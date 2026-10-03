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ആദ്യ പകുതിയിൽ വിറപ്പിച്ചു, ഒടുവിൽ കീഴടങ്ങി; ബ്രസീലിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് നാല് ഗോൾ തോൽവി

ബ്രസീലിന്‍റെ കരുത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ പോരാട്ടവീര്യം വീണു; അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് 4-0 തോൽവി.

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Brazil Beats India 4-0 In Football Friendly In Kolkata (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 10:29 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: അഞ്ചുതവണ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ബ്രസീലിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി. കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഫിഫ അന്താരാഷ്ട്ര സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ മറുപടിയില്ലാത്ത നാല് ഗോളുകൾക്കാണ് ബ്രസീൽ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യ 25 മിനിറ്റിൽ ബ്രസീലിനെ വിറപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ നിര പുറത്തെടുത്തതെങ്കിലും, അനുഭവസമ്പത്തും കളിമികവും കൊണ്ട് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കരുത്തർ കളം പിടിച്ചടക്കുകയായിരുന്നു.

സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ 51,402-ഓളം വരുന്ന കാണികളുടെ വൻ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇന്ത്യ കളി തുടങ്ങിയത്. പനാമക്കെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുമായാണ് ഇന്ത്യൻ പരിശീലകൻ ഖാലിദ് ജമീൽ ടീമിനെ ഇറക്കിയത്. അപുയയ്ക്കും റിക്കി ഷാബോങ്ങിനും പകരം മലയാളി താരം സഹൽ അബ്ദുൾ സമദും അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പയും മധ്യനിരയിൽ ഇടംപിടിച്ചു.

മത്സരത്തിന്‍റെ രണ്ടാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ബ്രസീൽ സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്‍റെ അപകടകരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അനിരുദ്ധ് ഥാപ്പ ഇന്ത്യക്ക് ആവേശം പകർന്നു. മൻവീർ സിംഗും ആഷിഖ് കുരുണിയനും റയാൻ വില്യംസും ചേർന്ന് നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ ആദ്യ മിനിറ്റുകളിൽ ബ്രസീൽ പ്രതിരോധത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. വിനീഷ്യസിന്‍റെ രണ്ട് മികച്ച ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഗോൾകീപ്പർ ഗുർപ്രീത് സിംഗ് സന്ധു തടുത്തിടുകയും ചെയ്തു.

എന്നാൽ 28-ാം മിനിറ്റിൽ എസ്റ്റെവാവോയിലൂടെ ബ്രസീൽ ആദ്യ ഗോൾ നേടി. ആഷിഖിനെ വെട്ടിച്ച് എസ്റ്റെവാവോ തൊടുത്ത ശക്തമായ ഷോട്ട് തടയുന്നതിൽ ഗുർപ്രീതിന് പിഴച്ചു. തന്‍റെ 90-ാം അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിച്ച ഗുർപ്രീതിന് പിന്നീട് മത്സരത്തിൽ താളം കണ്ടെത്താനായില്ല. 42-ാം മിനിറ്റിൽ എസ്റ്റെവാവോ നൽകിയ പാസിൽ നിന്ന് പെഡ്രോ ബ്രസീലിന്‍റെ രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. ഇതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ബ്രസീൽ 2-0ത്തിന് മുന്നിലെത്തി.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗുർപ്രീതിന് പകരം ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ താരം പ്രഭ്സുഖാൻ സിംഗ് ഗില്ലിനെ ഇന്ത്യ ഗോൾവലയ്ക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ചു. രണ്ടാം പകുതിയിലും ഇന്ത്യക്ക് ചില സുവർണ്ണാവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. മൻവീറിന്‍റെ ഒരു ഷോട്ട് ബ്രസീൽ കീപ്പർ തട്ടിയകറ്റിയപ്പോൾ, റയാൻ വില്യംസ് നൽകിയ പന്ത് ഗോൾ ലൈനിൽ വെച്ചാണ് ബ്രസീൽ പ്രതിരോധം ക്ലിയർ ചെയ്തത്.

58-ാം മിനിറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ബിജോയി വരുത്തിയ പിഴവിൽ നിന്ന് പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത് സാമുവൽ ലിനോ ബ്രസീലിന്‍റെ മൂന്നാം ഗോൾ നേടി. മത്സരത്തിന്റെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ (90+5 മിനിറ്റ്) ലിനോ തന്നെ ബ്രസീലിന്‍റെ നാലാം ഗോളും നേടി തന്‍റെ ഇരട്ട ഗോൾ തികച്ചു.

കാർലോ ആൻസലോട്ടിയുടെ പരിശീലനത്തിൽ പുതിയൊരു ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ബ്രസീലിനെതിരെ, മികച്ച പോരാട്ടവീര്യം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന ആശ്വാസത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം കളം വിട്ടത്.

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INDIA VS BRAZIL FRIENDLY 2026

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