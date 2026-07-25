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നെഞ്ചിടിപ്പോടെ കാത്തിരുന്നോളൂ! ബ്രസീൽ ടീം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക്? ഒക്ടോബറിൽ വൻ ട്വിസ്റ്റിന് സാധ്യത!

ഇത് വെറുമൊരു സ്വപ്‌നമല്ല! ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെ ഞെട്ടിക്കാൻ ബ്രസീൽ വരുന്നു? ചർച്ചകൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ.

Brazil National Football Team
Brazil National Football Team (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 25, 2026 at 2:09 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ബ്രസീൽ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീം വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിയേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഒക്ടോബറിലെ ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര വിൻഡോയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സൗഹൃദ മത്സരം കളിക്കാനാണ് ബ്രസീൽ ആലോചിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ നഗരമായ കൊൽക്കത്തയാണ് ഈ വൻ പോരാട്ടത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാന വേദിയായി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബറിൽ പന്തുരുളാൻ ചർച്ചകൾ സജീവം

ഇഎസ്‌പിഎൻ ബ്രസീലിന്‍റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ കൊൽക്കത്തയിൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക സംഘാടകരുമായി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 25-ന് ടൗൺസ്‌വില്ലിലും സെപ്റ്റംബർ 29-ന് ബ്രിസ്‌ബേനിലുമായി ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരെ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ബ്രസീൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം ഇന്ത്യയിൽ മൂന്നാമതൊരു സൗഹൃദ മത്സരം കൂടി കളിക്കാനാണ് നീക്കം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് ബ്രസീൽ ആരുമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

അടുത്തിടെ അമേരിക്കയിൽ സമാപിച്ച ഫിഫ ലോകകപ്പിനിടെ തന്നെ കൊൽക്കത്തയിലെ പ്രാദേശിക സംഘാടകരും സിബിഎഫും തമ്മിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കരാറുകൾ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിനുമുള്ള അവസാനവട്ട ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്.

ബ്രസീലിനെ ഞെട്ടിച്ച കൊൽക്കത്തയുടെ 'മഞ്ഞക്കടൽ'

ലോകകപ്പ് വേളയിൽ കൊൽക്കത്തയിലെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ബ്രസീലിന് നൽകിയ അഭൂതപൂർവ്വമായ പിന്തുണയാണ് ഈയൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യ ടൂർണമെന്‍റില്‍ ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും, നഗരത്തിലെങ്ങും ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകർ ബ്രസീലിന്‍റെ ഐക്കോണിക് മഞ്ഞ ജേഴ്‌സി ധരിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരുന്നു. ഈ ആവേശമാണ് ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ അധികൃതരിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത്.

Young football fans, Kolkata
Young football fans, Kolkata (getty)

പുതിയ 'സൂപ്പർ ഫിഫ വിൻഡോ' പ്രകാരം ദേശീയ ടീമുകൾക്ക് 16 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാല് മത്സരങ്ങൾ വരെ കളിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്. ഈ നിയമത്തിന്‍റെ ആനുകൂല്യത്തിലാണ് ബ്രസീൽ ഇന്ത്യയിലേക്കും വരാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഒപ്പം 2027-ൽ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അധികം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങൾ നടക്കാത്ത നഗരങ്ങളിലേക്കും മത്സരങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

ബ്രസീൽ വർണ്ണങ്ങളിൽ തിളങ്ങി 'ഫിഫ ഗല്ലി'

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്‍റെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊൽക്കത്ത ഈ ലോകകപ്പ് കാലത്തും ആ പദവി കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. വടക്കൻ കൊൽക്കത്തയിലെമ്പാടും നെയ്‌മറുടെയും വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്‍റേയും ഭീമാകാരമായ കട്ടൗട്ടുകളും വാൾ പെയിന്‍റിങ്ങുകളും നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ബെനിയാറ്റോള പ്രദേശത്തെ പ്രശസ്‌തമായ "ഫിഫ ഗല്ലി" ആയിരുന്നു.

Young football fans, Kolkata
Young football fans, Kolkata (getty)

ഒരു ഇടവഴി മുഴുവൻ ലോകകപ്പ് തീമിലും പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാലും കൊടിതോരണങ്ങളാലും അലങ്കരിച്ചാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്. 2014 ലോകകപ്പിൽ വെറും പത്രക്കട്ടിംഗുകൾ ചുവരുകളിൽ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഈ കൂട്ടായ്‌മ ഇന്ന് കൊൽക്കത്തയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ അടയാളമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. യാതൊരുവിധ വാണിജ്യ സ്പോൺസർഷിപ്പുകളും ഇല്ലാതെ കേവലം നാട്ടുകാരുടെ ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ വിസ്‌മയത്തെരുവൊരുക്കിയത്.

Brazil National Football Team
Brazil National Football Team (GETTY)

തലമുറകൾ കൈമാറിയ ആരാധനയ്ക്കുള്ള സമ്മാനം

മോഹൻ ബഗാൻ, ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ, മുഹമ്മദൻ സ്പോർട്ടിങ് തുടങ്ങിയ നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള ക്ലബ്ബുകളിലൂടെ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് ഫുട്ബോളുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ലോകകപ്പ് യോഗ്യത നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, തലമുറകളായി കൊൽക്കത്തക്കാർ ബ്രസീൽ, അർജന്‍റീന തുടങ്ങിയ വൻശക്തികളെ സ്വന്തം ടീമായി നെഞ്ചിലേറ്റുന്നു.

വർഷങ്ങളായി കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം ഇരുന്ന് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ നേരിട്ട് കളിക്കാനുള്ള ബ്രസീൽ ടീമിന്‍റെ വരവ് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ, അത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുവർണ്ണ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നായി മാറും.

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