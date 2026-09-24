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വലകുലുക്കി റൊണാള്‍ഡിഞ്ഞോ; ഡബിള്‍ അടിച്ച് സികെ വിനീത്, ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയെ വീഴ്‌ത്തി ബ്രസീല്‍

ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്‌സും ഇന്ത്യ ഓൾ സ്റ്റാർസ് ടീമും തമ്മിലുള്ള പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിന് വിജയം. ബ്രസീലിനായി ഫെർണാണ്ടിഞ്ഞോ ഹാട്രിക്ക് നേടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കായി സികെ വിനീത് ഇരട്ട ഗോളുകൾ നേടി.

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Brazil vs India All Stars legends match. (FB Kerala Football)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2026 at 7:46 AM IST

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എറണാകുളം: ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്‌സിന് മുന്നിൽ കാലിടറി ഇന്ത്യൻ ഓൾ സ്റ്റാർസ്. കലൂർ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഫുട്ബോൾ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ മൂന്നിനെതിരെ നാല് ഗോളുകൾക്കണ് ബ്രസീൽ വിജയിച്ചത്. പ്രശസ്‌ത ബ്രസീൽ താരങ്ങളായ റൊണാൾഡീഞ്ഞോയും റിവാൾഡോയും ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്‌സും ഐഎം വിജയൻ നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഓൾ സ്റ്റാർസ് ടീമും തമ്മിലുള്ള പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ ബ്രസീലിനെതിരെ സികെ വിനീതിലൂടെ ഇന്ത്യയായിരുന്നു ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്.

പതിനാലാം മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യ മുന്നിലെത്തിയതോടെ ബ്രസീൽ കൂടുതൽ അക്രമോത്സുകമായ കളി പുറത്ത് എടുക്കുകയായിരുന്നു. മെസ്സി വന്നില്ലെങ്കിലും റൊണാൾഡിഞ്ഞോ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമെന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിൽ കളി കാണാനെത്തിയ ജിഷ്‌ണു പറഞ്ഞു. പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് കാണികളിലെങ്കിലും ആരവത്തിന് തീരെ കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. റൊണാൾഡിഞ്ഞോയുടെ മനോഹരമായ പാസുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിലിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. റൊണാൾഡിഞ്ഞോയുടെ ഫുട്‌ബോൾ സ്‌കിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇന്നത്തെ കളി തെളിയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെയും കളി മികച്ചതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകര്‍ സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

മുതിർന്ന താരങ്ങളാണങ്കിലും ബ്രസീൽ താരങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കണമെന്നായിരുന്നു ബ്രസീൽ ഫാൻ ആയ സുൾഫിക്കറിന്‍റെ അഭിപ്രായം. ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ പിറകിലായിരുന്നു. ലാറ്റിനമേരിക്കൻ ഫുട്ബോളിന്‍റെ കാവ്യാത്മകത അവരുടെ കളിയിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ വിരുന്നാണ് ലഭിച്ചത്. സികെ വിനീത് നന്നായി കളിച്ചു. മറ്റുള്ള താരങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതേസമയം ബ്രസീലിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോൾ നേടിയെന്നത് മോശമല്ലെന്നും സുൾഫിക്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യ തിരിച്ച് വരേണ്ട കളിയായിരുന്നുവെന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബ്ഹാന്‍റെ അഭിപ്രായം. ഇന്ത്യ തോറ്റെങ്കിലും ബ്രസീൽ ജയിച്ചല്ലോ, സന്തോഷമേയുള്ളൂ. റോണാൾഡിഞ്ഞോയുടെ കളി അടിപൊളിയായിരുന്നുവെന്നും നെബ്ഹാനും കൂട്ടുകാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹാട്രിക് നേടിയ ഫെർണാണ്ടീഞ്ഞോയായിരുന്നു ബ്രസീലിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. അതേസമയം ഒരു ഗോളടിച്ച റൊണാൾഡീഞ്ഞോയുടെയും മികവിലായിരുന്നു ബ്രസീലിന്‍റെ വിജയം.

പതിനാലാം മിനിറ്റിൽ മുന്നിട്ട് നിന്ന ഇന്ത്യ ഓൾസ്റ്റാർസിനെതിരെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു ഫെർണാണ്ടീഞ്ഞോയുടെ ആദ്യ ഗോൾ പിറന്നത്. 28ാം മിനിറ്റിലും 33ാം മിനിറ്റിലും ഇന്ത്യൻ വല കിലുക്കി ബ്രസീലിന്‍റെ സമഗ്രാധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഫെർണാണ്ടീഞ്ഞോ. ബ്രസീലിന്‍റെ ഒരോ മുന്നേറ്റത്തിനും മലയാളികളായ കാണികളുടെ സ്നേഹാരവം ഗാലറികളിലുയർന്നതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

54-ാം മിനിറ്റിൽ സികെ വിനീതിലൂടെ ഇന്ത്യ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ നേടി. അറുപതാം മിനിറ്റിൽ പകരക്കാരനായെത്തിയ അഷിം ബിശ്വാസിന്‍റെ മൂന്നാം ഗോളിലൂടെ ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയെങ്കിലും തൊട്ടു പിന്നാലെ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങി. ബ്രസീൽ വിജയം സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

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റൊണാൾഡീഞ്ഞോ, റിവാൾഡോ എഡ്‌മിൽസൺ, പൗലോ സെർജിയോ, ജോർജീഞ്ഞോ, വിയോള, ദിയോഗോ ഗിൽ, ജിയോവാനി, ജൂനിയർ, ഗോമസ്, റിക്കാർഡോ ഒലിവേര, ഗുസ്‌താവോ നേരി, സൂസ, എലിവൽട്ടൺ തുടങ്ങിയ വിശ്വപ്രസിദ്ധ ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരങ്ങളാണ് ബ്രസീൽ ലെജൻഡ്‌സിനായി കളത്തിലിറങ്ങിയത്. മറുഭാഗത്ത് ഐഎം വിജയൻ, ജോപോൾ അഞ്ചേരി, സികെ വിനീത്, എൻപി പ്രദീപ്, കെടി ചാക്കോ, മെഹ്താബ് ഹൊസൈൻ, അർണബ് മൊണ്ടാൽ തുടങ്ങിയ വമ്പൻ നിരയുമായാണ് ഇന്ത്യൻ ഓൾ സ്റ്റാർസ് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയത്. കായിക കേരളത്തിന് എന്നും ഓർമ്മിക്കാനാവുന്ന അപൂർവ്വവും മനോഹരവുമായ ഒരു മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു അരങ്ങേറിയത്.

പന്തുകൾ ഗാലറികളിലേക്ക് അടിച്ചു നൽകി മലയാളികളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് ബ്രസീൽ താരങ്ങൾ നന്ദിയറിയിച്ചു. സൂപ്പർ താരങ്ങളായ റൊണാൾഡിഞ്ഞോയും റിവാൾഡോയും ഐഎം വിജയനുമായിരുന്നു കാണികളുടെ കൈയടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേടിയത്. ഇരു ടീമുകളും തമ്മിലുള്ള "റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ് ടൈറ്റൻസ്' പ്രദർശന മത്സര പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരമായിരുന്നു ഇത്. ഗാമൻ സ്പോർട്‌സ്‌ ആയിരുന്നു കളിയുടെ സംഘാടകർ.

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