സലായെ തളയ്ക്കാൻ മഞ്ഞപ്പട; ലോകകപ്പ് സന്നാഹ മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലും ഈജിപ്തും നേർക്കുനേർ
ലോകകപ്പിന് മുൻപ് ബ്രസീലിന് രണ്ട് സന്നാഹ മത്സരങ്ങൾ, എതിരാളികൾ ഈജിപ്തും പനാമയും
Published : February 20, 2026 at 1:04 PM IST
റിയോ ഡി ജനീറോ: 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന്റെ ആവേശകരമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവെ, ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന വമ്പൻ സന്നാഹ മത്സരത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായി. ജൂൺ 11-ന് ലോകകപ്പ് കിക്കോഫിന് അഞ്ച് ദിവസം മുൻപ്, ജൂൺ 6-ന് കരുത്തരായ ബ്രസീൽ ഈജിപ്തിനെ നേരിടും. അമേരിക്കയിലെ ക്ലീവ്ലൻഡിലുള്ള ഹണ്ടിംഗ്ടൺ ബാങ്ക് ഫീൽഡാണ് പോരാട്ടത്തിന് വേദിയാകുന്നത്.
മഞ്ഞപ്പടയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ
ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി ബ്രസീൽ കളിക്കുന്ന അവസാന സന്നാഹ മത്സരമാണിത്. ഇതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ്, മെയ് 31-ന് റിയോ ഡി ജനീറോയിലെ വിഖ്യാതമായ മാരക്കാന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പനാമയുമായും ബ്രസീൽ ഏറ്റുമുട്ടും. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ബ്രസീലിന്റെ ലോകകപ്പ് പോരാട്ടം ജൂൺ13-ന് മൊറോക്കോയ്ക്കെതിരെ ആരംഭിക്കും.
ഹെയ്തി (ജൂൺ 19), സ്കോട്ട്ലൻഡ് (ജൂൺ 24) എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റ് എതിരാളികൾ. അഞ്ച് തവണ ലോകചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ, എല്ലാ ലോകകപ്പ് എഡിഷനുകളിലും പങ്കെടുത്ത ഏക ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആറാം കിരീടത്തിനായുള്ള കടുത്ത തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്.
സലായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്ത്
ആഫ്രിക്കൻ കരുത്തുമായെത്തുന്ന ഈജിപ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ ബെൽജിയം (ജൂൺ 15), ന്യൂസിലൻഡ് (ജൂൺ 21), ഇറാൻ (ജൂൺ 26) എന്നിവരെ നേരിടും. സൂപ്പർ താരം മുഹമ്മദ് സലായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒമർ മർമൂഷ്, മഹ്മൂദ് ട്രെസെഗ്വെ, മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളുമായാണ് ഈജിപ്ത് എത്തുന്നത്. ഏഴ് തവണ ആഫ്രിക്കൻ കപ്പ് ഓഫ് നേഷൻസ് നേടിയ ചരിത്രമുള്ള ഈജിപ്ത്, 1934-ൽ ലോകകപ്പ് കളിച്ച ആദ്യ ആഫ്രിക്കൻ-അറബ് രാജ്യം കൂടിയാണ്.
ഇരുടീമുകളും നേർക്കുനേർ
ചരിത്രപരമായി ഈജിപ്തിനെതിരെ ബ്രസീലിന് വ്യക്തമായ ആധിപത്യമുണ്ട്. 1960 മുതൽ ഇതുവരെ ആറ് തവണയാണ് ബ്രസീലും ഈജിപ്ത് നേർക്കുനേർ വന്നത്. ഈ ആറ് മത്സരങ്ങളിലും വിജയം ബ്രസീലിനൊപ്പമായിരുന്നു. 2009-ലെ കോൺഫെഡറേഷൻ കപ്പിൽ നടന്ന 4-3ന്റെ ആവേശകരമായ ജയമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. അന്ന് കാക്ക (2), ലൂയിസ് ഫാബിയാനോ, ജുവാൻ എന്നിവരാണ് ബ്രസീലിനായി വലകുലുക്കിയത്. 2011-ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇരുടീമുകളും വീണ്ടും മൈതാനത്ത് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ലോകകപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ് നടക്കുന്ന ഈ മത്സരം ഇരു ടീമുകൾക്കും തങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കാനും ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനുമുള്ള മികച്ച അവസരമായിരിക്കും.
