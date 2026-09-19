ചെൽസിയുടെ പ്രതിരോധം തകർത്ത് ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡ്; എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോൽവി
ചെൽസിയെ തകർത്ത് ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡ്; സാബി അലോൺസോയ്ക്ക് തിരിച്ചടി.
Published : September 19, 2026 at 10:15 AM IST
ലണ്ടൻ: സാബി അലോൺസോയുടെ കീഴിൽ മികച്ച തുടക്കം കുറിച്ച ചെൽസിയുടെ പ്രതിരോധക്കോട്ട തകർത്ത് ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡിനു മിന്നും ജയം. പ്രീമിയർ ലീഗ് പോരാട്ടത്തിൽ ചെൽസിയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡ് തകർത്തത്. ജെയ്ഡന് ആന്റണി, ഇഗോർ തിയാഗോ, ഫാബിയോ കാർവാലോ എന്നിവരാണ് സ്കോർ ചെയ്തത്.
ഈ തോൽവിയോടെ സാബി അലോൺസോയ്ക്ക് കീഴിൽ ലീഗിൽ ചെൽസി കളിച്ച അവസാന മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. അതേസമയം, സീസണിൽ തോൽവിയറിയാതെ മുന്നേറുന്ന ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡ് പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ചെൽസിയെ മറികടന്ന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ആഴ്സണലിനും മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്കും തൊട്ടുപിന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡിന്റെ സ്ഥാനം.
ആക്രമണം മങ്ങി, പ്രതിരോധം തകർന്നു
അലോൺസോയ്ക്ക് കീഴിൽ ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 19 ഗോളുകൾ പിറന്നതോടെ വലിയ വിനോദം സമ്മാനിക്കുന്ന ടീമെന്ന പേര് ചെൽസി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ സൂപ്പർ താരം ജാവോ പെഡ്രോയ്ക്ക് ഏറ്റ കാൽമുട്ടിലെ പരിക്ക് ചെൽസിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ മൂർച്ച കുറച്ചു. ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡ് പ്രതിരോധത്തിന് മുന്നിൽ കോൾ പാമർക്കും മോർഗൻ റോജേഴ്സിനും കാര്യമായ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പ്രീമിയർ ലീഗിൽ അലോൺസോയ്ക്ക് കീഴിൽ കളിച്ച അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിലും രണ്ടോ അതിലധികമോ ഗോളുകൾ ചെൽസി വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡിന്റെ ഗോൾ വേട്ട
മത്സരത്തിന്റെ ഒന്നാം പകുതി ഗോൾരഹിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡ് ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. 60-ാം മിനിറ്റിൽ മിഖേൽ ഡാംസ്ഗാർഡിന്റെ കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് ജാനിക്ക് ഷൂസ്റ്റർ ഹെഡ് ചെയ്ത് നൽകിയ പന്ത് ജെയ്ഡൻ ആന്റണി വലയിലെത്തിച്ച് ടീമിനു ലീഡ് സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു.
സമനിലയ്ക്കായി ചെൽസി മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നതിനിടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡ് രണ്ടാം ഗോളും നേടി. കെവിൻ ഷാഡെയുടെ ഷോട്ട് ചെൽസി ഗോൾകീപ്പർ എമി മാർട്ടിനെസ് തടുത്തിട്ടെങ്കിലും, റീബൗണ്ട് വന്ന പന്ത് ഇഗോർ തിയാഗോ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സീസണിൽ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ബ്രസീലുകാരനായ തിയാഗോയുടെ ആദ്യ ഗോളാണിത്. മത്സരം അവസാനിക്കാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഫാബിയോ കാർവാലോയിലൂടെ തങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഗോളും പട്ടികയും തികച്ചു.
ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്- സാബി
നിലവിൽ മത്സരത്തിലുടനീളം ഒരേ ഫോമിൽ തുടരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇത് കളിയിലെ മനോഭാവത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. തന്ത്രപരമായ പല കാര്യങ്ങളിലും കളിയിലും ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്," തോൽവിക്ക് ശേഷം ചെൽസി പരിശീലകൻ സാബി അലോൺസോ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം തന്റെ ടീമിൽ തനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അത് കളത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ബ്രെന്റ്ഫോര്ഡ് കോച്ച് കീത്ത് ആൻഡ്രൂസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇനി മൂന്ന് ആഴ്ചത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുക. പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ അലോൺസോയ്ക്ക് ഈ ഇടവേള നിർണായകമാകും.
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