT OF ENGLAND SQUAD
ENGLAND VS PAKISTAN 2ND TEST SQUAD
BRYDON CARSE NIGHTCLUB INCIDENT
ബ്രൈഡൻ കാർസ്
BRYDON CARSE DROPPED

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