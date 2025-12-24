പ്രാര്ഥനകള് ഫലം കണ്ടു, ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരം; ബ്രസീലിൻ്റെ സുല്ത്താൻ 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പില് പന്ത് തട്ടുമോ? അറിയാം
ബ്രസീലിനായി ആറാം ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നത് തൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമാണെന്നും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Published : December 24, 2025 at 10:58 AM IST
ബ്രസീൽ സൂപ്പർ താരം നെയ്മർ ജൂനിയർ തൻ്റെ ഇടതുകാൽമുട്ടിലെ പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് വീണ്ടും ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായിരിക്കുകയാണ്. കാൽമുട്ടിലെ 'മെനിസ്കസിനുണ്ടായ' പരിക്കിനെത്തുടർന്നാണ് താരം പുതിയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. ഈ വര്ഷം കഠിനമായ വേദന സഹിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ക്ലബ്ബായ സാൻ്റോസിനായി കളിച്ചിരുന്നത്.
പരിക്കേറ്റ താരത്തിന് ഡിസംബർ 22 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നതെന്ന് സാൻ്റോസ് എഫ്.സി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ബ്രസീൽ ദേശീയ ടീം ഡോക്ടറായ റോഡ്രിഗോ ലാസ്മറാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. സൂപ്പര് താരത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനാണ് ബ്രസീല് ആരാധകര് ഒന്നടങ്കം പ്രാര്ഥിക്കുന്നത്.
ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും താരം സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നുവെന്നും ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ താരം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു മാസം നീളുന്ന വിശ്രമമാണ് നെയ്മറിന് ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2026-ൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിനുള്ള ബ്രസീൽ ടീമിൽ ഇടം പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് 33-കാരനായ നെയ്മര്.
മുൻപ് 2023 ഒക്ടോബറിൽ ഉണ്ടായ പരിക്കിനെത്തുടർന്ന് ഒരു വർഷത്തോളം നെയ്മർ മൈതാനത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം 2025 ജനുവരിയിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പഴയ ക്ലബ്ബായ സാൻ്റോസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.
നെയ്മർ ലോകകപ്പില് കളിക്കുമോ?
നെയ്മർ 2026-ലെ ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. 2026 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ തനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് നെയ്മർ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രസീലിനായി ഒരു ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നത് തൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ കാലിലെ മെനിസ്കസ് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലാണ് താരം. 2026 ജനുവരിയോടെ അദ്ദേഹം മൈതാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പരിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും, ശാരീരികക്ഷമത വീണ്ടെടുത്താൽ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും.
ബ്രസീൽ ദേശീയ ടീം പരിശീലകർ നെയ്മറെ ഇപ്പോഴും ടീമിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായാണ് കാണുന്നത്. ടീമിനെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവസമ്പത്ത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. നെയ്മര് 2026 ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് താരത്തിൻ്റെ പരിക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയെയും 2026-ലെ ശാരീരികക്ഷമതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ദൈവം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ (2026 ലോകകപ്പിൽ) ഉണ്ടാകും" എന്നാണ് നെയ്മർ അടുത്തിടെ പ്രതികരിച്ചത്. നിലവിലെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പൂർണ കായികക്ഷമത നേടി ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനാണ് അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബ്രസീലിനായി ആറാം ലോകകപ്പ് നേടുക എന്നത് തൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നമാണെന്നും അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
