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റൊണാൾഡീഞ്ഞോയെ നേരിട്ട് കാണണോ? ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് മുതൽ മെട്രോ സർവീസുകൾ വരെ; ഇന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകും മുൻപ് ഇതറിയൂ!

കാൽപന്തിൻ്റെ വസന്തകാലം തീർത്ത ബ്രസീലിയൻ മാന്ത്രികൻ റൊണാൾഡീഞ്ഞോ, മുൻ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ റിവാൾഡോ, എഡ്മിൽസൺ തുടങ്ങിയ സാക്ഷാൽ കാനറിപ്പടയിലെ ഹീറോസാണ് ബൂട്ടു കെട്ടുന്നത്

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റൊണാൾഡീഞ്ഞോ കേരളത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 12:11 PM IST

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എറണാകുളം: മലയാളികളുടെ കാൽപ്പന്ത് ആവേശത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി ബ്രസീലിയൻ കളിമിടുക്ക് ഇന്ന് കലോർ മണ്ണിലേക്ക് വിരുന്നെത്തുന്നു. ഗാമൻ സ്‌പോർട്‌സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും മുൻകാല പ്രമുഖ താരങ്ങളാണ് ബൂട്ട് കെട്ടുന്നത്. കൊച്ചി കലൂർ ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ഇൻ്റനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി 7.30-നാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ കിക്ക് ഓഫ് നടക്കുക.

കാൽപന്തിൻ്റെ വസന്തകാലം തീർത്ത ബ്രസീലിയൻ മാന്ത്രികൻ റൊണാൾഡീഞ്ഞോ, മുൻ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ റിവാൾഡോ, എഡ്മിൽസൺ തുടങ്ങിയ സാക്ഷാൽ കാനറിപ്പടയിലെ ഹീറോസാണ് ബൂട്ടു കെട്ടുന്നത്. ഇവർക്കെതിരെ പോരാടാൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഇതിഹാസം ഐ.എം. വിജയൻ, ബൈചൂങ് ബൂട്ടിയ, സി.കെ. വിനീത്, മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ കരുത്തരും സജ്ജരായിക്കഴിഞ്ഞു.

ഗാമൻ സ്പോർട്സ് 'റിട്ടേൺ ഓഫ് ദി ടൈറ്റാൻസ്' സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ആവേശപ്പോര് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ബ്രസീൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. കാണികൾക്ക് വൈകുന്നേരം 5.30 മുതൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' എന്ന ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ കാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രദർശന മത്സരം അരങ്ങേറുന്നത്.

ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ:
വിവിധ ഗാലറികൾക്ക് അനുസരിച്ച് 739 രൂപ മുതൽ ₹9,375 വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

  • സൗത്ത് ഗാലറി: 739 രൂപ
  • നോർത്ത് ഗാലറി: 750 രൂപ
  • വെസ്റ്റ് ഗാലറി: 999രൂപ
    (പ്രീമിയം, വി.ഐ.പി സീറ്റുകൾക്ക് നിരക്കുകൾ ഇതിലും ഉയർന്നതായിരിക്കും)

ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വിധം:

  1. മത്സരത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ടിക്കറ്റിംഗ് പങ്കാളിയായ സോമാറ്റോയുടെ പുതിയ District by Zomato ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
  2. ആപ്പിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം 'Events' അല്ലെങ്കിൽ 'Sports' വിഭാഗത്തിൽ പോയി 'Brazil Legends - India Tour' എന്ന ഇവൻ്റ്‌ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
  3. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗാലറിയും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  4. ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് (UPI, ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്) പൂർത്തിയാക്കി ടിക്കറ്റുകൾ ഡിജിറ്റലായി സ്വന്തമാക്കുക

സ്റ്റേഡിയം ഗേറ്റുകൾ വൈകുന്നേരം 5:30-ന് തന്നെ തുറക്കുന്നതിനാൽ, തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ആരാധകർ നേരത്തെ തന്നെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മത്സരം ലൈവായി എങ്ങനെ കാണാം

ആവേശകരമായ മത്സരം ഇന്ത്യയിൽ FanCode ആപ്പിലൂടെയും വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും തത്സമയം കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലോ സ്മാർട്ട് ടിവിയിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ കളി കാണാൻ FanCode ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പ്രത്യേക സർവീസുകല്‍

ഫുട്ബോൾ പോരാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് കടുത്ത ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും പാർക്കിംഗ് നിയമങ്ങളും കൊച്ചി സിറ്റി ട്രാഫിക് പൊലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഡിയം പരിസരത്തെ വൻ തിരക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കൊച്ചി മെട്രോയും വിപുലമായ യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കളി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന ആരാധകരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ രാത്രി 9 മണിക്കും 10 മണിക്കും ഇടയിൽ 4 അധിക സർവീസുകൾ മെട്രോ ഓടിക്കും. അടിയന്തര തിരക്ക് ഉണ്ടായാൽ സർവീസ് നടത്താൻ ഒരു ട്രെയിൻ അധികമായി സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജെ.എൽ.എൻ സ്റ്റേഡിയം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ രാത്രി 8 മുതൽ 11.30 വരെ 8 പ്രത്യേക ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകൾ അധികമായി പ്രവർത്തിക്കും. കളി കഴിഞ്ഞുള്ള വലിയ ക്യൂ ഒഴിവാക്കാൻ, സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ 'റിട്ടേൺ ക്യുആർ ടിക്കറ്റുകൾ' എടുക്കാൻ മെട്രോ അധികൃതർ നിർദേശിക്കുന്നു.

ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ട്രാഫിക് മാറ്റങ്ങളും

സ്റ്റേഡിയത്തിന് ചുറ്റും കടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാണികൾ പരമാവധി കൊച്ചി മെട്രോയോ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തണമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്റ്റേഡിയം റോഡിലും കലോർ-പാലാരിവട്ടം റൂട്ടിലും വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. ആവശ്യാനുസരണം മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഉപറോഡുകൾ വഴി തിരിച്ചുവിടും. സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടങ്ങൾക്ക് മുന്നിലോ റോഡരികിലോ യാതൊരു കാരണവശാലും പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കില്ല. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ടോവിംഗ് ചെയ്യും. നഗരത്തിന് പുറത്ത് നിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകൾ പൊലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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