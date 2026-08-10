ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ ആവേശം മൂത്തു; പരസ്യബോർഡ് ചാടിക്കടന്ന ബ്രസീലിയൻ താരം വീണത് കുഴിയില്!
ഗോൾ ആഘോഷത്തിനിടെ കുഴിയിലേക്ക് വീണ് ബ്രസീലിയൻ താരം; ഒടുവിൽ പരിക്ക് പറ്റി, ഗോളും പോയി.
Published : August 10, 2026 at 5:14 PM IST
കുരിറ്റിബ (ബ്രസീൽ): ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ലീഗിൽ ഗോൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെ പരസ്യബോർഡുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ ചാടിയ താരം കളിസ്ഥലത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ടണലിലേക്ക് വീണു. ബ്രസീലിയൻ ക്ലബ്ബായ കുറീതിബയുടെ 29കാരനായ ഡിഫെൻഡർ ജാസി മാരൻഹാവോയ്ക്കാണ് ഈ ദൗർഭാഗ്യകരമായ അനുഭവം ഉണ്ടായത്. ഷാപെകോയിൻസിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം.
ആഘോഷത്തിനിടയിലെ അബദ്ധം
മത്സരത്തിന്റെ 41-ാം മിനിറ്റിൽ മികച്ചൊരു ഹെഡറിലൂടെ ജാസി കുറീതിബയ്ക്കായി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ഡിഫെൻഡർമാർക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ അപൂർവ്വമായേ അവസരം ലഭിക്കാറുള്ളൂ എന്നതിനാൽ ആവേശത്തിലായ താരം കാണികൾക്ക് നേരെ ഓടുകയും പരസ്യബോർഡുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ ചാടുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ബോർഡിന് അപ്പുറത്ത് എവേ ടീമിന്റെ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ആഴമേറിയ തുരങ്കപ്പാതയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതോടെ താരം ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി താഴേക്ക് പതിച്ചു.
തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് താരം പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറിവന്നെങ്കിലും താരത്തിന്റെ കാൽക്കുഴയ്ക്ക് (Ankle) പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പ്രഥമശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം താരം കളി തുടർന്നുവെങ്കിലും പരിക്ക് അല്പം കടുത്തതായതിനാൽ രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരനെ ഇറക്കേണ്ടി വന്നു.
🤯 FESTEJÓ EL GOL, CAYÓ EN LA FOSA, SE LESIONÓ, SIGUIÓ FESTEJANDO Y SE LO ANULARON— Diario Olé (@DiarioOle) August 9, 2026
▶️ Jacy Maranhão festejó su gol anulado de CHAPECOENSE en la derrota 2-1 frente a los hinchas de CORITIBA que se asustaron con la caída pic.twitter.com/gcok6NZkLa
ഗോളും പോയി, പരിക്കും കിട്ടി!
താരത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ ഇതോടുകൂടിയും തീർന്നില്ല. അദ്ദേഹം നേടിയ ഗോൾ പിന്നീട് വി.എ.ആർ പരിശോധനയിലൂടെ ഓഫ്സൈഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി റദ്ദാക്കി. "എന്റെ കാൽ ചെറുതായി ഉളുക്കി, കുറച്ച് വേദനയുണ്ട്. ഡിഫെൻഡർമാർക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ വലിയ അവസരങ്ങൾ കിട്ടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ആവേശം മൂത്ത് ചാടിപ്പോയതാണ്," മത്സരശേഷം ജാസി പറഞ്ഞു. താരം പരിക്കേറ്റ് പുറത്തുപോയെങ്കിലും കുറീതിബ 2-1 ന് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചു.
പഴയ ചരിത്രവും അതേ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡും!
കുറീതിബയുടെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ കൂട്ടോ പെരേര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇത്തരമൊരു സംഭവം നടക്കുന്നത് ആദ്യമായല്ല. നേരത്തെ 2014-ൽ സാവോപോളോയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ അടിച്ച ശേഷം കാമറൂൺ സ്ട്രൈക്കർ ജോയലും ഇതേ രീതിയിൽ പരസ്യബോർഡ് ചാടിക്കടന്ന് ഇതേ കുഴിയിലേക്ക് വീണിരുന്നു.
എന്നാൽ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ബ്രസീലിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ലിയോനാർഡോ മെൻഡിസ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 2014-ൽ ജോയൽ ചാടുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച അതേ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തന്നെയാണ് 12 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ജാസി മാരൻഹാവോ ചാടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും തടയാൻ നോക്കിയത്. ഈ അപൂർവ്വ ഒത്തുചേരൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
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