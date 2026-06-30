അട്ടിമറി ഭീഷണി അതിജീവിച്ച് ബ്രസീൽ; ജപ്പാനെതിരായ ആവേശജയം വിലയിരുത്തി ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകൻ
ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ബ്രസീലിനൊപ്പമായിരുന്നു എങ്കിലും ആധുനിക ഫുട്ബോളിലെ ജപ്പാൻ്റെ തന്ത്രപരമായ വളർച്ച കാനറികളെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചതെന്ന് അലക്സാൻഡ്രോ ലിനോ
Published : June 30, 2026 at 11:02 AM IST
ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് 32 പോരാട്ടത്തിൽ ജപ്പാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബ്രസീൽ പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ പ്രവേശിച്ച മത്സരം വിലയിരുത്തി ഫുട്ബോൾ നിരീക്ഷകനും കോച്ചുമായ അലക്സാൻഡ്രോ ലിനോ. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം, രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചാണ് മുൻ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ ജപ്പാൻ്റെ വെല്ലുവിളി മറികടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന 2026 ലോകകപ്പിലെ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിലാണ് ബ്രസീലിൻ്റെ വിജയം.
ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ബ്രസീലിനൊപ്പമായിരുന്നു എങ്കിലും ആധുനിക ഫുട്ബോളിലെ ജപ്പാൻ്റെ തന്ത്രപരമായ വളർച്ച കാനറികളെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചതെന്ന് അലക്സാൻഡ്രോ ലിനോ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മത്സരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കളി നിയന്ത്രിക്കാനും താളം കണ്ടെത്താനും ബ്രസീൽ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി. ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലവും കണ്ടിരുന്ന വിഖ്യാതമായ വിങ് ബാക്ക് മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ അഭാവം കളിയിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. പാർശ്വങ്ങളിലൂടെയുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിൻ്റെ വ്യക്തിഗത മികവിലൂടെ മാത്രമാണ് ബ്രസീലിന് ജപ്പാൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ നേരിയ ചലനങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
മറുവശത്ത് അഞ്ച് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിനോട് ഒട്ടും ഭയമില്ലാതെയാണ് ജപ്പാൻ കളത്തിലിറങ്ങിയത്. കൃത്യമായ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കുകളിലൂടെ അവർ ബ്രസീലിനെ നിരന്തരം സമ്മർദത്തിലാക്കി. മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം ബോക്സിന് പുറത്തുനിന്നും തൊടുത്ത തകർപ്പൻ ലോങ് റേഞ്ച് ഷോട്ടിലൂടെ ഗോൾ നേടി ജപ്പാൻ ആദ്യ പകുതിയിൽ 1-0 ന് മുന്നിലെത്തി. പ്രതിരോധത്തിൽ ഊന്നി കളിച്ച് ബ്രസീലിൻ്റെ പാസിങ് ഗെയിം തടയുക എന്ന ജപ്പാൻ്റെ തന്ത്രം ആദ്യ പകുതിയിൽ പൂർണമായും വിജയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.
തന്ത്രം മാറ്റി കാനറികൾ
രണ്ടാം പകുതിയിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ബ്രസീലിനെയാണ് സ്റ്റേഡിയം കണ്ടതെന്ന് കോച്ച് പറയുന്നു. തോറ്റാൽ പുറത്താകും എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ കളം നിറഞ്ഞ കാനറികൾ 80 ശതമാനത്തോളം പന്തുകൾ നിയന്ത്രിച്ച് ജപ്പാനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു. ജപ്പാൻ്റെ മധ്യനിര പ്രതിരോധം കടുപ്പിച്ചപ്പോൾ ബ്രസീൽ വശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രോസുകളിലേക്ക് തന്ത്രം മാറ്റി. ഈ ആകാശ ആക്രമണത്തിനൊടുവിൽ ഒരു തകർപ്പൻ ഹെഡറിലൂടെ ബ്രസീൽ സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തി. ആദ്യ പകുതിയിൽ പൂർണമായി പതറിയ ബ്രസീൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തങ്ങളുടെ വിശ്വരൂപം പുറത്തെടുത്താണ് അട്ടിമറിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. വ്യക്തിഗത മികവിലൂടെ ബ്രസീൽ താരങ്ങൾ കളി നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജപ്പാൻ്റെ പിഴവും ബ്രസീലിൻ്റെ വിജയഗോളും
സമനില വഴങ്ങിയിട്ടും പ്രതിരോധത്തിൽ ഊന്നി കളിച്ച ജപ്പാന് മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ സംഭവിച്ച ഒരു തന്ത്രപരമായ പിഴവാണ് വിനയായതെന്ന് അലക്സാൻഡ്രോ ലിനോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ ലോകകപ്പിൽ പല ടീമുകൾക്കും സംഭവിച്ചതുപോലെ, സ്വന്തം ബോക്സിന് മുന്നിൽ വച്ച് ജപ്പാൻ പ്രതിരോധനിരക്കാർ പന്ത് കൈമാറുന്നതിൽ വരുത്തിയ പിഴവ് ബ്രസീൽ മുന്നേറ്റനിര കൃത്യമായി പിടിച്ചെടുത്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ബോക്സിലേക്ക് നീട്ടി നൽകിയ കൃത്യതയാർന്ന പാസിലൂടെ ബ്രസീൽ തങ്ങളുടെ വിജയഗോൾ വലയിലെത്തിച്ചു.
A late goal sees Brazil into the next round! 🇧🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
ആദ്യ 45 മിനിറ്റിൽ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വലിയ മത്സരങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ അനുഭവസമ്പത്തും താരങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത മികവും എങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് ബ്രസീൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി തെളിയിച്ചു. ബ്രസീലിൻ്റെ ആക്രമണ വീര്യമാണ് ജപ്പാൻ്റെ പ്രതിരോധ കോട്ടയെ തകർത്തത്. ജപ്പാൻ തങ്ങളുടെ മികച്ച ഫോമിൽ ഒന്നുരണ്ട് അവസരങ്ങൾ കൂടി ഗോളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ലോകകപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിലയിരുത്തലിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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