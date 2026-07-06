ETV Bharat / sports

ബ്രസീലിനെ വീഴ്ത്തിയത് ആ ഒരൊറ്റ അബദ്ധം; നോർവെയുടെ വിജയരഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ

പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവുകളും ആക്രമണത്തിലെ മൂർച്ചയില്ലായ്‌മയും കാരണം വ്യക്തിഗത മികവുണ്ടായിട്ടും ബ്രസീലിന് മത്സരത്തിൽ അടിപതറുകയായിരുന്നുവെന്ന് കോച്ച് അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ വിലയിരുത്തുന്നു

LINO ON BRAZIL GAME Brazil vs Norway Erling Haaland goals Alejandro Lino football analysis
അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 11:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അഞ്ച് തവണ ലോകകപ്പ് കിരീടം ചൂടിയ ബ്രസീൽ കണ്ണീരോടെ മടങ്ങുമ്പോൾ, ആധുനിക ഫുട്ബോളിൽ കേവലം ജഴ്സിയുടെ വലിപ്പമോ ചരിത്രമോ മാത്രം പോരാ വിജയമെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണ്. 2026 ലോകകപ്പ് പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ബ്രസീലിനെ അട്ടിമറിച്ച് നോർവെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, അത് വെറുമൊരു വിജയമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ അച്ചടക്കത്തിന് മുന്നിൽ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ സൗന്ദര്യം അടിയറവ് പറയുന്നതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്‌ചയായിരുന്നു. എർലിങ് ഹാലൻഡിൻ്റെ ഇരട്ട ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ബ്രസീൽ തകർന്നടിഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രമുഖ ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകനും കോച്ചുമായ അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ്.

ആധുനിക ഫുട്ബോളിൽ ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം സങ്കൽപിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്ന് ഈ ലോകകപ്പ് ഓരോ മിനിറ്റിലും തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അലെജാൻഡ്രോ ലിനോ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബ്രസീലും നോർവെയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഇതിനൊരു മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. ശാരീരികക്ഷമതയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ആഗോളവത്കരണവും, ഒരു യൂറോപ്യൻ ടീമിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ അച്ചടക്കവും ചേരുമ്പോൾ, കൂട്ടായ ഒത്തിണക്കമില്ലാത്ത ഒരു ലാറ്റിനമേരിക്കൻ വമ്പൻ്റെ വ്യക്തിഗത മികവുകളെ എങ്ങനെ പൂർണമായും നിർവീര്യമാക്കാം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പാഠമായിരുന്നു ഈ മത്സരം.

തന്ത്രങ്ങളിൽ പാളി ബ്രസീൽ
മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ വിസിൽ മുതൽ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പന്ത് കൈവശം വച്ച് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാണ് ബ്രസീൽ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ അവരുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ അപകടകരമായ യാതൊരു നീക്കങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മൈതാനത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അമിതമായി പന്ത് കൈവശം വച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല. കാര്യമായ റിസ്കുകൾ എടുക്കാതെ പന്ത് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് മറുവശത്തേക്ക് മാറ്റുക മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്‌തത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ, ചരിത്രപരമായി ബ്രസീൽ ടീമിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന, ഓവർലാപ് ചെയ്‌ത്‌ കയറിവരുന്ന അറ്റാക്കിങ് ഫുൾ ബാക്കുകളുടെ അഭാവം ഈ മത്സരത്തിലും പ്രകടമായിരുന്നു. മറുഭാഗത്ത്, മഞ്ഞ ജഴ്സിക്കാരെ കണ്ട് ഭയന്നുനിൽക്കുന്നതിന് പകരം, വളരെ ഒതുക്കമുള്ള ഒരു മിഡ്-ലോ ബ്ലോക്ക് പ്രതിരോധമാണ് നോർവെ പുറത്തെടുത്തത്. മൈതാനത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുകൂടിയുള്ള പാസിങ് വഴികളെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിയ അവർ, വിങ്ങുകളിൽ ഇരട്ടി പ്രതിരോധം തീർത്ത് ബ്രസീലിൻ്റെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ പൂർണമായും തടഞ്ഞുനിർത്തി.

