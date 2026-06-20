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മഞ്ഞപ്പടയുടെ 'നീല'ക്കളി; ബ്രസീലിൻ്റെ ആദ്യ കിരീടവും ചില കഥകളും

മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാരായ ബ്രസീൽ എന്തിനാണ് നീല ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയത്? കാൽപന്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാനറിപ്പടയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നിൽ കൗതുകമുണർത്തുന്ന വലിയൊരു കഥയുണ്ട്.. അറിയാം വിശദമായി...

BRAZIL BLUE jersey brazil first world cup brazil blue vs yellow jersey brazil jersey history
Brazil (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 20, 2026 at 12:54 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രൻ


കോഴിക്കോട്: ലോക ഫുട്ബോളിൽ മഞ്ഞപ്പട എന്നാൽ ബ്രസീലാണ്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങൾക്കും മഞ്ഞ ജേഴ്‌സി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ബ്രസീലിൻ്റെ മറുപേരാണ്. എന്നാൽ ബ്രസീൽ നീലപ്പടയായ ഒരു കഥയുണ്ട്. അത് 1958-ലെ സ്വീഡൻ ലോകകപ്പിലാണ്. ബ്രസീലിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ മഹാരഥന്മാർ കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ലോകകപ്പ്. ഫൈനൽ നടക്കുന്നത് സ്വീഡൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സ്റ്റോക്ക്‌ഹോമിൽ. ബ്രസീലിൻ്റെ എതിരാളികൾ ആഥിതേയരായ സ്വീഡനും.

BRAZIL BLUE jersey brazil first world cup brazil blue vs yellow jersey brazil jersey history
ബ്രസീല്‍ (IANS)
ബ്രസീലിൻ്റെയും സ്വീഡൻ്റെയും പ്രധാന ജേഴ്‌സിയുടെ നിറം മഞ്ഞയായിരുന്നു. ടോസ്‌ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബ്രസീലിന് തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത മഞ്ഞ ജേഴ്‌സി മാറ്റേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ബ്രസീലിന് രണ്ടാമതൊരു ജേഴ്‌സി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം ധരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എല്ലാ ടീമുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വെള്ള ജേഴ്‌സിയും. അത് ധരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ 1950ലെ 'മാരക്കാന ദുരന്ത'മാണ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിവന്നത്. 50 ലെ ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിൻ്റെ അവസാന മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ നീല കോളറുള്ള വെള്ള ജേഴ്സി ധരിച്ചാണ് മൈതാനത്ത് ഇറങ്ങിയത്. ആദ്യ റൗണ്ട് കടന്നുവന്ന നാല് ടീമുകളായ ബ്രസീൽ, ഉറുഗ്വേ, സ്പെയിൻ, സ്വീഡൻ ഒരു ഫൈനൽ ഗ്രൂപ്പായി തിരിഞ്ഞ് റൗണ്ട് റോബിൻ ലീഗ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മത്സരം നടന്നത്. അന്ന് ആതിഥേയരായ ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്റ്റേഡിയമായ മാരക്കാനയിൽ വെച്ച് ഉറുഗ്വേയോട് 2-1 ന് പരാജയപ്പെടുകയും ലോകകപ്പ് കിരീടം നഷ്‌ടമാവുകയും ചെയ്‌തു.
BRAZIL BLUE jersey brazil first world cup brazil blue vs yellow jersey brazil jersey history
ബ്രസീല്‍ (IANS)

'മാരക്കാനാസോ' അഥവാ മാരക്കാന ദുരന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പരാജയത്തിന് ശേഷം വെള്ള ജേഴ്‌സി രാജ്യത്തിന് നിർഭാഗ്യം നൽകുന്നതാണെന്നും അലസതയുടെ പ്രതീകമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അത് എന്നെന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ചു. തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങളായ മഞ്ഞ, പച്ച, നീല, വെള്ള ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയൊരു ജേഴ്‌സി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തു. 1953-ൽ പത്ര മത്സരത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശസ്‌തമായ മഞ്ഞ ജേഴ്‌സി ബ്രസീൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചത്. 1954-ൽ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിൽ നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ മഞ്ഞപ്പടയായ ബ്രസീൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വരെയാണ് എത്തിയത്.

അങ്ങനെ 58 ലെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ ജേഴ്‌സി ടോസ് നേടിയ സ്വീഡൻ മഞ്ഞ കുപ്പായത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങി. വെള്ള കുപ്പായം വേണ്ട എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ബ്രസീൽ മാനേജ്‌മെൻ്റ്‌ മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്വീഡനിലെ ഒരു പ്രാദേശിക കടയിൽ നിന്നും നീല നിറത്തിലുള്ള ജേഴ്‌സികൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ മഞ്ഞ ജേഴ്‌സിയിൽ നിന്നും ലോഗോകൾ അറുത്തെടുത്ത് ഈ നീല ജേഴ്‌സിയിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചാണ് ബ്രസീൽ താരങ്ങൾ ഫൈനൽ കളിക്കാനിറങ്ങിയത്.

