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പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി ബ്രസീൽ; കൊൽക്കത്തയിൽ കനത്ത സുരക്ഷ, വിനീഷ്യസിന് വൻ വരവേൽപ്പ്

ബ്രസീൽ ടീം കൊൽക്കത്തയിലെത്തി; ശനിയാഴ്‌ച ഇന്ത്യയുമായി ആവേശപ്പോരാട്ടം.

Brazil Football Team Arrives in Kolkata ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം ബ്രസീൽ ടീം കൊൽക്കത്തയിൽ
Brazil Football Team Arrives in Kolkata: Special Chefs, Strict Rules, and No Raphinha (screenshot/Brasil)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 9:31 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: അഞ്ച് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ടീം ഇന്ത്യക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരത്തിനായി കൊൽക്കത്തയിലെത്തി. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് ബ്രസീലിയൻ സംഘം നഗരത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. വിമാനത്താവളത്തിലും ടീം താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ പരിസരങ്ങളിലും ആരാധകരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തുന്നത്. ശനിയാഴ്ചയാണ് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ബ്രസീൽ പോരാട്ടം.

രാത്രി 8.45ഓടെ എത്തിയ ബ്രസീൽ സംഘത്തെ കനത്ത സുരക്ഷയോടെ വിമാനത്താവളത്തിലെ വി.ഐ.പി ഗേറ്റ് വഴി പുറത്തെത്തിച്ചു. ബ്രസീലിന്‍റെ പരമ്പരാഗത മഞ്ഞയും പച്ചയും നിറങ്ങൾ അണിഞ്ഞ രണ്ട് ബസുകളിലാണ് കളിക്കാരെ ഹോട്ടലിലേക്ക് മാറ്റിയത്. എമറാൾഡ് ബൈപാസിലുള്ള പ്രമുഖ ഹോട്ടലിലാണ് ടീം താമസിക്കുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വെറും 11 മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ കളിക്കാരെ പുറത്തെത്തിക്കാനും 8 മിനിറ്റുകൊണ്ട് ഹോട്ടലിൽ എത്തിക്കാനും പോലീസിന് കഴിഞ്ഞു.

വിനിക്ക് വൻ വരവേൽപ്പ്; റാഫീഞ്ഞ ഇല്ല

ഹോട്ടൽ ലോബിയിൽ വെച്ച് റയൽ മാഡ്രിഡ് സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന് ആരാധകർ വൻ വരവേൽപ്പ് നൽകി. "വിനി, വിനി" എന്ന വിളികളോടെയാണ് ആരാധകർ താരത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. മഞ്ഞ തൊപ്പിയും ഒലീവ് ഗ്രീൻ ഹൂഡിയും ധരിച്ചാണ് കളിക്കാർ എത്തിയത്. എന്നാൽ ബാഴ്‌സലോണ താരം റാഫീഞ്ഞ ബ്രസീൽ സംഘത്തിനൊപ്പമില്ല. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ താരം ചികിത്സയ്ക്കായി സ്പെയിനിലേക്ക് മടങ്ങി. കോച്ച് കാർലോ ആൻസലോട്ടിയും ഒരു പ്രമുഖ താരവും വെള്ളിയാഴ്‌ച മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബ്രസീൽ ആദ്യ പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങും.

ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക മേൽനോട്ടം

തങ്ങളുടെ കളിക്കാരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ബ്രസീൽ മാനേജ്‌മെന്‍റ് കർശന നിർദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ടീമിനായി പ്രത്യേക ഷെഫും ശുചിത്വ മാനേജരും കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറച്ചി, ചീസ്, കുടിവെള്ളം എന്നിവയെല്ലാം ബ്രസീലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എത്തിച്ചതാണ്. ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളിൽ 'ഭേത്കി' മത്സ്യം മാത്രമാണ് ഇവർക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കി ചിക്കൻ, ലാംബ്, ടർക്കി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിദേശത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തതാണ്. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്‌ത് 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കളിക്കാർ അത് കഴിച്ചിരിക്കണം എന്ന കടുത്ത നിയമവുമുണ്ട്.

ഇന്ത്യക്ക് കടുത്ത പരീക്ഷണം

ലോകകപ്പ് കളിച്ച പ്രമുഖ ടീമുകളുമായി ഇന്ത്യൻ ടീം കളിക്കുന്ന സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് പാനമയുമായി ഇന്ത്യ കളിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 6ന് ഡീഗോ ഫോർലാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ യുറുഗ്വേയുമായും ഇന്ത്യ ഏറ്റുമുട്ടും. അതിനുശേഷം നവംബറിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യൻ ടീം ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പറക്കും.

പുത്തൻ ലുക്കിൽ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം

മത്സരത്തിനായി വിഖ്യാതമായ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം പൂർണ്ണമായും സജ്ജമായിക്കഴിഞ്ഞു. ബ്രസീലിയൻ പുൽത്തകിടി വിദഗ്ദ്ധനായ ഇവാൻ നാസിമെന്റോയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് നവീകരിച്ചത്. 2017ലെ ഫിഫ അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിന് വേദിയായ അതേ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ശനിയാഴ്‌ച ഇന്ത്യയും ബ്രസീലും നേർക്കുനേർ വരുന്നത്.

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ബ്രസീൽ ടീം കൊൽക്കത്തയിൽ
വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ കൊൽക്കത്തയിൽ
ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ സൗഹൃദ മത്സരം
BRAZIL VS INDIA FOOTBALL MATCH

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