നോർവെയുടെ പ്രതിരോധ കോട്ട
ആദ്യ പകുതിയിൽ നോർവെയുടെ തന്ത്രങ്ങൾ തികച്ചും കുറ്റമറ്റതായിരുന്നു. ക്ഷമയും കൃത്യമായ ഘടനയും, വ്യക്തിഗത പോരാട്ടങ്ങളെ നേരിടാൻ ആവശ്യമായ മികച്ച ശാരീരികക്ഷമതയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. നോർവെയുടെ ഈ പ്രതിരോധ കോട്ട ഭേദിക്കാൻ കഴിയാതെ ബ്രസീൽ കൂടുതൽ നിരാശരായപ്പോൾ, നോർഡിക് സംഘം തങ്ങളുടെ അവസരം മുതലെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ അവർ ബ്രസീലിയൻ പ്രതിരോധത്തെ നിരന്തരം പരീക്ഷിച്ചു. പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് മാറുന്ന സമയങ്ങളിൽ ബ്രസീലിയൻ താരങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിശ്ചലരായും കൃത്യമായ ദിശാബോധമില്ലാതെയുമാണ് കാണപ്പെട്ടത്.

രണ്ടാം പകുതിയിലെ പിഴവുകൾ
രണ്ടാം പകുതിയിൽ കൂടുതൽ ഊർജസ്വലരായ ഒരു ബ്രസീലിനെ കാണുന്നതിന് പകരം, ഈ ലോകകപ്പിൽ ഒരു പ്രവണതയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു അബദ്ധം ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. സ്വന്തം ബോക്സിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ പാസുകൾ നൽകി കളി മെനയാനുള്ള അമിതമായ ആവേശമായിരുന്നു അത്. എതിരാളികളെ മുന്നോട്ട് കയറിവരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്വന്തം പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ നിന്ന് കളി തുടങ്ങാൻ ബ്രസീൽ നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോൾ, നോർവെയുടെ കടുത്ത ഹൈ പ്രസ്സിങ്ങിന് മുന്നിൽ അവർക്ക് ഗുരുതരമായ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചു. ബ്രസീലിയൻ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പരിഭ്രാന്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ സംഘം, ഫൈനൽ തേർഡിൽ പന്ത് പിടിച്ചെടുക്കുകയും, നേരിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെയും കടുത്ത സമ്മർദ്ദഘട്ടങ്ങളിലെ കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും അവരെ നിർദയം ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ജഴ്സി മാത്രം പോരാ
അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ ബ്രസീൽ താരങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത വ്യക്തിഗത മികവുകൾ വിജയത്തിന് പര്യാപ്‌തമായിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രതാപവും താരങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ വലിപ്പവും ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചുവരാൻ അവർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, അവസാന പന്ത് വരെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധിച്ച നോർവെയുടെ ശാരീരികമായ കോട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവർ തകർന്നുവീണു. തങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിൽ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നം ബാക്കിവച്ചുകൊണ്ടാണ് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ സംഘം മൈതാനം വിട്ടത്. ആധുനിക ഫുട്ബോളിൽ കൂട്ടായ ഒത്തിണക്കവും ഫൈനൽ തേർഡിലെ മാനസികമായ കൂർമതയും ഇല്ലെങ്കിൽ, കേവലം ജഴ്സിയുടെ വലിപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം ഇനി മത്സരങ്ങൾ വിജയിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഈ പോരാട്ടം അടിവരയിടുന്നു.

Also Read: ലോകകപ്പില്‍ ബിഗ് ത്രീ' പോരാട്ടം: ഗോൾഡൻ ബൂട്ടിനായി ഹാലൻഡ്, എംബാപ്പെ, മെസ്സി; പിന്നാലെ ഹാരി കെയ്‌നും

TAGGED:

LINO ON BRAZIL GAME
BRAZIL VS NORWAY
ERLING HAALAND GOALS
ALEJANDRO LINO FOOTBALL ANALYSIS
BRAZIL VS NORWAY ANALYSIS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.