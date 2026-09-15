ലഹരിമരുന്ന് കെണിയും വിലക്കും തോൽപിച്ചില്ല; സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡും തകർത്ത് ടെയ്ലറുടെ കുതിപ്പ്
സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡ് പഴങ്കഥയായി; ഏകദിനത്തിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ കരിയറുമായി സിംബാബ്വെ താരം ബ്രണ്ടൻ ടെയ്ലർ.
Published : September 15, 2026 at 4:58 PM IST
ഹരാരെ: ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ ചരിത്രപരമായ ഒരു ഏകദിന റെക്കോർഡ് ഇനി സിംബാബ്വെ വെറ്ററൻ താരം ബ്രണ്ടൻ ടെയ്ലർക്ക് സ്വന്തം. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ഹരാരെ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തിൽ സിംബാബ്വെക്കായി കളത്തിലിറങ്ങിയതോടെയാണ് ടെയ്ലർ ഈ അത്യപൂർവ്വ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം നീണ്ടുനിന്ന കരിയർ എന്ന റെക്കോർഡാണ് ടെയ്ലർ സ്വന്തമാക്കിയത്. 22 വർഷവും 146 ദിവസവുമാണ് ടെയ്ലറുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിന കരിയറിന്റെ ദൈർഘ്യം. 1989 മുതൽ 2012 വരെ നീണ്ടുനിന്ന കരിയറിൽ 22 വർഷവും 91 ദിവസവും കളിച്ച സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ റെക്കോർഡാണ് ഇതോടെ തകർന്നത്. 2004-ൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ അരങ്ങേറിയ ടെയ്ലർ, വിരമിക്കലിനും ഐസിസിയുടെ മൂന്നര വർഷത്തെ വിലക്കിനും ശേഷം 2025-ലാണ് വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.
സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റർമാരിൽ ഒരാളാണ് ബ്രണ്ടൻ ടെയ്ലർ. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് മുൻപായി 205 ഇന്നിങ്സുകളിൽ നിന്നായി 6704 റൺസ് താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സിംബാബ്വെയ്ക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ ആൻഡി ഫ്ലവറിന് (6786 റൺസ്) തൊട്ടുപിന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ ടെയ്ലറുടെ സ്ഥാനം. മുൻപ് മൂന്ന് ഫോർമാറ്റുകളിലും സിംബാബ്വെയെ നയിച്ചിട്ടുള്ള താരം 2015-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ സെഞ്ചുറി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് സെഞ്ചുറികൾ നേടി തിളങ്ങിയിരുന്നു.
നാടകീയമായ കരിയറും വമ്പൻ തിരിച്ചുവരവും
2015-ലെ ലോകകപ്പിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് വിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കൗണ്ടി ക്ലബ്ബായ നോട്ടിങ്ഹാങ്ഷെയറുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ട ടെയ്ലർ, കാലാവധി തീരും മുൻപ് മടങ്ങിയെത്തി 2017-ൽ വീണ്ടും സിംബാബ്വെ ജേ്സിണിഞ്ഞു. പിന്നീട് 2021-ൽ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും താരം വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു.
2019-ൽ ഒത്തുകളി സംഘങ്ങൾ തന്നെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായും ലഹരിമരുന്ന് നൽകി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ വിവരം ഐസിസിയെ അറിയിക്കാൻ വൈകിയതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്നര വർഷത്തെ വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. വിലക്കിന് ശേഷം കോച്ചിങ് രംഗത്തേക്ക് മാറാൻ ആലോചിച്ചിരുന്ന ടെയ്ലറെ, സിംബാബ്വെ ക്രിക്കറ്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഗിവ്മോർ മകോണിയാണ് 2027 ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ടീമിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ആ നാടകീയ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്ര റെക്കോർഡിന് ഉടമയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
Also Read: 'താങ്ക് യു ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ്!' തകർന്ന ജാവലിനുകളുടെ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് പതിരഗെയുടെ പ്രതിഷേധം