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വിനീഷ്യസും റാഫിഞ്ഞയും ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ബ്രസീൽ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

വിനീഷ്യസും റാഫിഞ്ഞയും കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്; ഇന്ത്യക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് കാനറിപ്പട ഒരുങ്ങുന്നു

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Brazil Announce 26-Man Squad for India Friendly; Vinicius Jr and Raphinha Included (GETTY)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 10:06 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ ഫുട്ബോൾ ടീമുകൾക്കെതിരായ സൗഹൃദ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബ്രസീൽ. കരുത്തുറ്റ 26 അംഗ സ്‌ക്വാഡാണ് ഹെഡ് കോച്ച് കാർലോ ആൻസലോട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ സൂപ്പർ താരം വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറും ബാഴ്‌സലോണയുടെ മിന്നും ഫോമിലുള്ള വിങ്ങർ റാഫിഞ്ഞയും ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ പന്തുരുട്ടാൻ എത്തും. കൊൽക്കത്തയിലെ സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയമാണ് ഈ മഹാപോരാട്ടത്തിന് വേദിയാകുന്നത്.

ലോക ഫുട്ബോളിലെ വമ്പൻ താരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് കാനറിപ്പട. വിനീഷ്യസിനും റാഫിഞ്ഞയ്ക്കും പുറമെ പി.എസ്.ജിയുടെ വിശ്വസ്‌തനായ പ്രതിരോധ താരം മാർക്വിഞ്ഞോസ്, ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡിന്‍റെ ബ്രൂണോ ഗുമിറസ്, ആസ്റ്റൺ വില്ലയുടെ ഡഗ്ലസ് ലൂയിസ് എന്നിവരും ടീമിലിടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ റയൽ മാഡ്രിഡിന്‍റെ എൻഡ്രിക്, ചെൽസിയുടെ എസ്റ്റെവാവോ, ബ്രൈറ്റന്‍റെ ജോവോ പെഡ്രോ എന്നീ യുവനിരയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വണ്ടികയറും.

ആരാധകർക്ക് നിരാശയായി നെയ്‌മറുടെ അഭാവം

അതേസമയം, സൂപ്പർ താരം നെയ്‌മര്‍ ജൂനിയറുടെ അഭാവം ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് വലിയ നിരാശയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ സമാപിച്ച 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് നെയ്‌മര്‍ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രമുഖ ഗോൾകീപ്പർമാരായ അലിസൺ ബെക്കർ, എഡേഴ്സൺ മൊറേസ് എന്നിവരെയും വെറ്ററൻ മിഡ്‌ഫീൽഡർ കാസിമിറോയെയും ആൻസലോട്ടി ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ട് ജെയർ കുൻഹ, വിറ്റർ റെയ്സ് തുടങ്ങിയ പുതിയ മുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധ നിരയിലേക്ക് കോച്ച് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ലോക ഫുട്ബോളിലെ നിലവിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ഫോർവേഡുകളായ വിനീഷ്യസും റാഫിഞ്ഞയും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ എത്തുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ. സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മാമാങ്കമായി ഒക്ടോബർ 3-ലെ മത്സരം മാറും. ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ ഏറെ മുന്നിലുള്ള ബ്രസീലിനെതിരെ കളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ യുവനിരയ്ക്ക് വലിയൊരു അനുഭവസമ്പത്താകും.

ബ്രസീൽ സ്ക്വാഡ്

  • ഗോൾകീപ്പർമാർ: ഹ്യൂഗോ സൂസ, പെഡ്രോ മൊറിസ്കോ, ഒട്ടാവിയോ
  • പ്രതിരോധ നിര: അർതർ ഡയസ്, ഡഗ്ലസ് സാന്റോസ്, ഗബ്രിയേൽ മഗൽഹെസ്, ജെയർ കുൻഹ, മാർക്വിഞ്ഞോസ്, മാത്യൂസിഞ്ഞോ, മൗറോ ജൂനിയർ, വിറ്റർ റെയ്സ്, വെസ്ലി
  • മധ്യനിര: ആൻഡ്രി സാന്റോസ്, ബ്രെനോ, ബ്രൂണോ ഗുമിറസ്, ഡാനിലോ, ഡഗ്ലസ് ലൂയിസ്, ഗബ്രിയേൽ ബോണ്ടെമ്പോ
  • മുന്നേറ്റ നിര: എൻഡ്രിക്, എസ്റ്റെവാവോ, ജോവോ പെഡ്രോ, പെഡ്രോ, റാഫിഞ്ഞ, റായൻ, സാമുവൽ ലിനോ, വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ

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