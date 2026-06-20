മഞ്ഞപ്പടയുടെ 'നീല'ക്കളി; ബ്രസീലിൻ്റെ ആദ്യ കിരീടവും ചില കഥകളും
മഞ്ഞക്കുപ്പായക്കാരായ ബ്രസീൽ എന്തിനാണ് നീല ജേഴ്സി അണിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയത്? കാൽപന്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാനറിപ്പടയുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് വിജയത്തിന് പിന്നിൽ കൗതുകമുണർത്തുന്ന വലിയൊരു കഥയുണ്ട്.. അറിയാം വിശദമായി...
Published : June 20, 2026 at 12:54 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: ലോക ഫുട്ബോളിൽ മഞ്ഞപ്പട എന്നാൽ ബ്രസീലാണ്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങൾക്കും മഞ്ഞ ജേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ബ്രസീലിൻ്റെ മറുപേരാണ്. എന്നാൽ ബ്രസീൽ നീലപ്പടയായ ഒരു കഥയുണ്ട്. അത് 1958-ലെ സ്വീഡൻ ലോകകപ്പിലാണ്. ബ്രസീലിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ മഹാരഥന്മാർ കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ലോകകപ്പ്. ഫൈനൽ നടക്കുന്നത് സ്വീഡൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ. ബ്രസീലിൻ്റെ എതിരാളികൾ ആഥിതേയരായ സ്വീഡനും.
'മാരക്കാനാസോ' അഥവാ മാരക്കാന ദുരന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പരാജയത്തിന് ശേഷം വെള്ള ജേഴ്സി രാജ്യത്തിന് നിർഭാഗ്യം നൽകുന്നതാണെന്നും അലസതയുടെ പ്രതീകമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ അത് എന്നെന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ചു. തുടർന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങളായ മഞ്ഞ, പച്ച, നീല, വെള്ള ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയൊരു ജേഴ്സി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. 1953-ൽ പത്ര മത്സരത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രശസ്തമായ മഞ്ഞ ജേഴ്സി ബ്രസീൽ ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിച്ചത്. 1954-ൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ മഞ്ഞപ്പടയായ ബ്രസീൽ ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ വരെയാണ് എത്തിയത്.
അങ്ങനെ 58 ലെ ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ ജേഴ്സി ടോസ് നേടിയ സ്വീഡൻ മഞ്ഞ കുപ്പായത്തിൽ കളത്തിലിറങ്ങി. വെള്ള കുപ്പായം വേണ്ട എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ബ്രസീൽ മാനേജ്മെൻ്റ് മത്സരത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്വീഡനിലെ ഒരു പ്രാദേശിക കടയിൽ നിന്നും നീല നിറത്തിലുള്ള ജേഴ്സികൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ മഞ്ഞ ജേഴ്സിയിൽ നിന്നും ലോഗോകൾ അറുത്തെടുത്ത് ഈ നീല ജേഴ്സിയിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചാണ് ബ്രസീൽ താരങ്ങൾ ഫൈനൽ കളിക്കാനിറങ്ങിയത്.
ആ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ സ്വീഡനെ 5-2 ന് തോൽപ്പിച്ച് പെലെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നീല ജേഴ്സി ബ്രസീലിൻ്റെ സ്ഥിരം രണ്ടാം ജേഴ്സിയായി മാറുകയായിരുന്നു. നിലവിലെ ലോകകപ്പിൽ ഹെയ്തിയെ മറുപടിയില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ച് ബ്രസീൽ ആദ്യ ജയം നേടിയപ്പോൾ വീണ്ടും നീല കുപ്പായം ചർച്ച ആവുകയാണ്.
കളർ ജേഴ്സി
ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആരംഭിച്ച 1930 മുതൽ അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകളെയും തനിമയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള കളർ ജേഴ്സികൾ ധരിച്ചാണ് കളിക്കാർ കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. എന്നാൽ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് ആദ്യമായി കളർ ദൃശ്യങ്ങളായി കാണാൻ സാധിച്ചത് 1970-ലെ മെക്സിക്കോ ലോകകപ്പ് മുതലാണ്.
ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ജേഴ്സികളുടെ നിറവ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ ടീമുകൾ പലപ്പോഴും വെളുത്ത ജേഴ്സികളോ ഷോർട്സുകളോ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. 1970-ൽ സാറ്റലൈറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആദ്യമായി കളറായി ടെലിവിഷനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തതോടെയാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ മഞ്ഞയും, ഇറ്റലിയുടെ നീലയും പോലുള്ള ഐതിഹാസികമായ കളർ ജേഴ്സികൾ അതിൻ്റെ പൂർണമായ നിറപ്പകിട്ടോടെ ലോകം കണ്ടത്.
ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ആയിരുന്നു അത്. വെറും 17 വയസും 249 ദിവസവും മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് പെലെ ഈ ഫൈനലിൽ കളിച്ച് ഗോളടിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ റെക്കോഡ് ഇന്നും പെലെയുടെ പേരിലാണ്. ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് ശേഷം കിരീടനേട്ടത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ സഹതാരങ്ങളുടെ തോളിലിരുന്ന് കരയുന്ന പെലെയുടെ ചിത്രം ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒന്നാണ്.
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