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റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രൂണോ; പിഎഫ്എ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോർച്ചുഗീസ് താരം

റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രൂണോ; പി.എഫ്.എ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കി മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് നായകൻ.

PFA AWARDS BRUNO PFA PLAYER OF THE YEAR ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് PFA PLAYER OF THE YEAR 2026
Bruno Fernandes Wins PFA Men's Player of the Year Award (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 10:26 AM IST

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ലണ്ടൻ: മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്‍റെ പോർച്ചുഗീസ് സൂപ്പർ താരം ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിന് പി.എഫ്.എ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്‌കാരം. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ശേഷം ഈ അഭിമാനകരമായ അവാര്‍ഡ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം പോർച്ചുഗീസ് താരമെന്ന റെക്കോർഡും ബ്രൂണോ സ്വന്തമാക്കി. 2007, 2008 വർഷങ്ങളിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണ് റൊണാൾഡോ ഈ പുരസ്‌കാരം നേടിയത്.

പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഒരു സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിസ്റ്റുകൾ (21 അസിസ്റ്റുകൾ) നൽകുന്ന കളിക്കാരനെന്ന റെക്കോർഡ് തകർത്ത 2025-26 സീസണിലെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് 31 കാരനായ ബ്രൂണോയെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഒമ്പത് ഗോളുകളും താരം നേടിയിരുന്നു. ബ്രൂണോയുടെ മികവിലാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്‌തത്. പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് വിജയിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ഈ നേട്ടത്തോടെ പി.എഫ്.എ ചരിത്രത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. യുണൈറ്റഡ് താരങ്ങൾ ഇതുവരെ 12 തവണ ഈ പുരസ്‌കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയിൽസിലെയും മറ്റ് ക്ലബുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന റെക്കോർഡാണിത്.

പരിശീലകൻ മൈക്കൽ കാരിക്കിന് കീഴിൽ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ലഭിച്ച കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ബ്രൂണോയുടെ പ്രകടനത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടിയത്. 2020-ൽ ക്ലബിൽ ചേർന്നതുമുതൽ യുണൈറ്റഡിനായി 110 ഗോളുകളും 106 അസിസ്റ്റുകളും ബ്രൂണോ നേടിയിട്ടുണ്ട്. വെറും 314 ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് താരം 200 ഗോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. യുണൈറ്റഡ് ചരിത്രത്തിൽ വെയ്ൻ റൂണി മാത്രമാണ് ഇതിലും വേഗത്തിൽ ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടിട്ടുള്ളത്.

പി.എഫ്.എ പ്രീമിയർ ലീഗ് ടീം ഓഫ് ദി ഇയർ

ഈ വർഷത്തെ പി.എഫ്.എ പ്രീമിയർ ലീഗ് ടീമിലും ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് ഇടംപിടിച്ചു. ഡേവിഡ് റായ, ഗബ്രിയേൽ മഗൽഹെസ്, വില്യം സാലിബ, യൂറിയൻ ടിംബർ (ആഴ്‌സണൽ), നിക്കോ ഒറെയ്‌ലി, ഡെക്ലാൻ റൈസ്, റയാൻ ചെർക്കി (മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി), ഫോർവേഡുകളായ എർലിംഗ് ഹാലണ്ട്, ആന്‍റോയിന്‍ സെമെൻയോ, ഇഗോർ തിയാഗോ (ബ്രെന്‍റ്‌ഫോർഡ്) എന്നിവരാണ് ടീമിലെ മറ്റ് കളിക്കാർ.

മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ യുവതാരം നിക്കോ ഒറെയ്‌ലിയെ 'പി.എഫ്.എ യംഗ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ' ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 53 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 9 ഗോളുകൾ താരം നേടിയിരുന്നു.

വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ഖദീജ ഷാ രണ്ടാമതും 'പി.എഫ്.എ വിമൻസ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ' പുരസ്‌കാരം നേടി. വുമൺസ് സൂപ്പർ ലീഗിൽ 21 ഗോളുകളോടെ ടോപ്പ് സ്കോറർ ആയിരുന്നു ഖദീജ. ആഴ്‌സണലിന്‍റെ ഒലിവിയ സ്‌മിത്ത് 'വിമൻസ് യംഗ് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഇയർ' നിലനിർത്തി.

യുണൈറ്റഡിന് നിരാശയോടെ തുടക്കം

ബ്രൂണോയ്ക്ക് വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരം ലഭിച്ചെങ്കിലും, പുതിയ പ്രീമിയർ ലീഗ് സീസണിൽ വൻ തകർച്ചയോടെയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്. സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പുതുതായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹൾ സിറ്റിയോട് യുണൈറ്റഡ് 2-0 ന് പരാജയപ്പെട്ടു.

ഹൾ സിറ്റിയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ എം.കെ.എം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 17-ാം മിനിറ്റിൽ സെമി അജായിയും 38-ാം മിനിറ്റിൽ നോബൽ മെൻഡിയും ഹൾ സിറ്റിക്കായി ഗോളുകൾ നേടി. പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകളാണ് യുണൈറ്റഡിന് തിരിച്ചടിയായത്. പരിക്കിന് ശേഷം 618 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാർക്കസ് റാഷ്‌ഫോർഡ് രണ്ടാം പകുതിയിൽ പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയെങ്കിലും യുണൈറ്റഡിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

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TAGGED:

PFA AWARDS
BRUNO PFA PLAYER OF THE YEAR
ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ്
PFA PLAYER OF THE YEAR 2026
BRUNO FERNANDES

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