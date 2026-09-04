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റൊണാൾഡീന്യോയും റിവാൾഡോയും കൊച്ചിയിലേക്ക്; സെപ്റ്റംബർ 23ന് ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്‌സ് പോരാട്ടം

ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്‌സ് vs ഇന്ത്യ ഓൾ സ്റ്റാർസ് പോരാട്ടം സെപ്റ്റംബർ 23ന് കൊച്ചിയില്‍.

RONALDINHO KOCHI MATCH IM VIJAYAN VS RONALDINHO KOCHI RONALDINHO റൊണാൾഡീന്യോ
Brazil Legends vs India All Stars Set for September 23 at Kochi's JLN Stadium (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 5:22 PM IST

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കൊച്ചി: ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്‌സും ഇന്ത്യൻ ഓൾ സ്റ്റാർസും തമ്മിലുള്ള മഹാപോരാട്ടം സെപ്റ്റംബർ 23ന് കൊച്ചിയിൽ അരങ്ങേറും. ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോൾ സൂപ്പര്‍ താരം റൊണാൾഡീന്യോ ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് മത്സരത്തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വൈകിട്ട് 7.30-നാണ് ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കിക്കോഫ്.

ഇന്ത്യയിലും യു.എ.ഇയിലുമായി നടക്കുന്ന മുൻ ബ്രസീൽ അന്താരാഷ്ട്ര താരങ്ങളുടെ എക്‌സിബിഷൻ ടൂറിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് കൊച്ചിയിലും മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈ, കൊച്ചി, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ, ദുബായ് എന്നീ അഞ്ച് നഗരങ്ങളിലാണ് ഈ ഇതിഹാസ നിര പര്യടനം നടത്തുന്നത്.

റൊണാൾഡീന്യോയും റിവാൾഡോയും

2002-ൽ ബ്രസീലിനെ ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച രണ്ട് മഹാമേരുക്കളായ റൊണാൾഡീന്യോ, റിവാൾഡോ എന്നിവരാണ് കൊച്ചിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഇവർക്കൊപ്പം എഡ്മിൽസൺ, പൗലോ സെർജിയോ, ജിയോവാനി, ജൂനിയർ, വിയോള, റിക്കാർഡോ ഒലിവേര തുടങ്ങിയ കാനറിപ്പടയുടെ മുൻകാല സൂപ്പർ താരങ്ങളും കൊച്ചിയിൽ കളിക്കാനിറങ്ങും.

ബ്രസീലിയൻ തന്ത്രങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓൾ സ്റ്റാർസ് നിരയിൽ മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പായ ഐ.എം വിജയൻ, ജോ പോൾ അഞ്ചേരി, സി.കെ. വിനീത്, കെ.ടി. ചാക്കോ തുടങ്ങിയ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസങ്ങളും ബൂട്ട് കെട്ടുന്നുണ്ട്.

നേരത്തെ ചെന്നൈയിൽ നടന്ന ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്‌സ് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് (2-1) ഇന്ത്യൻ ഓൾ സ്റ്റാർസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 23,000-ത്തിലധികം കാണികൾ ഇരമ്പിയാർത്ത ആ മത്സരത്തിൽ പൗലോ സെർജിയോയിലൂടെ ബ്രസീൽ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും ബിബിയാനോ ഫെർണാണ്ടസിലൂടെ ഇന്ത്യ തകർപ്പൻ സമനില പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ റിക്കാർഡോ ഒലിവേര നേടിയ ഗോളിലാണ് ബ്രസീൽ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. ചെന്നൈയിലെ മൈതാനത്ത് റൊണാൾഡീന്യോയുടെ മാന്ത്രിക പ്രകടനവും റിവാൾഡോ, ലൂസിയോ എന്നിവരുടെ പക്വതയാർന്ന കളിയും ആരാധകരെ പഴയ സുവർണ്ണകാലത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കായി മേഹ്താബ് ഹുസൈൻ പ്രതിരോധത്തിലും ഗോൾകീപ്പർ സുഭാശിഷ് റോയ് ചൗധരി മികച്ച സേവുകളിലൂടെയും തിളങ്ങി.

സെപ്റ്റംബർ 23ന് കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിനായുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആപ്പ് വഴി ആരാധകർക്ക് സ്വന്തമാക്കാവുന്നതാണ്. ലോക ഫുട്ബോളിലെയും ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെയും ഇതിഹാസങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളം നിറയുന്ന അവിസ്‌മരണീയമായ ഒരു ഫുട്ബോൾ പൂരത്തിനാണ് കൊച്ചി ഒരുങ്ങുന്നത്.

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TAGGED:

RONALDINHO KOCHI MATCH
IM VIJAYAN VS RONALDINHO KOCHI
RONALDINHO
റൊണാൾഡീന്യോ
BRAZIL LEGENDS VS INDIA ALL STARS

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