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'ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ സംസ്‌കാരമില്ല': തുറന്നടിച്ച് ബ്രസീൽ പരിശീലകൻ കാർലോ ആൻസലോട്ടി

പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ താഴെത്തട്ടിൽ മാറ്റം വേണം; ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെക്കുറിച്ച് ആൻസലോട്ടി.

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Carlo Ancelotti (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 24, 2026 at 2:10 PM IST

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ബ്രിസ്ബേൻ: ഇന്ത്യയിൽ യഥാർത്ഥ ഫുട്ബോൾ സംസ്‌കാരമില്ലെന്ന് ബ്രസീൽ ദേശീയ ടീം ഹെഡ് കോച്ച് കാർലോ ആൻസലോട്ടി. യുവതാരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന താഴെത്തട്ടിലുള്ള വികസന പരിപാടികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ശക്തമായിട്ടില്ലെന്ന് ആൻസലോട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒക്ടോബർ 3-ന് കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-ബ്രസീൽ സൗഹൃദ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ആൻസലോട്ടി തന്‍റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ലോകോത്തര ടീമുകൾക്കെതിരെ കളിച്ചുള്ള മികച്ച പരിചയസമ്പത്ത് ഇന്ത്യക്കില്ലെന്നത് സത്യമാണെന്നും എങ്കിലും അവർ എങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മത്സരം സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ഫുട്ബോൾ സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെ കുറവുണ്ടെന്നും അവർ മറ്റ് കായിക ഇനങ്ങളിൽ മികച്ചവരാണെന്നും ആൻസലോട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുതിയൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ താഴെത്തട്ടിൽ കൂടുതൽ പണിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും താൻ ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കൊൽക്കത്ത സന്ദർശിക്കാൻ ഏറെ ആകാംഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരങ്ങളിൽ പനാമ, ബ്രസീൽ, ഉറുഗ്വേ എന്നീ പ്രമുഖ ടീമുകളെയാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്നത്. ഇതിൽ ബ്രസീൽ, ഉറുഗ്വേ എന്നിവർക്കെതിരെയുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായ കൊൽക്കത്തയാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ നേരിടുന്ന തിരിച്ചടികൾ

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ആൻസലോട്ടിയുടെ വാക്കുകളെ ശരിവെക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഖത്തറിനോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തോറ്റതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫിഫ ലോകകപ്പ് യോഗ്യതാ പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ എഎഫ്‌സി ഏഷ്യൻ കപ്പ് യോഗ്യത നേടുന്നതിലും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടു. ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ സിംഗപ്പൂർ മാത്രമാണ് യോഗ്യത നേടിയത്. ഏറ്റവും പുതിയ ഫിഫ റാങ്കിങ് പ്രകാരം ഇന്ത്യ 138-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നിലംപൊത്തി. മുൻപ് 94-ാം റാങ്ക് വരെ എത്തിയ സ്ഥാനത്താണിത്.

ദേശീയ ടീമിന്‍റെ തകർച്ചയ്ക്ക് പുറമെ ആഭ്യന്തര ഫുട്ബോളിലും വലിയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എഐഎഫ്എഫും റിലയൻസും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ പങ്കാളിത്തം അവസാനിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പുതിയ സീസണിന്‍റെ മത്സരക്രമങ്ങളോ ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റർമാരെയോ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ ജംഷഡ്പൂർ എഫ്‌സി ലീഗിൽ നിന്നും പിന്മാറിയത് ക്ലബ്ബുകൾ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ യുവതാരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മത്സരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

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ഇന്ത്യ ബ്രസീൽ മത്സരം
BRAZIL COACH ON INDIAN FOOTBALL

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