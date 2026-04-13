'സഹതാരങ്ങളോട് കള്ളം പറഞ്ഞ് ഷൂട്ടിംഗിന് പോയി': ആശാ ഭോസ്‌ലേയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച് ബ്രെറ്റ് ലീ

ആശാ ഭോസ്‌ലേയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് ബ്രെറ്റ് ലീ, 'യു ആർ ദ വൺ ഫോർ മി' ഗാനത്തിന്‍റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചു.

Brett Lee Shares Emotional Tribute to Asha Bhosle
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 4:38 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തെ വിസ്‌മയം ആശ ഭോസ്‌ലേയുടെ വിയോഗത്തിൽ വികാരാധീനനായി മുൻ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പേസർ ബ്രെറ്റ് ലീ. 92-ാം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ച ഇതിഹാസ ഗായികയുമായുള്ള തന്‍റെ അപൂർവ്വമായ സംഗീത സൗഹൃദത്തെയും ഒരുമിച്ച് പാടിയ പാട്ടിന്‍റെ ഓർമ്മകളെയും താരം ഹൃദയസ്‌പർശിയായ കുറിപ്പിലൂടെ പങ്കുവെച്ചു.

2006ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'യൂ ആർ ദ വൺ ഫോർ മി' (You're the One for Me) എന്ന ഗാനത്തിലൂടെയാണ് ബ്രെറ്റ് ലീയും ആശാ ഭോസ്‌ലേയും ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെയും സംഗീത പ്രേമികളെയും ഒരുപോലെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച ഈ ഗാനം അക്കാലത്ത് വലിയ ഹിറ്റായിരുന്നു.

തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ആശാ ഭോസ്‌ലേയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ലീ കുറിച്ചു. '2006-ൽ ആശാ ഭോസ്‌ലേയ്‌ക്കൊപ്പം ഒരു പാട്ട് എഴുതാനും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞത് എന്‍റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അവരുടെ അസാമാന്യമായ പ്രതിഭയേക്കാൾ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് അവരുടെ വിനയവും ദയയുമാണ്. ഇത്രയേറെ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും വളരെ സ്നേഹത്തോടും മാന്യതയോടും കൂടിയാണ് അവർ പെരുമാറിയിരുന്നത്. കുടുംബത്തിന്‍റെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു. അവരുടെ സംഗീത പൈതൃകം തലമുറകളോളം നിലനിൽക്കും."

രഹസ്യമായി നടന്ന ഷൂട്ടിംഗ്

തന്‍റെ ആത്മകഥയായ 'മൈ ലൈഫ്: ബ്രെറ്റ് ലീ'യിൽ ഈ ഗാനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. 2006ലെ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന സമയത്താണ് രഹസ്യമായി ഇതിന്‍റെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത്. സഹതാരങ്ങളോട് പോലും പറയാതെ, നഗരം കാണാൻ പോകുകയാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞാണ് താൻ ഷൂട്ടിംഗിന് പോയതെന്ന് ലീ പുസ്‌തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

"ഹാം, മേം തുമ്ഹാരാ ഹൂം, തുമ്ഹാരാ ഹീ രഹൂംഗാ" എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഹിന്ദി വരികൾ ഈ പാട്ടിൽ ലീ ആലപിച്ചിരുന്നു. കേവലം 30 മിനിറ്റുകൊണ്ടാണ് താൻ ഈ പാട്ടിന്‍റെ വരികൾ എഴുതിയതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ അരേതാ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ

ആശാ ഭോസ്‌ലേയെ 'ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ അരേതാ ഫ്രാങ്ക്ളിൻ' എന്നാണ് ബ്രെറ്റ് ലീ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആയിരക്കണക്കിന് പാട്ടുകൾ പാടിയ ഒരു ഇതിഹാസത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു അവസരമായിരുന്നു. തമാശകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഊർജ്ജസ്വലയായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അവരുടേതെന്ന് അദ്ദേഹം അനുസ്‌മരിച്ചു.

റെക്കോർഡിംഗിന് ശേഷം സിഡ്‌നിയിലെ ഓപ്പറ ഹൗസിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഒപ്പിട്ടു നൽകിയ ആൽബം ഇന്നും തന്‍റെ നിധിപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ലീ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുംബൈയിലെ ബ്രീച്ച് കാൻഡി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് ഞായറാഴ്‌ച ആശാ ഭോസ്‌ലേ അന്തരിച്ചത്. അവരുടെ വിയോഗത്തോടെ ഇന്ത്യൻ സംഗീതത്തിലെ ഒരു സുവർണ്ണ അധ്യായത്തിനാണ് അന്ത്യമായത്.