BRAZIL BLUE jersey brazil first world cup brazil blue vs yellow jersey brazil jersey history
എൻഡ്രിക്ക് (IANS)

ആ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സ്വീഡനെ 5-2 ന് തോൽപ്പിച്ച് പെലെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതിനുശേഷം നീല ജേഴ്‌സി ബ്രസീലിൻ്റെ സ്ഥിരം രണ്ടാം ജേഴ്‌സിയായി മാറുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ ലോകകപ്പിൽ ഹെയ്‌തിയെ മറുപടിയില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ച് ബ്രസീൽ ആദ്യ ജയം നേടിയപ്പോൾ വീണ്ടും നീല കുപ്പായം ചർച്ച ആവുകയാണ്.

കളർ ജേഴ്‌സി

ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആരംഭിച്ച 1930 മുതൽ അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകളെയും തനിമയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്‌ത നിറങ്ങളിലുള്ള കളർ ജേഴ്‌സികൾ ധരിച്ചാണ് കളിക്കാർ കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് ആദ്യമായി കളർ ദൃശ്യങ്ങളായി കാണാൻ സാധിച്ചത് 1970-ലെ മെക്‌സിക്കോ ലോകകപ്പ് മുതലാണ്.

BRAZIL BLUE jersey brazil first world cup brazil blue vs yellow jersey brazil jersey history
പഴയ ബ്രസീല്‍ ടീം (File Photo, Special Arrangement)

ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ജേഴ്‌സികളുടെ നിറവ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ ടീമുകൾ പലപ്പോഴും വെളുത്ത ജേഴ്‌സികളോ ഷോർട്‌സുകളോ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 1970-ൽ സാറ്റലൈറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആദ്യമായി കളറായി ടെലിവിഷനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്‌തതോടെയാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ മഞ്ഞയും, ഇറ്റലിയുടെ നീലയും പോലുള്ള ഐതിഹാസികമായ കളർ ജേഴ്‌സികൾ അതിൻ്റെ പൂർണമായ നിറപ്പകിട്ടോടെ ലോകം കണ്ടത്.

BRAZIL BLUE jersey brazil first world cup brazil blue vs yellow jersey brazil jersey history
Pele (File Photo, Special Arrangement)
ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാരുടെ ജേഴ്‌സിക്ക് പിന്നിൽ ആദ്യമായി നമ്പറുകൾ പതിപ്പിച്ചത് 1950-ലെ ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിലാണ്. ഒരു ടൂർണമെൻ്റിലുടനീളം കളിക്കാർക്ക് 1 മുതൽ 22 വരെയുള്ള സ്ഥിരമായ സ്ക്വാഡ് നമ്പറുകൾ നൽകിത്തുടങ്ങിയത് 1954-ലാണ്. ജേഴ്‌സിക്ക് പിന്നിൽ കളിക്കാരുടെ പേരും, മുന്നിൽ നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത് 1994-ലെ യു.എസ്.എ ലോകകപ്പ് മുതലാണ്.
BRAZIL BLUE jersey brazil first world cup brazil blue vs yellow jersey brazil jersey history
പഴയ ബ്രസീല്‍ ടീം (File Photo, Special Arrangement)
സ്വീഡൻ ഫൈനൽ



ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ആയിരുന്നു അത്. വെറും 17 വയസും 249 ദിവസവും മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് പെലെ ഈ ഫൈനലിൽ കളിച്ച് ഗോളടിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ റെക്കോഡ് ഇന്നും പെലെയുടെ പേരിലാണ്. ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ശേഷം കിരീടനേട്ടത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ സഹതാരങ്ങളുടെ തോളിലിരുന്ന് കരയുന്ന പെലെയുടെ ചിത്രം ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തമായ ഒന്നാണ്.

BRAZIL BLUE jersey brazil first world cup brazil blue vs yellow jersey brazil jersey history
പഴയ ബ്രസീല്‍ ടീം (File Photo, Special Arrangement)
ലോകകപ്പ് ഫൈനലുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോളുകൾ പിറന്ന മത്സരമായിരുന്നു അത്. ആകെ 7 ഗോളുകൾ. ഫൈനലിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയ മാർജിൻ (5-2) എന്ന റെക്കോഡും ഈ മത്സരത്തിനുണ്ട് സ്വീഡൻ്റെ നിൽസ് ലീഡ്ഹോം ഫൈനലിൽ ഗോളടിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ താരവുമായി മാറി. 35 വയസ്സ്, 263 ദിവസമായിരുന്നു നിൽസിൻ്റെ പ്രായം. പിന്നീട് ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസമായ പെലെ, ഗാരിഞ്ച, വാവ, മരിയോ സഗാലോ എന്നിവരുടെ മികവിലാണ് ബ്രസീൽ അന്ന് ലോകം കീഴടക്കിയത്.
BRAZIL BLUE jersey brazil first world cup brazil blue vs yellow jersey brazil jersey history
പഴയ ബ്രസീല്‍ ടീം (File Photo, Special Arrangement)
യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഒരു ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യം കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. ഇംഗ്ലണ്ട്, സ്കോട്ട്‌ലൻഡ്, വെയ്‌ൽസ്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് എന്നീ നാല് ബ്രിട്ടീഷ് ടീമുകൾ ഒരുമിച്ച് യോഗ്യത നേടിയ ലോകകപ്പെന്ന പ്രത്യേകതയും സ്വീഡൻ ലോകകപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും ആദ്യമായി തത്സമയം ടെലിവിഷനിലൂടെ വലിയ തോതിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്‌തതും 1958-ലായിരുന്നു.


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BRAZIL FIRST WORLD CUP
BRAZIL BLUE VS YELLOW JERSEY
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